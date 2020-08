US-Indizes wenig bewegt -- SMI mit Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen letztlich in Grün

An der Wall Street verläuft der Handel verhalten. Der heimische und der deutsche Aktienmarkt verbuchen am Dienstag Verluste. Die Märkte in Fernost notierten am zweiten Handelstag der Woche im Plus.

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt herrscht am Dienstag Zurückhaltung.

Der Leitindex SMI startete am zweiten Handelstag der Woche 0,15 Prozent fester bei 10'244,98 Punkten in die Sitzung, fiel aber kurz darauf schon in die Verlustzone zurück und bleibt dort auch im weiteren Verlauf.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notierten zur Startglocke 0,24 Prozent höher bei 1'560,14 Zählern respektive 0,19 Prozent fester bei 12'682,61 Indexeinheiten, wechselten aber auch bereits im frühen Handel das Vorzeichen und bewegen sich derzeit auf rotem Terrain.

Frei nach dem Motto 'der Spatz in der Hand ist besser als die Taube auf dem Dach' nehmen Investoren am Dienstag erst einmal einen Teil der starken Vortagesgewinne mit.

Händler sprechen denn auch von einem insgesamt ruhigen Handel mit wenigen Impulsen. Zum Wochenstart hatten gute Konjunkturdaten im In- und Ausland die Kurse gestützt. Eine gewisse Unterstützung geht auch von den Verhandlungen über ein neues US-Konjunkturpaket aus. Die Gespräche halten zwar an, wurden nun aber als konstruktiv beschrieben. Die Hoffnung auf weitere Milliarden für Stützungsprogramme dürfte vor allem die Aktienkurse weiter in die Höhe treiben, meint ein Händler.

Am Dienstag sind es die Unternehmen der zweiten Reihe, die das Nachrichtenaufkommen bestimmen. Oerlikon hat mit seinen vorgelegten Zahlen die Erwartungen der Analysten teilweise leicht übertroffen. Der Finanzdienstleister GAM wiederum hat im ersten Halbjahr 2020 weitere Geldabflüsse erlitten. Diese seien allerdings im zweiten Quartal geringer ausgefallen als noch im ersten Quartal.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt kann seine Gewinne am Dienstag nicht lange halten.

Der DAX eröffnete die Sitzung am Dienstag 0,77 Prozent im Plus bei 12'744,13 Punkten, doch bereits innerhalb der ersten Handelsstunde drehte er ins Minus und verweilt in der Verlustzone.

Nach der Kursrally zum Wochenstart lassen die Anleger am Dienstag am deutschen Aktienmarkt wieder mehr Vorsicht walten. Ein gestützt auf gute Quartalsberichte freundlicher Start erwies sich beim DAX nicht als nachhaltig.

Steigende Kurse bei Unternehmen wie Infineon, METRO oder Evonik prägten den positiven Start. Dann aber verloren die Anleger angesichts der weiter um sich greifenden Coronavirus-Pandemie schnell wieder ihren Mut, wie Marktbeobachter Andreas Lipkow von der comdirect bank betonte. "Trotz der gestrigen Kurssteigerung steht die Erholung an den Börsen auf tönernen Füssen", warnte auch sein Kollege Christian Henke von IG Markets.

Ausserdem blicken Anleger derzeit etwas skeptisch nach Washington, wo Republikaner und Demokraten weiter über neue Massnahmen in der Viruskrise streiten. Experten sehen es hier als eingepreist an, dass es am Ende einen Kompromiss geben wird. Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners sieht aber genau darin auch ein Gefahrenpotenzial: "Ein Scheitern der Verhandlungen könnte einen kleinen Kursschock auslösen."

Mit Bayer und Infineon standen am Morgen zwei DAX-Werte mit Zahlen auf der Agenda.

WALL STREET

An den US-Börsen herrscht wenig Bewegung am Dienstag.

Der Dow Jones notiert zum Handelsstart kaum verändert bei 26'664.61 Einheiten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnet marginale 0,04 Prozent tiefer bei 10'897.89 Punkten.

Nach einem Allzeithoch der NASDAQ am Vortag sind Gewinnmitnahmen sicher keine Überraschung, heisst es im Handel. Denn die politischen Risiken bleiben hoch, auch wenn sich Republikaner und Demokraten weiter bei der Suche nach einem Kompromiss für eine Verlängerung der Corona-Hilfen annähern. Noch ist nichts in trockenen Tüchern und der Weg zu einer Verständigung bleibt holprig. "Der Markt geht davon aus, dass die US-Wirtschaft noch nicht auf eigenen Füssen stehen kann. Es scheint Einigkeit darüber zu bestehen, dass mehr getan werden muss. Es geht nur um die Form dieses Pakets", sagt Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich am Dienstag in Grün.

In Tokio verbuchte der Nikkei bis zum Handelsschluss einen Zuwachs von 1,70 Prozent auf 22'573,66 Punkte.

In China notierte der Shanghai Composite derweil 0,11 Prozent höher bei 3'371,69 Indexpunkten. In Hongkong gewann der Hang Seng letztlich 2 Prozent auf 24'946,63 Einheiten.

Von ihrer freundlichen Seite haben sich die Börsen in Asien am Dienstag gezeigt. Getrieben wurden die Kurse vom Optimismus an der Wall Street, wo heimische Konjunkturdaten die Kauflust angefacht hatten. Der vom ISM ermittelte Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg deutlich stärker in den expansiven Bereich als erwartet. Zudem wurde in den USA am Montag die niedrigste Zahl an Corona-Neuinfektionen seit fast vier Wochen vermeldet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires