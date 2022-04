Ukraine-Krieg im Fokus: SMI höher -- DAX fällt ins Minus -- Asiens Märkte im Plus

SCHWEIZ

In der Schweiz geht es am Montag aufwärts.

Der SMI eröffnet den Tag mit einem Plus von 0,69 Prozent bei 12'263,14 Stellen.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI schliessen sich der positiven Tendenz an.

Den positiven Vorgaben aus den USA und aus Asien schliesse sich die Schweiz an, heisst es am Markt. Nach wie vor stünden zwar der Krieg in der Ukraine, volatile Energiepreise und die Rezessionsangst im Fokus der Marktteilnehmer, doch diese Belastungsfaktoren würden im Augenblick von den Anlegern ausgeblendet, heisst es in einem Kommentar von IG.

Grosse Aufmerksamkeit bleibt auf die Zentralbanken gerichtet. Es stellt sich vor allem die Frage, ob die US-Notenbank wegen der hohen Inflation trotz der vielen Unsicherheiten an ihrem geldpolitischen Straffungskurs festhalten wird. Dabei könnte eine Rezession drohen, wie die invers gewordene US-Zinsstrukturkurve signalisiert. Vor diesem Hintergrund dürfte am kommenden Mittwoch das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank unter Investoren auf grosses Interesse stossen. Derweil geht hierzulande die Bilanzsaison 2021 der Unternehmen zu Ende. Nur noch wenige kleine Nachzügler aus der zweiten Reihe werden Geschäftszahlen zum vergangenen Jahr liefern.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland ziehen sich zum Wochenstart zurück.

Der DAX konnte zum Börsenstart 0,4 Prozent auf 14'503,96 Stellen zulegen, fällt jedoch gleich im Anschluss ins Minus zurück.

Der anfängliche Auftrieb kam von positiven Vorgaben aus Übersee. Der Krieg in der Ukraine geht unterdessen weiter und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht. Marktbeobachter sprachen angesichts der Gewinne in Asien vor allem von einer sich abzeichnenden Entspannung im Streit zwischen China und den USA um die bilanzielle Überprüfung chinesischer Firmen mit einer Zweitnotierung in den USA. Für chinesische Hightech-Werte sinke so das Risiko eines möglichen Endes ihrer US-Notierung. "Für die US-Börsenaufsicht wird es einfacher, in die Bücher, der chinesischen Unternehmen zu schauen", erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Freitag auf eine Berg- und Talfahrt.

Der Dow Jones eröffnete 0,18 Prozent höher bei 34'740,89 Punkten, zeigte sich anschliessend jedoch volatil und schwankte lange um seinen Vortagesschluss. Zur Schlussglocke konnte er jedoch Gewinne in Höhe von 0,4 Prozent auf 34'818,27 Einheiten verbuchen. Der NASDAQ Composite rettete ebenfalls ein Plus von 0,29 Prozent auf 14'261,50 Zähler ins Wochenende. Er war im Handelsverlauf ebenfalls lange zwischen Gewinnen und teils deutlichen Verlusten gependelt, nachdem er zum Start um 0,34 Prozent auf 14'269,53 Zähler gestiegen war.

Zunächst stützten die robusten Daten vom Arbeitsmarkt für den Monat März. Die überraschende Eintrübung der Stimmung in der Industrie allerdings drückte rasch wieder auf die Laune der Anleger.

Der Blick auf den US-Arbeitsmarkt wies auch für März auf einen Erholungskurs hin: Die Arbeitslosigkeit ging weiter zurück und näherte sich rapide dem Niveau, das sie vor der Corona-Pandemie hatte. Die Beschäftigung stieg weiter an, wenn auch etwas schwächer als von Analysten erwartet. Die Experten von Helaba sprachen von einer "robusten Verfassung". Kopfzerbrechen dürfte der US-Notenbank (Fed) dagegen der weiter zunehmende Lohnauftrieb bereiten, da er die ohnehin sehr hohe Inflation zusätzlich anfachen könnte.

Der Einkaufsmanagerindex ISM für die US-Industrie fiel im März verglichen mit Februar auf 57,1 Zähler, während Analysten im Schnitt einen Anstieg erwartet hatten. Allerdings signalisiert ein Wert über 50 weiter eine wachsende Aktivität der Unternehmen. Eher beunruhigte einige Börsianer daher, dass es insbesondere einen kräftigen Rückgang bei der Einschätzung der Auftragseingänge gegeben hatte.

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Montag aufwärts.

Der japanische Leitindex Nikkei verbucht zeitweise ein minimales Plus von 0,06 Prozent auf 27'683,03 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland befindet sich der Shanghai Composite bis einschliesslich Dienstag in einer Feiertagspause. Am vergangenen Freitag ging es 0,94 Prozent hoch auf 3'282,72 Zähler. In Hongkong steigt der Hang Seng um 1,24 Prozent auf 22'313,83 Indexpunkte.

Marktteilnehmer verweisen auf die leicht positiven Vorgaben von der Wall Street. Doch schürt die Verlängerung des Lockdowns in Schanghai weiter Sorgen um mögliche konjunkturelle Auswirkungen. Gleichzeitig verzeichnete China zuletzt auch die höchste Zahl an Neuinfektionen seit zwei Jahren. Die Börse in Shanghai kann hierauf jedoch nicht reagieren, denn aufgrund von Feiertagen findet am Montag und Dienstag dort kein Handel statt.

Dagegen geht es für den Hang Seng-Index in Hongkong nach oben. Hier stützt die Nachricht, dass Peking im Streit um die Bilanzierung offenbar zum Einlenken bereit ist und damit der drohende Verlust der US-Börsennotierung abgewendet werden kann. Die zuständigen chinesischen Behörden wollten den US-Regulierungsbehörden vollen Zugang zu den geprüften Bilanzen gewähren, meldete Bloomberg.

Händler verweisen aber auch auf die weiter bestehende Aussetzung von insgesamt 32 Aktien, die am Freitag von der Hong Kong Exchanges & Clearing beschlossen wurde. Die in Hongkong notierten Unternehmen haben ihre Jahresergebnisse nicht fristgerecht bis Ende März vorgelegt, hiess es zur Begründung. Es handelt sich bei den betroffenen Unternehmen um Immobiliengesellschaften.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires