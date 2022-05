Fed-Zinsentscheidung im Fokus: SMI und DAX leicht tiefer -- Viele asiatische Märkte weiterhin mit Feiertagspause, Hang Seng mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch zum Handelsstart mit negativer Tendenz.

Der SMI ist mit 0,25 Prozent auf 11'971,41 Einheiten leicht tiefer in den Handel gestartet und bleibt auch anschliessend unter der Nulllinie.

Auch die Nebenwertindizes folgen dem Leitindex. Der SLI startete mit einem Verlust von 0,14 Prozent 1'853,67 Zählern in die Sitzung und SPI eröffnete mit 15'389,60 Punkten und einem Minus von 0,25 Prozent.

Am Schweizer Aktienmarkt zeigen sich wie erwartet am Mittwoch keine grösseren Kursbewegungen. Denn vor der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der US-Notenbank Fed dürften sich die Anleger zurückhalten, heisst es am Markt. Es wird wegen der hohen Inflation eine Zinsanhebung erwartet. Wichtig sei, wie das Fed den Zinsentscheid kommentiert.

Hierzulande steht der Sanitärkonzern Geberit mit seinem Quartalsabschluss im Rampenlicht. Der Bauzulieferer hat einmal mehr die Markterwartungen übertroffen. Allerdings ging die Gewinnmarge nicht unerwartet leicht zurück, blieb aber weiterhin über der angestrebten Zielspanne.

Einen Erfolg verbuchen kann Novartis. Der Pharmakonzern Novartis kann seine personalisierte Zelltherapie Kymriah bei Lymphkrebs in der EU für eine weitere Indikation vermarkten.

Mit einem verhaltenen Start in den Mittwoch rechnen Händler auch an Europas Börsen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank gebe es wenig Sinn für neue Positionierungen. Die Liquidität an den Märkten dürfte daher zurückgehen und die Volatilität damit steigen. Eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte gilt als ausgemacht. Mit Spannung wird vor allem auf die Fragerunde mit Notenbankchef Jerome Powell und damit Indikationen für das weitere Vorgehen gewartet. Angesichts der extremen Inflationsentwicklung werden auch stärkere Zinsmassnahmen für denkbar gehalten.

DEUTSCHLAND

Auch in Deutschland zeigt sich der Leitindex mit negativem Vorzeichen.

Der DAX notiert zum Handelsstart mit 0,13 Prozent auf 14'020,90 Zähler schwächer. Er rutscht im weiteren Verlauf unter die wichtige Marke von 14'000 Punkten.

Am Tag einer voraussichtlich weiteren Zinserhöhung in den USA dürften sich die Anleger an den Aktienbörsen bedeckt halten. Der Broker IG indizierte den Dax am Mittwoch vor Handelsbeginn niedriger. Die US-Notenbank Fed wird den Leitzins am Abend wegen der hohen Inflation voraussichtlich mit einem grossen Schritt um 0,5 Prozentpunkte anheben. Es wäre der zweite Schritt in Folge, nach einer Anhebung um 0,25 Punkte im März. Die hohe Inflation mache den Notenbanken das Leben schwer und zwinge sie, die Zinssätze schneller anzuheben, hiess es am Markt. Damit verlieren Aktien tendenziell in der Gunst der Investoren, höher rentierende Anleihen werden hingegen attraktiver. Zudem verteuern sich die Finanzierungskosten der Unternehmen, was die Gewinne zu schmälern droht.

"Spannend wird, wie Fed-Chef Jerome Powell den überraschenden Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Quartal kommentieren wird", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Bislang sei vollkommen offen, ob das Schrumpfen der US-Wirtschaft die Zinserwartung der Fed-Mitglieder verändere oder nicht, so der Portfolio-Manager.

Zur Sache geht es zur Wochenmitte auch in der Berichtssaison. Aus dem Dax veröffentlichten der Gesundheitskonzern Fresenius und dessen Dialysetochter Fresenius Medical Care (FMC), der Medizintechnikhersteller Siemens Healthineers, der Versicherer Hannover Rück sowie Volkswagen ihre Quartalszahlen. Dazu kommen viele Quartalsberichte von Unternehmen aus den Reihen hinter dem DAX.

WALL STREET

Die Wall Street verabschiedete sich nach starken Schwankungen am Dienstag mit Gewinnen.

Der Dow Jones schloss 0,20 Prozent höher bei 33'127,01 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite legte schlussendlich zu und gewann 0,22 Prozent auf 12'563,76 Indexpunkte.

Mit der immer näher rückenden Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch zeigten sich die Anleger stark verunsichert. Weithin wird mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte gerechnet. Von Interesse dürften vor allem die anschliessenden Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell hinsichtlich des weiteren "Fahrplans" der Fed sein. Weitere Zinsanhebungen, möglicherweise sogar um 75 Basispunkte, zur Bekämpfung der Inflation werden erwartet.

"Es scheint, dass der Krieg in der Ukraine die Fed nicht im Geringsten aus dem Konzept gebracht hat", sagt Gregory Perdon, Co-Chief Investment Officer bei Arbuthnot Latham. Die finanziellen Rahmenbedingungen hätten sich bereits deutlich verschärft, fügt er hinzu und verweist auf den weiter starken Dollar, den Anstieg der Anleihe-Renditen und die anziehenden Hypothekenzinsen.

Die Berichtssaison nahm derweil wieder Fahrt auf.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich im Mittwochshandel nur wenig bewegt.

In Japan bleibt die Börse am Mittwoch wegen eines Feiertags (Tag des Grüns) geschlossen. Der Nikkei war zum Wochenstart um moderate 0,11 Prozent auf 26'818,53 Punkte gefallen.

Auch auf dem chinesischen Festland ruht der Handel am "Tag der Jugend" weiter, dort hatte der Shanghai Composite am 29. April mit einem Plus von 2,41 Prozent bei 3'047,06 Punkten geschlossen.

Der Hang Seng in Hongkong zeigt sich am Mittwoch mit Verlusten und landet mit einem Minus von 1,26 Prozent auf 20'836,46 Punkte (09:30 MEZ).

Die Aktienmärkte in Asien zeigen sich zur Wochenmitte uneinheitlich, der Aktienmarkt in Hongkong ist vor allem durch Technologiewerte belastet.

Die Anleger halten sich im Vorfeld der geldpolitischen Sitzung der US-Notenbank zurück. Es wird erwartet, dass die Fed die Zinsen in einem grossen Schritt um 50 Basispunkte anhebt. Von der Wall Street kamen leicht positive Impulse. Doch auch hier hatten die Anleger mit Blick auf die Fed-Sitzung wenig Kaufbereitschaft gezeigt. Hinzu kommt, dass in Festlandchina feiertagsbedingt der Handel pausiert und in Japan die Börse erst am Freitag wieder öffnet.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires