SMI stabil -- DAX legt etwas zu -- Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag antriebslos.

Der SMI kann zum Ertönen der Startglocke um 0,04 Prozent auf 11'514,95 Punkte zulegen und auch anschliessend kaum Ausschläge verzeichnen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI starteten 0,02 Prozent tiefer bei 1'880,89 Zählern bzw. 0,03 Prozent höher bei 14'839,97 Einheiten und folgen dem Trend des Leitindex dann.

Zuletzt hatte der Schweizer Leitindex SMI erneut auf einem neuen Rekordhoch geschlossen; doch nun harren die Börsianer dem wichtigen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag publiziert wird. Von diesem verspricht man sich Aufschlüsse darüber, wie es mit der US-Geldpolitik weitergehen könnte.

Denn jüngste Daten von der anderen Seite des Atlantiks signalisierten zwar Gutes für die Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger. Unter diesem Eindruck schlossen die Aktienindizes an der Wall Street bereits etwas tiefer, wobei vor allem die Technologiewerte unter Druck standen.

Der deutsche Leitindex bewegt sich am Freitag leicht im Plus.

Der DAX ging 0,12 Prozent höher bei 15'651,69 Punkten in die Freitagssitzung. Im weiteren Verlauf kann er weiter zulegen.

Er bleibt damit in Sichtweite des am Dienstag erreichten Rekordhochs von 15'685 Punkten. In den USA konnten sich die Anleger am Donnerstag zwar über starke Signale vom Arbeitsmarkt freuen, sie machen sich aber umso mehr Sorgen um die Kehrseite der Wirtschaftserholung - die Inflations- und Zinsentwicklung. Entsprechend zurückhaltend agieren die Anleger aktuell an der Wall Street.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag zurückhaltend.

Der Dow Jones hatte mit einem kleinen Minus eröffnet und tendierte auch im weiteren Verlauf eher seitwärts. Letztlich beendete der US-Leitindex den Handel nur 0,07 Prozent leichter bei 34'577,04 Punkten. Dagegen baute der NASDAQ Composite seinen anfänglichen Verlust aus und schloss 1,03 Prozent tiefer bei 13'614,51 Zählern.

Jüngste Konjunkturdaten signalisierten zwar Gutes für die US-Wirtschaft, verstärkten damit aber auch die Inflations- und Zinssorgen der Anleger.

Laut Analystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda blickten die Anleger mit Sorge auf einen Schwung von US-Wirtschaftsdaten. Veröffentlicht wurde der private Jobbericht des Dienstleisters ADP, der starke Signale für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag sendete. Der vielbeachtete ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor fiel ebenfalls stark aus.

Laut dem ADP-Bericht hat der US-Privatsektor im Mai fast eine Million und damit deutlich mehr Stellen geschaffen als von Experten erwartet. Am Markt hiess es, dies erhöhe den Druck auf die US-Notenbank Fed, ihre bislang extrem lockere Geldpolitik einzuschränken. Ausserdem spielte die internationale Handelspolitik wieder eine Rolle. Verwiesen wurde darauf, dass US-Präsident Joe Biden ein US-Verbot für Investitionen in Unternehmen erwägt, die mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen.

ASIEN

Vor dem Wochenende sind auf Asiens Aktienmärkten unterschiedliche Richtungen vertreten.

In Tokio fällt der Nikkei um 0,33 Prozent auf 28'961,05 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland schicken die Börsianer den Shanghai Composite um 0,14 Prozent auf 3'589,28 Punkte nach oben. Daneben kann der Hang Seng in Hong Kong Aufschläge in Höhe von ebenfalls 0,14 Prozent auf 29'007,32 Indexzähler verbuchen (7.04 Uhr MESZ).

Überraschend starke Daten vom US-Arbeitsmarkt hatten an der Wall Street am Donnerstag Befürchtungen geschürt, dass die Inflation noch mehr Fahrt aufnehmen könnte und die US-Notenbank deshalb die geldpolitischen Zügel früher als bislang erwartet straffen werde. Am Anleihemarkt zogen die Renditen daraufhin an, was Finanzwerte tendenziell stützte, Technologiewerte wegen des hohen Fremdkapitalanteils der Branchenunternehmen jedoch belastete. Dieses Muster zeigt sich am Freitag auch in Asien. Etwas Unterstützung erhielten die US-Börsen im späten Handel von Präsident Joe Biden, der beim Thema Unternehmensbesteuerung Entgegenkommen signalisierte.

Die Investoren warten nun gespannt auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für Mai, der im späteren Verlauf des Freitags veröffentlicht wird, wenn die Börsen in Asien bereits geschlossen sind. Der am Donnerstag veröffentlichte ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe hatten von einem deutlichen Beschäftigungsaufbau gezeugt.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires