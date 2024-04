SMI und DAX stabil erwartet -- Nikkei zieht an - kein Handel in China

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte wenig verändert in den Handel gehen.

Der SMI macht vorbörslich keine grossen Sprünge.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI pendeln ebenfalls kurz vor Handelsstart um die Vortagesschlusskurse.

Die Vorgaben sind weitgehend neutral. Die Rede von Fed-Chairman Jerome Powell hat keine klaren Indikationen über das weitere geldpolitische Vorgehen der Fed geliefert. Daher sind die Marktreaktionen auch sehr verhalten. Ein nächster wichtiger Zinsindikator ist der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Sollte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen. Der ADP-Arbeitsmarktbericht am Vortag deutete bereits in diese Richtung. Aufmerksamkeit dürften in der Zinsdebatte die europäischen Erzeugerpreise am Vormittag erlangen, hier wird mit einem starken Rückgang gerechnet. Auch veröffentlicht die EZB das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich vorbörslich stabil.

Der DAX hält sich vorbörslich nahe seines Vortagesschlusskurses.

Im Verlauf am Donnerstag dürfte der DAX nach seinen Vortagesgewinnen zunächst noch eine kleine Schippe drauflegen. Damit hält sich der Leitindex nahe am Rekordhoch vom Dienstag, als er in der Spitze bis auf 18'567 Zähler geklettert war.

Anleger könnten sich in Zurückhaltung üben, denn mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für März in den USA steht das konjunkturelle Highlight der Woche am Freitag an. Fällt die Beschäftigungslage besser aus als erwartet, dann könnten die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen durch die Notenbank Fed schwinden. In diesem Fall drohen Kursverluste an den Aktienbörsen, die in diesem Jahr bislang gut gelaufen sind. Der DAX zum Beispiel bringt es auf ein Plus von fast zehn Prozent.

Der Vorsitzende der US-Notenbank (Fed) Jerome Powell will vor einer möglichen Leitzinssenkung weitere Konjunkturdaten abwarten. "Wir gehen nicht davon aus, dass es angemessen ist, unseren Leitzins zu senken, bis wir mehr Vertrauen haben, dass sich die Inflation nachhaltig in Richtung zwei Prozent bewegt", sagte er am Mittwoch laut Redetext bei einer Veranstaltung der Standford University in Palo Alto. Die Fed habe Zeit, sich von weiteren Daten leiten zu lassen.

Aus technischer Sicht stellt das DAX-Rekordhoch von 18'567 Punkten die nächste Marke auf dem Weg nach oben dar. Nach unten sind die Tiefstände der vergangenen beiden Tage bei knapp 18'300 Zählern die nächsten Anlaufmarken.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur Mittwochssitzung uneins.

Der Dow Jones Index notierte zur Startglocke marginal tiefer, präsentierte sich im Anschluss etwas höher, bevor er im Verlauf wieder an die Nulllinie zurückfiel. Bis Handelsende gab er leicht um 0,11 Prozent auf 39'127,14 Punkte nach. Der NASDAQ Composite ging derweil schwächer in den Handel, hielt sich im weiteren Verlauf allerdings in der Gewinnzone. So beendete er den Mittwoch mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent auf 16'277,46 Zähler.

Die Erwartungen des Marktes an eine erste Zinssenkung der US-Notenbank haben sich weiter nach hinten verschoben. Nach den jüngsten Inflations- und Konjunkturdaten dürfte die US-Notenbank keine Eile mit dem Beginn von Zinssenkungen haben.

Ein nächster wichtiger Indikator ist der US-Arbeitsmarktbericht für März am Freitag. Sollte sich der Arbeitsmarkt weiter in einer robusten Verfassung zeigen, könnte das die Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen weiter sinken lassen.

Auf einen robusten Arbeitsmarkt deutet der ADP-Arbeitsmarktbericht für März für den privaten Sektor hin. Mit 184'000 neugeschaffenen Stellen ist dieser deutlich besser als die erwarteten 155'000 ausgefallen. "Der März war nicht nur wegen der Lohnzuwächse überraschend, sondern auch wegen der Sektoren, in denen sie verzeichnet wurden - die drei grössten Zuwächse für Stellenwechsler gab es im Baugewerbe, bei den Finanzdienstleistungen und im verarbeitenden Gewerbe", schrieb Chefvolkswirtin Nela Richardson. Die Inflation habe sich abgekühlt, aber die ADP-Daten zeigten, dass sich Lohnzuwächse sowohl im Waren- als auch im Dienstleistungssektor beschleunigten. Nach der Startglocke wurde dann noch der S&P Global Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes veröffentlicht. Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche ist laut einer Umfrage von S&P Global im März langsamer als im Vormonat gewachsen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 51,7 (Februar: 52,3) Punkte.

ASIEN

Japan befindet sich am Donnerstag auf Erholungskurs, in China findet indes kein Handel statt.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit 0,95 Prozent auf 39'825,02 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite am Mittwoch um 0,18 Prozent auf 3'069,30 Zähler. In Hongkong betrug das Minus beim Hang Seng schlussendlich 1,22 Prozent auf 16'725,10 Einheiten. Hier wird am heutigen Donnerstag nicht gehandelt.

Die Börsen in Ostasien und Australien erholen sich am Donnerstag von den Verlusten des Vortags. Rückenwind kommt unter anderem von leicht positiven Vorgaben der US-Börsen. Beobachter sprechen von leicht nachlassenden Zinssorgen, nachdem US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Mittwoch gesagt hatte, die etwas stärkere Aktivität der US-Wirtschaft habe die Erwartung der Federal Reserve nicht nennenswert verändert, dass Zinssenkungen noch im laufenden Jahr möglich seien.

Die Börsen in Hongkong und Festlandchina sind am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen. In Schanghai wird auch am Freitag nicht gehandelt.

In Tokio steigt der Nikkei-225-Index, gestützt auch von der andauernden Schwäche des Yen zum Dollar. Der Yen wird nach Angaben aus dem Handel gedrückt von der Annahme, dass die japanische Notenbank die Zinsen nur geringfügig anheben und die US-Notenbank gleichzeitig die Zinsen noch längere Zeit auf dem erhöhten Niveau belassen wird. Unter den Einzelwerten rücken Kao um 5,3 Prozent vor, nachdem der in Hongkong ansässige aktivistische Investor Oasis Management das Unternehmen dazu gedrängt hat, dem internationalen Wachstum seiner Kosmetik- und Hautpflegeprodukte Priorität einzuräumen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires