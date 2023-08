Nach US-Arbeitsmarktdaten: Wall Street mit Gewinnen -- SMI an Nulllinie -- DAX fester -- Asiens Börsen schliessen in Grün

SCHWEIZ

Zum Wochenschluss bleibt eine Erholung am Schweizer Aktienmarkt aus.

Der SMI startete marginale 0,08 Prozent tiefer bei 11'077,87 Punkten und gab im Verlauf weiter nach. Zuletzt schafft er es an seinen Schlusskurs vom Donnerstag.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI eröffneten die Sitzung 0,01 Prozent leichter bei 14'637,99 Zählern respektive 0,14 Prozent schwächer bei 1'748,70 Einheiten und folgen anschliessend der Tendenz des Leitindex.

Die Herabstufung der Kreditwürdigkeit der US-Regierung durch die Ratingagentur Fitch am Dienstag habe das Vertrauen der Anleger nachhaltiger erschüttert als erwartet, heisst es im Markt. Zudem hätten die jüngsten guten US-Konjunkturdaten erneut Zinsbefürchtungen aufkommen lassen.

Wie immer am ersten Freitag im Monat standen in den USA die offiziellen Arbeitsmarktzahlen an. Nach den sehr starken ADP-Daten Mitte der Woche sei die Unsicherheit mit Blick auf den weiteren Zinspfad des Fed wieder erhöht, hiess es im Markt. Zumal die US-Notenbank ihre Zinsentscheidungen künftig datenabhängig treffen wolle. Und bis zur nächsten Sitzung im September werden noch weitere Inflationsdaten und weitere monatliche Beschäftigungszahlen veröffentlicht. "Je nachdem wie diese ausfallen, können sie die Märkte massgeblich beeinflussen", sagte ein Händler.

Vorbörslich Zahlen vorgelegt haben am Freitag unter anderem der Rückversicherer Swiss Re, die Bauchemie- und Klebstoffherstellerin Sika und der Reisedetailhändler Dufry.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Freitag unentschlossen.

Der DAX eröffnete die Sitzung 0,15 Prozent höher bei 15'917,01 Punkten und blieb dann zunächst in der Nähe seines Vortagesschlusses, verbuchte dann jedoch Verluste. Zuletzt kann er sich jedoch in die Gewinnzone vorkämpfen.

In den ersten drei Handelstagen im August machten die Anleger Kasse. "Der August macht seinem Ruf als schwacher Börsenmonat bislang alle Ehre", schrieb Analyst Martin Güth von der LBBW. Derweil zogen die Renditen am Anleihemarkt kräftig an.

Am Nachmittag stand mit den US-Arbeitsmarktdaten für Juli ein Hochkaräter auf der Agenda - Signalgeber für die Inflationsentwicklung und damit die Geldpolitik der US-Notenbank.

Daneben setzt sich die Berichtssaison am Freitag unter anderem mit Zahlen von Commerzbank, Vonovia und LANXESS fort.

WALL STREET

Anleger an den US-Börsen wagen sich nach dem Arbeitsmarktbericht aus der Reserve

Der Dow Jones Index bewegte sich zum dem Ertönen der Startglocke 0,04 Prozent fester bei 35'230,13 Punkten, legt dann jedoch zu. Der technologielastige NASDAQ Composite stieg derweil 0,47 Prozent höher bei 14'025,96 Zählern in den Handel ein. Im Anschluss klettert er weiter in die Gewinnzone.

Der Stellenaufbau in den USA hat sich im Juli deutlicher als erwartet verlangsam. Wie das US-Arbeitsministerium berichtete, entstanden in der Privatwirtschaft und beim Staat 187'000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs um 200'000 erwartet. Wegen der aggressiven Zinserhöhungen durch die US-Notenbank wurde erwartet, dass sich die Schaffung von Arbeitsplätzen abschwächen würde. Das ist bisher aber nur begrenzt eingetreten.

Zumindest die Entwicklung des Beschäftigungsaufbaus dürfte Befürchtungen lindern, dass die US-Notenbank länger an ihrem straffen geldpolitischen Kurs festhalten könnte, die der überraschend starke Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP am Mittwoch genährt hatte.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag freundlich.

In Tokio notierte der japanische Leitindex Nikkei zum Handelsende 0,10 Prozent im Plus bei 32'192,75 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite 0,23 Prozent auf 3'288,08 Indexpunkte hinzu. In Hongkong stieg der Hang Seng um 0,61 Prozent auf 19'539,46 Zähler.

Angeführt von den chinesischen Börsen ging es am Freitag an den asiatischen Handelsplätzen nach oben. Die Aufwärtsdynamik war aber begrenzt, wartete doch der US-Arbeitsmarktbericht nach Börsenschluss in Asien auf die Börsianer. Da die Zinspolitik der US-Notenbank mehr denn je datenabhängig ist, sprachen Händler von Risiken, so dass Anleger sich kaum aus der Deckung wagten.

China hat indes weitere Massnahmen zur Ankurbelung der lahmenden Konjunktur ergriffen und stützte somit die Landesbörsen. Die Notenbank will die geldpolitische Unterstützung für die Wirtschaft verstärken und Hilfestellung bei den Haftungskosten der Banken gewährleisten. Die Schritte zielen darauf ab, die finanzielle Unterstützung des privaten Sektors zu erhöhen - insbesondere im Immobilienbereich. Händler monieren zugleich, dass dies wieder nicht der grosse Wurf sei, aber kurzfristig für Rückenwind an den Börsen sorge. Für Euphorie gebe es aber keinen Anlass.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires