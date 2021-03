SMI und DAX beenden Handel leichter -- Asiens Börsen schliessen klar im Minus

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wies am Donnerstag rote Vorzeichen aus.

So eröffnete der SMI schwächer und lag auch anschliessend in der Verlustzone. Er ging 0,2 Prozent tiefer bei 10'750,09 Einheiten aus dem Handel.

Der Nebenwerte-Indix SLI gab um 0,38Prozent auf 1'736,14 Punkte nach, während der SPI dagegen 0,18 Prozent auf 13'456,50 Zähler zulegte.

Belastet wurde die Stimmung von den steigenden Anleiherenditen. Höhere Renditen signalisieren Inflationsängste und bedeuten Gegenwind für den Aktienmarkt. Der Markt befürchte, dass die Zentralbanken bei steigender Inflation den Geldhahn früher als erwartet zudrehen werden, hiess es im Handel. Zudem wurde der Leitindex SMI massgeblich vom Dividendenabgang beim Marktschwergewicht Novartis beeinflusst.

Die nach Tagen der Stabilisierung wieder anziehenden Renditen der US-Staatsanliehen lassen laut Händlern die Zinssorgen wieder aufkeimen. Hinzu komme ausserdem die Sorge, dass die US-Wirtschaft doch nicht so gut in Schwung kommt wie erwartet. Denn am Mittwoch hätten überraschend schwache Daten vom US-Arbeitsmarkt die Stimmung deutlich getrübt, hiess es. Daher blickten die Anleger auch gespannt den am Nachmittag erwarteten wöchentlichen Arbeitsmarktdaten aus den USA entgegen. Davon werden Hinweise auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung erhofft, der am Freitag veröffentlicht wird.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex präsentierte sich am Donnerstag in Rot.

So startete der DAX tiefer und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Minus. Sein Schlussstand: 14'056,34 Punkte (-0,17 Prozent).

Erneut belastet von der Entwicklung an den Anleihemärkten und dem Ausverkauf im Technologiesektor hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag nachgegeben. Am Vortag hatte der Leitindex noch ein Rekordhoch mit fast 14'200 Zählern erreicht, wurde aber anschliessend vom Renditeanstieg am Anleihemarkt ausgebremst. Das Tauziehen zwischen Bullen und Bären ging vorerst weiter. Anleihen werden bei steigenden Zinsen zu einer Alternative für Anleger. Geld aus dem Aktienmarkt könnte dann abfliessen. An diesem Donnerstag tendierte die Rendite der zehnjährigen US-Staatspapiere teils wieder in Richtung von 1,5 Prozent. Trotz zuletzt beschwichtigender Worte von Fed-Chef Jerome Powell, dass eine Straffung der Geldpolitik noch lange nicht anstehe, seien die Märkte bislang nicht in der Lage, die Sorgen um steigende Renditen abzuschütteln, sagte Analystin Sophie Griffiths vom Broker Oanda. Eine Rendite von 1,5 Prozent sei noch nicht viel verglichen mit dem Niveau vor der Pandemie. Sorgen bereite aber das Tempo des Anstiegs. Einer weiteren Rede Powells an diesem Donnerstag werde daher besondere Aufmerksamkeit zuteil.

WALL STREET

Am Donnerstag zeigen sich Anleger in den USA verhalten.

Der Dow Jones startete 0,06 Prozent fester bei 31'289,01 Punkten und wechselte anschliessend mehrfach die Richtung. Aktuell legt er zu. Der NASDAQ Composite verlor anfänglich 0,33 Prozent auf 12'953,99 Zähler, konnte danach ebenfalls zunächst zulegen, gibt aktuell jedoch ab.

Am US-Aktienmarkt schauen die Anleger weiterhin gebannt auf die Entwicklung der Renditen von US-Staatsanleihen. Daher geht es an den Börsen weitgehend nervös auf und ab. Nach einem insgesamt schwächeren Start stützten im Handelsverlauf am Donnerstag besser als erwartet ausgefallene Industrieaufträge die Börsen. Zudem stützten die Aussagen des saudischen Ölministers, der während des OPEC-Treffens zur Förderstrategie von Rohöl ab April für eine vorsichtige Förderpolitik plädierte.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien wiesen am Donnerstag kräftige Verluste aus.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Abschlag von 2,13 Prozent bei 28'930,11 Punkten.

Auch in China ging es deutlich abwärts. Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite um 2,05 Prozent auf 3'503,49 Zähler. Daneben brach der Hang Seng in Hongkong sogar um 2,15 Prozent auf 29'236,79 Einheiten ein.

Nach dem positiven Mittwoch dominierten wieder Sorgen wegen der steigenden Zinsen, die in den USA bereits für eine schwache Tendenz an den Aktienmärkten gesorgt hatten, insbesondere erneut bei den als besonders zinssensitiv geltenden hoch bewerteten Technologieaktien.

Der von steigenden Inflationserwartungen ausgelöste Zinsanstieg könne die US-Notenbank möglicherweise früher als geplant dazu bewegen, ihre Geldpolitik restriktiver zu gestalten, befürchten Börsianer. Aus Kreisen der US-Notenbank kommen derweil aber weiter beruhigende Töne, wonach die Inflation keine Sorge bereite und die Geldpolitik noch lange locker bleiben werde.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires