SMI schwächelt -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Montag noch zurück.

Der SMI hat den Montagshandel 0,08 Prozent fester bei 13'146,56 Puntken begonnen und bewegte sich im weiteren Verlauf erstmal etwas höher. Anschliessend dreht er jedoch die Richtung und macht leichte Verluste.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI gingen 0,2 Prozent fester bei 18'588,73 Stellen bzw. 0,24 Prozent höher bei 2'105,41 Einheiten in den Handel und stiegen anschliessend zunächst leicht an. Auch er dreht im weiteren Verlauf ins Minus.

Die Aktienmärkte in Europa haben am Montag überwiegend nachgegeben. Sie litten unter der nach wie vor unklaren Lage im Nahen Osten und damit einhergehenden erneut steigenden Ölpreisen. Hinzu kam die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zölle für die Autobranche in der EU auf 25 Prozent anzuheben, was vor allem Aktien dieser Branche belastete. In London blieb der Aktienmarkt feiertagsbedingt geschlossen.

Die Ankündigung Trumps hat zunächst zu einem Kursrückgang beim Rohöl geführt, was die Aktien-Futures stützt. Der Schritt der USA komme einem kleinen Aufschub gleich, da die Energiemärkte angesichts der Blockade der Meerenge weiterhin auf eine drohende Versorgungslücke zusteuern, kommentiert ein Händler. Zudem mache der Aufschub Hoffnung, dass sich der Konflikt weiter deeskaliert und die Energiekrise nicht weiter verschärfe.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentiert sich ohne grosse Veränderung.

Der DAX notierte zur Startglocke 0,07 Prozent tiefer bei 24'274,5 Zählern. Im Anschluss kann er leicht zulegen, bevor er zwischenzeitlich in die Verlustzone rutscht und dann wieder nahe der Nulllinie tendiert.

Nach dem langen Wochenende zeigt sich der DAX am Montag von seiner positiven Seite.

Die Nachrichtenlage bleibt derweil angespannt - und das nicht nur hinsichtlich des Nahost-Kriegs. Denn in seinem Unmut über Europa und vor allem Deutschland hat US-Präsident Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social eine kräftige Anhebung der US-Zölle auf Fahrzeuge aus der EU angekündigt. Die EU-Kommission behält sich Gegenmassnahmen vor, sollte Trump seine Ankündigung tatsächlich wahr machen.

An Trump-Drohungen hat sich der Markt allerdings auch ein Stück weit gewöhnt. Sie seien in der Vergangenheit teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.

WALL STREET

Nach einem starken April starteten die US-Börsen teils positiv in den Mai. Positive Impulse kamen vor allem von Apple und einer insgesamt robust verlaufenden Berichtssaison, die die Stimmung trotz geopolitischer Risiken stützt.

Der Dow Jones Industrial gab nach anfänglichen Gewinnen leicht nach und schloss 0,31 Prozent bei 49'499,27 Punkten im Minus, während der Vortag noch deutliche Zuwächse gebracht hatte.

Der NASDAQ Composite legte dagegen weiter zu und markierte ein neues Rekordhoch. Am Ende ging es um 0,89 Prozent auf 25'114,44 Punkte nach oben. Auch der S&P 500 erreichte intraday Bestmarken und beendete den Handel im Plus.

Solide US-Konjunkturdaten und starke Unternehmenszahlen wirken stabilisierend. Wachstumssignale aus Industrie und Dienstleistung überlagern derzeit Sorgen über Ölpreise und geopolitische Risiken. Trotz Unsicherheiten zeigen sich die US-Aktienmärkte damit robust. Im Mittelpunkt stehen weiter Unternehmensgewinne, die den Ton an den Börsen bestimmen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Montag mit Gewinnen.

In Tokio notierte der Nikkei 225 am Freitag letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 59'513,12 Punkten. Am Montag bleibt er geschlossen.

Auf dem chinesischen Festland notierte der Shanghai Composite zum Wochenende schlussendlich 0,11 Prozent im Plus bei 4'112,16 Zählern. Auch er bleibt in Feiertagspause.

In Hongkong stieg der Hang Seng letztlich 1,24 Prozent und notierte bei 26'095,88 Punkten.

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigten sich im Handelsverlauf am Montag überwiegend mit Gewinnen. Nachdem am Freitag, dem 1. Mai, weder in China, Südkorea, Singapur, Taiwan oder Hongkong gehandelt wurde, pausierte zu Beginn der neuen Woche das Geschäft in China und Tokio feiertagsbedingt. Klarer Ausreisser nach oben war die Börse in Seoul, wo der Kospi einen Satz nach oben macht und auf einem Rekordhoch stand.

Allenfalls für etwas Zuversicht sorgten laut Händlern Pläne von US-Präsident Donald Trump, in der Strasse von Hormus festsitzende Schiffe zu eskortieren. Wie genau dies geschehen solle, sagte er nicht. Zugleich warnte der Iran vor einem solchen Eingreifen. Bei den Ölpreisen sorgt die Trump-Ankündigung für keine Entlastung, Brent-Öl kostet aktuell knapp 109 Dollar. Zuvor bereits hatte der Iran erklärt, die USA hätten über Pakistan auf seinen 14-Punkte-Vorschlag geantwortet und man prüfe die Antwort. Allerdings hiess es dazu wiederum von Trump, es sei unwahrscheinlich, dass dies akzeptiert werde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires