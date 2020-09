Asiens Börsen mit tiefroten Vorzeichen

A A Drucken

An der Wall Street wurden am Donnerstag kräftige Verluste verbucht. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt kam es nach klaren Kursgewinnen doch noch zu Abgaben. An den Börsen in Fernost dominieren vor dem Wochenende die Bären.

SCHWEIZ An der heimischen Börse ging es am Donnerstag nach anfänglichen Gewinnen schliesslich bergab. Der Leitindex SMI ging höher in die Sitzung und zeigte sich weiter sehr stark, beendete den Handelstag dann aber 1,58 Prozent schwächer bei 10'220,64 Punkten. Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI legten nach einem höheren Start ebenfalls weiter zu. Der SLI ging jedoch bei 1'554,40 Stellen um 1,90 Prozent niedriger aus dem Handel, während der SPI zum Tagesschluss um 1,83 Prozent auf 12'702,44 Einheiten gefallen war. Händler verwiesen auf schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen aus der Eurozone. Zudem zügelten die Anleger nach den starken Vortagesgewinnen ihren Risikoappetit ein wenig, hiess es am Markt. DEUTSCHLAND Der deutsche Aktienmarkt hatte am Donnerstag den Sprung über das bisherige Hoch in der Corona-Zeit geschafft, beendete den Handel dann aber doch im Minus. Der DAX zog zur Eröffnung um 0,84 Prozent auf 13'354,72 Punkte an und übertraf sein bisheriges Corona-Hoch aus dem Juli, das bei 13'313 Zählern lag. Im weiteren Verlauf baute der deutsche Leitindex seine Gewinne aus, ging dann aber doch 1,40 Prozent leichter bei 13'057,77 Stellen aus dem Handel. Der Trend zu Gewinnmitnahmen verstärkte sich am Donnerstagnachmittag. Daran änderten auch besser als erwartet ausgefallene wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA nichts. Diese liegen bei 881'000 und damit unter der Erwartung von 950'000. Positiv wird im Handel gewertet, dass die Zahl der Erstanträge wieder unter die psychologisch wichtige Schwelle von 1 Million gefallen ist. WALL STREET An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären. Der Dow Jones präsentierte sich zum Handelsstart kaum verändert, fiel anschliessend aber tief in die Verlustzone zurück. Letztlich stand ein Abschlag von 2,78 Prozent auf 28'292,73 Punkte an der Tafel. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete bereits mit einem Minus von 1,61 Prozent bei 11'861,90 Stellen. Im weiteren Verlauf fiel er immer weiter zurück und beendete den Handel schliesslich mit minus 4,96 Prozent bei 11'458,10 Zählern. An der technologielastigen NASDAQ-Börse hat am Donnerstag der jüngste Aktien-Boom mit zuletzt immer neuen Rekorden ein jähes Ende gefunden. Für viele Marktteilnehmer kam dies nicht überraschend, waren die Bewertungen der Tech-Stars wie Apple, Amazon und Tesla zuletzt doch extrem gestiegen. Die Rede von einer Blase machte die Runde. Der Tech-Schwäche konnten sich auch die Standwardwerte nicht entziehen. Laut dem Chartexperten Franz-Georg Wenner von Index Radar erscheint der Dow zwar kurzfristig überhitzt und das weitere mittelfristige Potenzial begrenzt, doch stärkere Kursrücksetzer fürchtet er nicht. Im Gegensatz zu den Indizes an der NASDAQ und dem S&P 500 hatte der Dow bislang noch keine neuen Rekorde erreicht. ASIEN Am Freitag weisen die Aktienmärkte in Fernost eine klare Richtung aus: Es geht nach unten. In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei derzeit (07:05 Uhr MESZ) 1,26 Prozent auf 23'169,09 Zähler. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil 1,38 Prozent tiefer bei 3'338,14 Punkten. Auch in Hongkong sind beim Hang Seng Minuszeichen zu sehen. Der Index gibt 1,83 Prozent auf 24'551,18 Einheiten nach. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com