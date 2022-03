Sorge um ukrainisches AKW: SMI und DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag tiefrot.

So eröffnete der SMI 0,71 Prozent tiefer bei 11’592,76 Zählern und zeigt sich auch anschliessend mit einem klaren Abschlag.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI geben aktuell nach.

Händler verweisen auf den Angriff russischer Truppen auf Europas grösstes Atomkraftwerk. Dies zeige, wie weit Russland gehen werde, um die Ziele zu erreichen, und was in so einem Krieg alles passieren könne. Es bestehe die Gefahr, dass Europa gar nicht direkt angegriffen werden müsse, um in den Krieg hineingezogen zu werden. Dieses Risiko und die Angst vor einer nuklearen Katastrophe dürften die Anleger bis auf weiteres von den Märkten vergraulen.

"Die Nachrichten aus der Ukraine dürften das Geschehen an den Finanzmärkten weiterhin dominieren", sagt ein Händler. Die Spirale drehe sich weiter: Die russischen Truppen rücken weiter vor, der Westen kontert mit weiteren Sanktionen und immer mehr westliche Firmen ziehen sich aus Russland zurück. Damit dürften auch die Sorgen über die Energieversorgung in Europa anhalten und die Märkte volatil bleiben.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ziehen sich die Anleger am Freitag zurück.

So startete der DAX mit einem kräftigen Verlust von 1,55 Prozent bei 13'485,98 Punkten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch stärker aus.

Nach einem Angriff russischer Truppen auf ein ukrainisches Atomkraftwerk geht der Kursrutsch am deutschen Aktienmarkt am Freitag weiter. Auch wenn der Brand im grössten europäischen Atomkraftwerk in der Ukraine gelöscht und keine erhöhte Strahlenbelastung messbar sei, beschwöre der Vorfall am Markt die Angst vor einer nuklearen Katastrophe, schrieb Jochen Stanzl von CMC Markets. "Je länger dieser Krieg dauert, dürften auch die Tage und Wochen mit Minuszeichen an der Frankfurter Börse noch anhalten."

"Immer noch dominieren die Nachrichten aus der Ukraine das Geschehen an den Finanzmärkten", schrieb Devisenexpertin You-Na Park-Heger von der Commerzbank. Die russischen Truppen rückten weiter vor, der Westen verhänge weitere Sanktionen und immer mehr westliche Firmen zögen sich aus Russland zurück. "Die Sorge über die Energieversorgung in Europa hält an und die Märkte bleiben entsprechend nervös".

WALL STREET

Am Donnerstag nahmen Anleger an der Wall Street Reissaus.

Der Dow Jones bewegte sich zum Handelsbeginnnoch leicht im Plus und wechselte anschliessend mehrmals das Vorzeichen. Zum Handelsschloss überwogen die Abgaben, sodass er mit -0,28 Prozent bei 33'795,22 Punkten aus dem Handel ging. Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls höher. Er wechselte anschliessend auf rotes Terrain, wo er den Börsentag auch verliess. Sein Schlussstand: 1,56 Indexpunkte (-13'537,94 Prozent).

In der Ukraine-Krise gab es weiterhin keine Entspannung. Trotz erneuter Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine wurden die Luftangriffe auf das osteuropäische Land verstärkt. Ein erstes Treffen beider Länder war am Montag ohne greifbares Ergebnis geblieben. Die fortgesetzten Kriegshandlungen Moskaus und damit einhergehende Sanktionen des Westens trieben die Ölpreise weiter nach oben - auf den höchsten Stand seit 2008.

Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Februar deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel gegenüber Januar um 3,4 Punkte auf 56,5 Zähler. Analysten hatten dagegen mit einer Verbesserung auf im Schnitt 61,0 Punkte gerechnet.

ASIEN

Die asiatischen Börsen weisen am Freitag rote Vorzeichen aus.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell einen Verlust von 2,39 Prozent bei 25'942,38 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,79 Prozent auf 3'453,64 Einheiten. In Hongkong gibt der Hang Seng um 2,66 Prozent auf 21'869,80 Zähler ab.

Zur allgemeinen Risikoscheu mit Blick auf Aktien wegen des Kriegs in der Ukraine kam noch hinzu, dass Russland das ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja beschossen haben soll. Ein in der Folge ausgebrochenes Feuer wurde nach Behördenangaben aber wieder unter Kontrolle gebracht. Grossbritannien forderte umgehend eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires