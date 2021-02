Anleger nehmen Gewinne mit: Asiens Börsen im Rückwärtsgang

Die asiatischen Indizes begeben sich am Donnerstag auf Talfahrt. Der heimische Markt gab seine zwischenzeitlichen Gewinne am Mittwoch vollständig ab. Der deutsche Leitindex zeigte sich freundlich. In den USA konnten sich Anleger zur Wochenmitte nicht so recht entscheiden.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch in Rot.

Der SMI gewann zum Start noch hinzu und blieb anschliessend im positiven Bereich. Am Nachmittag fiel er dann jedoch ins Minus zurück, wo er den Tag auch 0,26 Prozent schwächer bei 10'775.68 Punkten beendete.

Auch der SLI und der SPI rutschten im Verlauf auf negatives Terrain und schlossen 0,22 Prozent tiefer bei 1'714.95 Stellen bzw. 0,14 Prozent leichter bei 13'458.11 Zählern.

"Die Konsolidierung ist noch nicht vorbei", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Handel am Donnerstag. Belastet werde die Stimmung von den schwächeren Vorlagen aus Asien, aber auch vom festen Dollar. Der feste Dollar führe zu Kapitalabzug aus Schwellenländern, aber auch aus der Eurozone. "Die Anleger nehmen Geld vom Tisch", so der Marktteilnehmer. "Auch wegen der Pandemie sind die Anleger vorsichtig", sagt er. In Japan seien die Zahlen vergleichsweise hoch. In der Eurozone wachse die Unsicherheit über die Dauer der Lockdowns, vor allem auch weil ungewiss sei, ob Lockerungen nicht schnell wieder zu steigenden Infektionszahlen führten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legte am Mittwoch kräftig zu.

Der DAX eröffnete mit einem Kurssprung und blieb auch weiterhin im Plus. Einen Teil seiner Gewinne musste er letztlich jedoch abgeben. Sein Schlussstand: 13'933,63 Punkte (+0,71 Prozent).

Nach drei starken Tagen lassen es die Anleger am Donnerstag auf dem Weg zurück zu den 14'000 Punkten voraussichtlch langsamer angehen. Bis auf zwölf Punkte hatte sich der DAX am Vortag der runden Marke genähert - und damit wieder das Niveau vor dem Kursrutsch in der Vorwoche erreicht. Charttechniker Martin Utschneider von der Privatbank Donner & Reuschel rechnet damit, dass der Leitindex jetzt vorerst zwischen 13'500 und 13'995 Punkten schwanken wird. Der allgemeine Trend nach oben bleibe mittel- und langfristig intakt. "Weitere Korrekturen für die kommenden Wochen sollten aber weiterhin ins Kalkül gezogen werden", erklärt er.

WALL STREET

An der Wall Street waren am Mittwoch einige Schwankungen zu sehen.

Der Dow Jones startete marginal im Plus, rutschte daraufhin jedoch unter die Nulllinie. Doch die Abwärtsbewegung hielt nicht an. Zur Schlussglocke verbuchte der US-Leitindex einen Aufschlag von 0,12 Prozent auf 30'723,60 Punkte. Dagegen ging es für den NASDAQ Composite nach unten: Er verlor schlussendlich 0,02 Prozent auf 13'610,54 Zähler.

Starke Zahlen der Tech-Schwergewichte Alphabet und Amazon hatten am Mittwoch der US-Technologiebranche nicht nachhaltig Auftrieb geben können. Marktexperte Edward Moya vom Broker Oanda sprach von einer spürbaren Nervosität der Märkte. Die Morgen-Rally sei rasch ins Stocken geraten, nachdem einige Investoren sich lieber an die Seitenlinie begeben hätten. Der ADP-Bericht habe zwar beeindruckt, doch nachdem die wichtigsten Geschäftszahlen der Berichtssaison nun draussen seien und der Techsektor damit quasi durch sei, machten einige ihre gut gelaufenen FAANG-Aktien nun zu Geld, sagte Moya. Das Wort FAANG ist eine unter Börsianern gängige Abkürzung für die Tech- Schwergewichte Facebook, Apple, Amazon, Netflix und den Mutterkonzern von Google, Alphabet.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien tauchen am Donnerstag in die Verlustzone ab.

Der japanische Leitindex Nikkei föllt gegen 7:15 Uhr unseer Zeit um 1,06 Prozent auf 28'342 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,53 Prozent auf 3'499 Stellen nach. In Hongkong büsst der Hang Seng derweil 0,88 Prozent auf 29'049 Zäler ein. Marktteilnehmer verweisen auf Gewinnmitnahmen, nachdem es drei Tage in Folge nach oben gegangen ist.

Der dreitägige Aufwärtstrend hat ein Ende gefunden. Im Handel wird unter anderem auf eine angespannte Liquiditätslage in China verwiesen. Zuletzt hatte die chinesische Notenbank mit ihrer Geldmarktpolitik verunsichert. Seit Wochenbeginn hatte vor allem die Erwartung weiterer kräftiger Stimulierungsmassnahmen der US-Regierung für steigende Kurse an den Börsen gesorgt. An der Wall Street hatte sich die Erholungsrally am Mittwoch zwar noch moderat fortgesetzt, allerdings mit deutlich gedrosseltem Tempo. Letztlich bewegten sich die US-Indizes kaum noch.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires