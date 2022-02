Trotz deutlichen Verlusten an den US-Börsen: SMI vorbörslich mit Gewinnen -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen höher - Weiter Feiertagspause in China

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex zeigt sich im vorbörslichen Freitagshandel höher.

So eröffnete der SMI hatte am Vortag 1,02 Prozent niedriger bei 12'234,15 Punkten geschlossen.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI gaben schlussendlich nach. Während der SLI letztlich 1,18 Prozent auf 1'954,98 Zähler fiel, ging es für den SPI 1,15 Prozent runter auf 15'496,76 Stellen.

Am Schweizer Aktienmarkt könnte es zum Wochenschluss zu einer Erholung kommen. Denn nach dem Kursbeben, das der US-Technologiekonzern Meta am Vortag an der Wall Street ausgelöst hatte, überraschte nun der Online-Riese Amazon nachbörslich ergebnismässig positiv. Und dies könnte für einen Stimmungsumschwung sorgen, heisst es am Markt. Amazon-Aktien legten nachbörslich um bis zu 18 Prozent zu. Zudem deuteten die US-Aktien-Futures eine deutliche Erholung der US-Indizes an.

Neben den Firmenergebnissen steht an den Börsen weiterhin die Geldpolitik im Fokus. Die Furcht, dass die Zentralbanken wegen der hartnäckigen Inflation die Zügel zu stark anziehen könnten, halte an, heisst es im Markt. Am Vortag hatte sich die Europäische Zentralbank wegen der hohen Teuerung viel "falkenhafter" geäussert als noch zuletzt. "Die Wahrscheinlichkeit einer rascheren Anhebung der Leitzinsen hat eindeutig zugenommen", schreibt die Bantleon Bank. Eine erste Zinserhöhung der EZB im Herbst sei denkbar. Hinweise über den zukünftigen Kurs der US-Notenbank Fed erwarten die Marktteilnehmer von den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Diese dürften mitentscheiden, ob es an den Börsen zu einem versöhnlichen Wochenausklang kommt. Denn das Fed achtet stark auf die Job- und Lohnentwicklung in den USA.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ist zum Auftakt mit grünen Vorzeichen zu rechnen.

Der DAX hatte am Vortag 1,57 Prozent auf 15'368,47 Punkte verloren.

Nach dem Rückschlag des DAX am Vortag sorgt der Internetriese Amazon am Freitag für wieder etwas bessere Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Damit setzen sich die zuletzt deutlichen Schwankungen fort. Neben Spekulationen über das Tempo der geldpolitischen Straffung in den USA sowie womöglich auch bald in Europa bestimmt aktuell die Berichtssaison der Unternehmen das Geschehen - und dabei vor allem die grossen US-Techkonzerne. So waren starke Zahlen der Google-Mutter Alphabet und ein enttäuschender Geschäftsausblick des Facebook-Mutterkonzerns Meta in den vergangenen Tagen für ein kräftiges Auf und Ab verantwortlich. Am Donnerstag sorgte nun der weltweit grösste Online-Händler Amazon nach US-Börsenschluss mit seinen Resultaten für eine positive Überraschung. Die Unternehmensgewinne sind und bleiben das Kernthema der Stunde an den Börsen, sagt Portfoliomanager Thomas Altmann vom QC Partners. Mit Blick auf die Zinswende vertrauten Investoren offenbar aktuell noch darauf, dass die Notenbanken die Leitzinsen nur in einem Umfang und Tempo erhöhten, das Wirtschaft und Unternehmen nicht zu stark ausbremse. Dennoch richten sich die Augen zum Wochenschluss vor allem auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung. So achtet die US-Notenbank Fed bei ihrer Geldpolitik auch stark auf die Job- und Lohnentwicklung in den USA.

WALL STREET

Am Donnerstag ging es an den US-Börsen abwärts.

Der Dow Jones ging mit einem Minus von 1,46 Prozent aus dem Handel und schloss bei 35'110,34 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte am Donnerstag um 3,74 Prozent auf 13'878,82 Zähler ab.

"Die Quartalssaison im Technologiesektor entpuppt sich als zweigeteilt", kommentierte Susannah Streeter, Investment- und Marktanalystin bei Hargreaves Lansdown. Nach recht soliden Zahlen von Apple, Microsoft und Alphabet habe sich mit Meta "die Lage ernsthaft verschlechtert". Die Hoffnung, dass die angesichts der eingeleiteten US-Zinswende schwache Entwicklung des Tech-Sektors bald wieder vorbei sein könnte, habe schwer gelitten. Nun nähmen die Befürchtungen wieder zu. Die einstigen Lieblinge der Wall Street dürften wohl weiter Prügel beziehen.

Bevor ISM-Stimmungsdaten zum US-Dienstleistungssektor im Januar und zu den Auftragseingängen der US-Industrie im Dezember bekannt gegeben wurden, galt alle Aufmerksamkeit Meta. Denn der bei weitem wichtigste Umsatztreiber Facebook hat ein TikTok-Problem. Das weltgrösste Online-Netzwerk gewann im vergangenen Quartal erstmals kaum neue Nutzer. Die Zahl täglich aktiver Mitglieder sank zudem binnen drei Monaten um rund eine Million. Analyst Ross Sandler von Barclays nannte die Telefonkonferenz zum Quartalsbericht eine der härtesten seit Jahren. Es stelle sich die Frage, ob das Management das Wachstum von Facebook retten könne oder ob Facebook im Niedergang sei.

ASIEN

An den grössten Börsen in Asien sind am Freitag grüne Vorzeichen zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei legt gegen 07:00 MEZ rund 0,63 Prozent auf 27'413,42 Zähler zu.

Der Shanghai Composite ist unterdessen weiter in der Feiertagspause, dort ruht der Handel erneut. Zuletzt hatte das Börsenbarometer am vergangenen Freitag auf dem chinesischen Festland 0,97 Prozent auf 3'361,44 Punkte verloren.

Steil nach oben geht es mit den Kursen in Hongkong. Hier hat sich in der Feiertagspause Nachholpotenzial aufgebaut. Der Hang Seng holt unterdessen nach Feiertagspause auf und gewinnt zwischenzeitlich mehr als drei Prozent auf 24'519,10 Indexpunkte. Die Kursgewinne sind breit gestreut.

Die heftigen Kursverluste der US-Börsen vom Vortag perlen an den Märkten der Region ab. Mit Ausnahme der Börsen im chinesischen Kernland und Taiwan sind alle Handelsplätze aus der Feiertagspause zum Mondneujahr zurück. Ein leicht schwächerer Yen gibt dem japanischen Aktienmarkt Rückenwind. Gesucht sind auch hier Finanzwerte. Sie profitieren davon, dass die Marktzinsen nach der erneuten Zinserhöhung in England und falkenhaften Äusserungen der EZB gestiegen sind.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires