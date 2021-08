Asiens Börsen ohne einheitliche Richtung

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag unentschlossen.

Der SMI startete kaum bewegt und konnte anschliessend bei 12'215,62 Punkten einen neues Rekordhoch erreichen. Im weiteren Handel musste er ein Grossteil der Gewinne wieder abgeben und beendete den Tag 0,06 Prozent niedriger bei 12'163,22 Zählern.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI begannen den Handel auf Vortagesniveau, konnten zwischenzeitlich Gewinne ausweisen und fielen dann zurück in Richtung Nulllinie. Letztlich beendete der SLI den Dienstagshandel 0,01 Prozent tiefer bei 1'973,25 Punkten. Der SPI schloss 0,08 Prozent schwächer bei 15'634,52 Indexpunkten.

Am Dienstag überwand der SMI vorübergehend erstmals die Marke von 12'200 Punkten und markierte einmal mehr ein Rekordhoch. Getragen wurde der Markt dabei von den beiden Marktschwergewichten Novartis und Roche sowie einigen Finanzwerten. Für Zuversicht sorgten ausserdem gute Firmenabschlüsse. Dies mache den Markt aber auch anfällig für Rückschläge. "Wenn die Erwartungen zu hoch sind, ist auch Raum für Enttäuschungen vorhanden", sagt ein Händler.

Zudem verspüre man auch eine gewisse Zurückhaltung bei den Anlegern. Denn die Sorgen wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus nähmen zu, hiess es am Markt. In einigen Städten Chinas kam es deswegen zu Lockdown-Massnahmen. Und in Teilen der USA wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt. Ausserdem deuteten am Vortag die Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China an, dass der Höhepunkt des Aufschwunges möglicherweise erreicht sein könnte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Dienstag unentschlossen.

Der DAX eröffnete die Sitzung etwas tiefer, drehte zwischenzeitlich aber in die Gewinnzone. Letztlich wurden die Gewinne schnell wieder abgegeben und der deutsche Leitindex beendete den Dienstagshandel 0,09 Prozent tiefer bei 15'555,08 Indexpunkten.

Die Quartalszahlen und Ausblicke des Autobauers BMW und des Halbleiterkonzerns Infineon kamen bei den Anlegern nicht gut an. Hinzu kamen Virussorgen.

Laut den Experten der Commerzbank ist unter den Anlegern derzeit wieder erhöhte Vorsicht angesagt. Sie führen dies auf die Verbreitung der Delta-Variante des Coronavirus zurück, die nun in einigen Städten Chinas wieder für Lockdown-Massnahmen sorge. Dass die Pandemie der globalen Wirtschaft wieder Gegenwind gibt, hätten die jüngsten Einkaufsmanagerindizes aus den USA und China gezeigt, die am Vortag unter den Erwartungen ausgefallen waren.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich im Dienstag fester.

Der Dow Jones eröffnetr 0,07 Prozent fester bei 34'864,10 Punkten, am Ende ging es mit einem Plus von 0,80 Prozent bei 35'117,32 Zählern in den Feierabend. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich daneben 0,55 Prozent fester bei 14'761,29 Zählern aus dem Handel.

Die bisher überwiegend sehr gut verlaufene Bilanzsaison stimme Anleger optimistisch, dass die Kurse weiter steigen könnten, sagen Marktteilnehmer. Sie verwiesen auch auf die noch immer lockere Geldpolitik der wichtigen Zentralbanken und Konjunkturdaten, die von einem fortgesetzten Wachstum zeugten. Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen, die auf die Delta-Variante des Coronavirus verweisen, die auch in den USA auf dem Vormarsch ist und zu neuen Restriktionen führt. In verschiedenen Regionen der USA wurde die Maskenpflicht wieder eingeführt.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich.

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ um 0,29 Prozent auf 27'562,83 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite dagegen um 0,56 Prozent auf 3'467,30 Zähler. An der Börse in Hongkong klettert der Hang Seng um 1,57 Prozent auf 26'605,79 Indexeinheiten.

An den Börsen Asien ist am Mittwoch keine einheitliche Tendenz auszumachen, trotz starker Vorgaben der Wall Street, wo der S&P-500 am Dienstag auf ein Rekordhoch stieg. Die steigende Zahl der Infektionen mit der hochansteckenden Delta-Variante des Coronavirus schürt Befürchtungen, dass die Erholung der Wirtschaft abgewürgt werden könnte.

Das gilt besonders für die Tokioter Börse, wo der Nikkei im Minus liegt. Auf dem japanischen Aktienmarkt lastet zudem der zum Dollar gestiegene Yen, der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gilt.

Anders dagegen die chinesischen Börsen, die anfängliche Verluste mehr als aufgeholt haben. Sie erhalten Auftrieb vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor, der sich im Juli wider Erwarten kräftig erholt hat. Das wird mit Erleichterung aufgenommen, zumal zuvor die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe enttäuscht hatten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires