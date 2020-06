SMI startet schwächer -- DAX eröffnet im Minus -- Asiens Börsen auf Richtungssuche

A A Drucken

Am heimischen Aktienmarkt geht es am Donnerstag bergab. An Deutschlands Börsen sind die Vorzeichen rot. In Fernost zeigen sich die Aktienmärkte ohne klaren Trend.

SCHWEIZ Der heimischen Aktienmarkt drücke Gewinnmitnahmen auf die Kurse. Der Leitindex SMI notiert im frühen Handel unterhalb der Nulllinie. Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI verzeichnen am Donnerstagmorgen Abgaben. Insgesamt scheint die Stimmung nach der zeitweiligen Euphorie der vergangenen Tage aber doch etwas vorsichtiger zu werden. Angesichts der sozialen Unruhen in den USA, den anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China oder den politischen Unwägbarkeiten in Hongkong haben sich zuletzt die vor einer Überhitzung warnenden Stimme wieder etwas vermehrt. Der Risikoappetit der Investoren könnte etwas zurückgehen und zu Gewinnmitnahmen führen, heisst es etwa in einem Kommentar der Onlinebank Swissquote in diesem Zusammenhang. DEUTSCHLAND Nach dem fulminanten Start in den Juni machen sich am Donnerstag erste Ermüdungserscheinungen bemerkbar. Der DAX eröffnet 0,77 Prozent schwächer bei 12'390,03 Einheiten. Für unverdrossene Risikobereitschaft der Investoren sorgen Konjunkturpakete sowie expansive Geldpolitik der grossen Notenbanken. Das schürt die Hoffnung auf eine sogenannte V-förmige Erholung. Zur guten Stimmung passte, dass sich bei den chinesischen Dienstleistern die Geschäftsaktivität im Mai stark verbessert hat und wieder im Expansion anzeigenden Bereich liegt. Negative Faktoren wurden unterdessen weiter ausgeblendet. WALL STREET Die US-Börsen konnten zur Wochenmitte weiter zulegen. Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 0,64 Prozent im Plus bei 25'906,88 Punkten und legte anschliessend weiter zu. Er beendete den Handel mit einem Zuwachs von 2,05 Prozent bei 26'269,89 Punkten. Der NASDAQ Composite präsentierte sich ebenfalls freundlich, nachdem er zum Handelsstart 0,45 Prozent auf 9'651,86 Zähler gewinnen konnte. Bis zum Handelsende kletterte er um 0,78 Prozent auf 9'682,91 Indexpunkte. Die Erholungsrally an den US-Börsen ging auch am Mittwoch weiter. Als eine Stütze erwiesen sich besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten. Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP bekanntgab, fielen im Mai insgesamt rund 2,8 Millionen Arbeitsplätze weg. Analysten hatten wegen der Corona-Krise einen wesentlich höheren Abbau von im Schnitt neun Millionen Jobs erwartet. Die ADP-Daten gelten als Vorläufer für die am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktdaten. Zudem stieg die Stimmung im US-Dienstleistungsgewerbe für Mai stärker als gedacht und die in der Industrie verzeichneten Auftragseingänge für April brachen etwas weniger stark ein als befürchtet. Unter den Einzelwerten rückte Zoom in den Fokus der Anleger. Der Anbieter von Software für Video-Konferenzen hatte am Vorabend nach Handelsschluss über ein ausserordentlich starkes erstes Geschäftsquartal berichtet. ASIEN In Asien sind die Vorzeichen unterschiedlich. In Japan halten sich Anleger zurück, sodass der Nikkei um 07:25 Uhr MESZ marginale 0,07 Prozent höher bei 22'629,09 Zählern steht. Auf dem chinesischen Festland schmolzen die Gewinne beim Shanghai Composite bereits am Vortag ab, heute verliert er 0,21 Prozent auf 2'917,17. In Hongkong geht es währenddessen für den Hang Seng um 0,12 Prozent runter auf 24'297,50 Stellen. Der japanische Yen, der zuletzt deutlich zum Greenback abgewertet hatte, stabilisiert sich. Händler interpretieren diese Bewegungen als Zeichen wachsender Vorsicht am Finanzmarkt. Vermeintliche Sicherheit sei wieder etwas gefragt, heisst es. Unter die Hoffnungen auf eine schnelle Konjunkturerholung durch die Lockerungen der Auflagen in der Coronapandemie mischten sich wieder leichte Zweifel und der Blick auf die trübe Realität gewinne wieder mehr Gewicht, heisst es im Handel. Von einer generellen Eintrübung der Stimmung ist aber nicht die Rede. Der Aktienmarkt sei aber der ökonomischen Entwicklung zu weit und wohl auch zu schnell vorausgeeilt. Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires

