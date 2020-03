Asiens Börsen uneinheitlich -- SMI und DAX legen bis Börsenschluss zu

Asien Börsen befinden sich am Mittwoch auf Richtungssuche. Die Wall Street befand sich in einem Wechselbad der Gefühle. Auf dem Heimatmarkt und in Deutschland zeigten sich die Börsen mit kräftigen Gewinnen.

SCHWEIZ

Die Schweizer Börse legte am Dienstag zu.

Der Leitindex SMI startete höher und baute seine Gewinne schon kurz drauf kräftig aus. Zuletzt stand ein Zuwachs um 1,37 Prozent auf 10'087,4 Einheiten an der Kurstafel.

Auch für die Nebenwerteindizes SLI und SPI ging es kräftig nach oben: Einerseits um 1,49 Prozent auf 1'540,41 Punkte, andererseits um 2,57 Prozent auf 12'355,88 Zähler.

Als kurzzeitiger Kurstreiber erwies sich am Nachmittag die Leitzinssenkung der US-Notenbank Fed um 50 Basispunkte. Die Hoffnung auf ein Eingreifen der Notenbanken wegen der Viruskrise hatte sich damit rascher als gedacht erfüllt. Ein ausserplanmässiger Beschluss und eine Veränderung um 50 Basispunkte habe es zuletzt in der Finanzkrise vor gut 10 Jahren gegeben, erklärten die Marktstrategen der Bank LBBW in einer ersten Reaktion.

Was zum Wochenbeginn noch nach einer rein technischen Gegenbewegung aussah, könnte sich am Ende doch als der Versuch einer Bodenbildung entpuppen. Zumindest mehren sich die Stimmen, die davon ausgehen, dass der Schweizer Markt versucht, Halt zu finden - auch wenn dies mit einer gewissen Volatilität einher gehen dürfte.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex unternahm am Dienstag einen weiteren Stabilisierungsversuch.

Der DAX war höher in den Handel eingestiegen und zeigte sich am Nachmittag stark volatil. Zum Börsenende stieg das Barometer um 1,11 Prozent auf 2'809,58 Punkte.

Am Nachmittag sorgte die Leitzinssenkung der US-Notenbank zunächst für steigende Kurse. Investoren setzten zudem darauf, dass sich mit den G7 die bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt den wirtschaftlichen Belastungen der Coronavirus-Epidemie entgegen stemmen. Die führenden westlichen Industrieländer (G7) bekundeten am Dienstag ihren Willen, gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise vorzugehen. Die Verbreitung des neuartigen Virus und die Auswirkungen auf Finanzmärkte und Wirtschaft würden genau beobachtet, hiess es in einer Erklärung der Finanzminister und Notenbankchefs nach einer Telefonkonferenz. Die Finanzminister seien bereit, auch fiskalische Massnahmen - also beispielsweise höhere Staatsausgaben - zu ergreifen, soweit dies notwendig sei.

WALL STREET

Die Wall Street päsentiert sich am Dienstag unentschlossen.

Der Dow Jones eröffnete noch fester, im Anschluss wechselt der Leitindex jedoch mehrfach die Vorzeichen - im späten Handel bricht er dann ein, sodass er letztlich 2,94 Prozent auf 25'917,41 Einheiten verlor. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite startete zwar fester, gab im weiteren Verlauf dann aber wieder ab. Für ihn ging es um 2,99 Prozent auf 8'684,09 Punkte nach unten.

Zwischendurch half die Zinsanpassung der US-Notenbank dem Leitindex auf die Beine - die Fed hat überraschend den Leitzins um 50 Basispunkte auf eine Spanne von 1 bis 1,25 Prozent gesenkt. Dass US-Finanzminister jedoch äusserte, die Strafzölle gegen China nicht zu senken, verunsicherte wiederum.

Zuvor hatte es Spekulationen hinsichtlich einer konzertierten Aktion der globalen Notenbanken gegeben. Doch gab es bereits im Vorfeld auch skeptische Stimmen, ob Zinssenkungen angesichts der Kombination aus Nachfrage- und Angebotsschock ein geeignetes Mittel seien. "Zinssenkungen tragen dazu bei, das Investoren-Vertrauen zu stärken, jedoch werden sie nicht dazu beitragen, dass kranke oder unter Quarantäne stehende Menschen wieder arbeiten können", sagt Bruce Pang, Stratege bei China Renaissance Securities.

ASIEN

Asiens Börsen schlagen am Mittwoch unterschiedliche Richtungen ein.

In Japan steigt der Nikkei aktuell (07:10 Uhr) um 0,13 Prozent auf 21'109,37 Einheiten.

Dagegen geht es in China abwärts. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,32 Prozent auf 2'983,42 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt 0,07 Prozent ab auf 26'266,61 Zähler.

Dass am Vortag die US-Notenbank mit dem gleichen Ziel den Leitzins um einen halben Punkte senkte, ruft insgesamt in der Region keine Euphorie hervor, zumal bereits an der Wall Street die Kurse danach sogar deutlicher gefallen waren.

Die normalerweise von den Aktienmärkten positiv aufgenommene Zinssenkung wird zum einen als eher beunruhigendes Signal in Sachen Coronavirus und seine drohenden Folgen verstanden, zum anderen könnte die Zinssenkung laut Marktexperten als Stützungsmassnahme weitgehend verpuffen angesichts der Verbrauchervertrauenskrise, mit der man es zu tun habe, und der ungeachtet der Zinssenkung weiter beeinträchtigt bleibenden Produktion. Viele der handelnden Akteure fragten sich mit Blick auf den überraschenden und deutlichen Zinsschritt, ob die Notenbanker mehr wüssten als der breite Markt, hiess es bereits am Vortag in den USA.

Gebremst wird die Stimmung daneben vom von Caixin ermittelten chinesischen Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Er ist wie zuvor bereits veröffentlichte Pendants im Februar massiv eingebrochen auf ein Rekordtief. Auch in Hongkong ist ein am Mittwoch veröffentlichter Einkaufsmanagerindex stark gefallen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires