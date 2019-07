Asiens Börsen uneinheitlich

Die Börsen in Fernost bewegen sich am Donnerstag in verschiedene Richtungen.

SCHWEIZ

Am Mittwoch wies der Schweizer Aktienmarkt eine positive Tendenz aus.

Der SMI startete etwas fester und konnte die Gewinne im Handelsverlauf noch weiter ausbauen. Zum Sitzungsende wies das Börsenbarometer dann einen Aufschlag von 0,46 Prozent auf 10'066,53 Punkte aus.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI präsentierten sich im Plus. Während der SPI 0,47 Prozent auf 12'175,80 Einheiten zulegte, gewann der SLI 0,53 Prozent auf 1'545,29 Zähler.

Der Schweizer Aktienmarkt legte am Mittwoch weiter zu und knüpfte damit an die vier positiven Vortage an. Der SMI zeigte somit weiterhin keine Ermüdungserscheinungen, nachdem er am Vortag erstmals über 10'000 Punkten geschlossen hatte. Die am Vortag von den USA gegenüber der EU angedrohten Sonderzölle im Zusammenhang mit Flugzeugsubventionen trüben die Stimmung der Investoren kaum ein. Dafür freuen sich die Marktteilnehmer über gute Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone sowie über die Nominierung von Christine Lagarde als Präsidentin der Europäischen Zentralbank.

Sie verfüge zwar über keine Notenbank-Erfahrung, hiess es in Marktkreisen. Für die Börsen wäre eine EZB-Chefin Lagarde aber dennoch positiv. Denn es sei nicht bekannt, dass sie Mario Draghis ultralockere Geldpolitik je kritisiert hätte und gelte deshalb in dieser Hinsicht als Taube. Unter ihr dürfte sich demnach an der laschen Geldpolitik nicht viel ändern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigte sich zur Wochenmitte mit einem Zuschlag.

Der DAX bewegte sich nach einem festen Start auf grünem Terrain. Er beendete den Tag 0,71 Prozent höher bei 12'616,24 Zählern.

Nach einem zögerlichen Start hatten Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwochmittag angesichts einer Lösung im EU-Personalpoker wieder zugegriffen. Der Leitindex DAX schaffte wieder den Sprung über die Marke von 12'600 Punkten.

Am Markt kam die Nominierung Christine Lagardes als Präsidentin der Europäischen Zentralbank offenbar gut an. "Frau Lagarde hat die geldpolitische Lockerung im Allgemeinen und Anleihekäufe im Speziellen stets unterstützt", sagte der Chefökonom für Europa vom Analysehaus Capital Economics Andrew Kenningham. Sie werde Deutschland zu einer lockereren Finanzpolitik drängen und wohl auch Frankreichs Präsident Macron in seinem Drängen für "mehr Europa" unterstützen, um systemische Risiken in der Region zu reduzieren.

Kritisch äusserten sich manche Beobachter über die fehlende technische Erfahrung der IWF-Chefin. "Wenn man sich den Kurs von Mario Draghi in den letzten acht Jahren anschaut, dann kommen doch erhebliche Sorgen bezüglich ihres (Lagardes) begrenzten Wissens über das Bankwesen und besonders über das Zentralbankwesen auf", schrieb CMC-Marktexperte Michael Hewson. Fraglich sei vor allem, inwiefern die Französin dazu fähig sei, ihren Job fernab politischer Ambitionen auszuführen.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich im Mittwochshandel mit grünen Vorzeichen.

Der Dow Jones eröffnete bereits höher und schloss mit plus 0,67 Prozent bei 26'966,00 Punkten. Daneben wies der NASDAQ Composite ebenfalls einen Aufschlag aus und beendete den Handel 0,75 Prozent höher bei 8'170,23 Zählern. Der marktbreite S&P 500 markierte im Handelsverlauf sogar ein neues Allzeithoch und verabschiedete sich mit einem Gewinn von 0,77 Prozent bei 2'995,82 Indexpunkten aus dem Handel.

Weiterhin stützte die jüngste Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit die Kurse, auch wenn zuletzt die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegen die Europäische Union für etwas Ernüchterung gesorgt hatten.

Aktuell liess Trump seinem Drängen auf eine lockerere Geldpolitik nun Taten folgen. So sollen die Ökonomen Judy Shelton und Christopher Waller die beiden freien Positionen im Direktorium der amerikanischen Notenbank Federal Reserve besetzen. Die Kandidaten müssen durch den US-Senat bestätigt werden. Beobachter halten es für wahrscheinlich, dass beide Trumps Forderungen nach Zinssenkungen unterstützen werden. Das wären gute Nachrichten für die Börse, da niedrige Zinsen Aktien gegenüber Anleihen attraktiver erscheinen lassen.

An der Wall Street wurde am Mittwoch nur verkürzt gehandelt. Bereits um 19 Uhr MESZ schlossen die US-Märkte. Grund dafür ist der anstehende Feiertag zur Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten. Wegen der Staatsfeierlichkeiten bleiben die US-Börsen am Donnerstag komplett geschlossen.

ASIEN

Die Börsen in Asien tendieren am Donnerstag uneinheitlich.

In Japan legt der Nikkei aktuell (gegen 07.15 Uhr MEZ) um 0,31 Prozent auf 21'704,75 Punkte zu.

Während der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland 0,27 Prozent auf 3'007,21 Einheiten abgibt, notiert der Hang Seng in Hongkong 0,11 Prozent im Minus bei 28'822,93 Zählern.

Dank freundlicher Vorgaben aus den USA ging es an den meisten Börsen in Asien am Donnerstag zunächst nach oben. Allerdings bröckeln vielerorts die Gewinne im Verlauf ab. Weil am Donnerstag die US-Finanzmärkte geschlossen bleiben, geht es an den ostasiatischen Börsen eher ruhig zu. Die Anleger warten zudem auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Juni am Freitag.

Dow-Jones-Index und S&P-500 waren am Mittwoch auf Rekordniveaus aus dem Handel gegangen, befeuert von der Hoffnung auf weiterhin niedrige Zinsen, nachdem US-Präsident Donald Trump zwei ausgemachte "Tauben" für zwei derzeit vakante Positionen im Board of Governors der US-Notenbank nominiert hat. Auch der schwache ADP-Arbeitsmarktbericht weckte Zinssenkungsfantasie.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires