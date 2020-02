SMI und DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich in Grün

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex können am Dienstag Gewinne verbuchen. Die asiatischen Indizes zeigen sich zum Handelsende mit grünen Vorzeichen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet am Dienstag Aufschläge.

Der Leitindex SMI eröffnete mit einem Gewinn von 0,22 Prozent bei 10'688,12 Zählern und zieht anschliessend noch stärker an.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen grüne Vorzeichen aus

Die Anleger seien zuversichtlich, dass das Coronavirus bald eingedämmt und die Epidemie nicht so schlimm werden sollte, wie dies zunächst befürchtet worden sei, heisst es am Markt. Die Marktteilnehmer schöpften ihre Zuversicht aus der Reaktion der Märkte in Asien, die sich wieder gefangen hätten. Ausgeräumt seien die Befürchtungen, dass das Virus die Wirtschaft beeinträchtigen könnten, allerdings nicht. "Aber die Anleger wagen sich wieder etwas weiter aus der Deckung", sagt ein Händler. Eine gewisse Portion Vorsicht sei wohl angebracht. Denn viele Unternehmen in China hätten ihre Produktion wegen des Virus unterbrochen. Dies dürfte wohl negative Folgen für die Wirtschaft haben.

Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Infektionswelle. Da viele Unternehmen ihre Produktion wegen des Virus unterbrochen haben, befürchten die Marktteilnehmer spürbar negative Folgen für die Wirtschaft.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt legt am Dienstag deutlich zu.

Der DAX startete mit einem Gewinn von 0,69 Prozent bei 13'135,61 Einheiten und baut diesen im weiteren Handelsverlauf noch aus.

Das Coronavirus greife zwar weiter um sich, am Aktienmarkt steige die Risikobereitschaft aber bereits wieder etwas, hiess es aus dem Handel. Bei den Investoren überwiege derzeit die Hoffnung, dass die Massnahmen der chinesischen Regierung gegen die Epidemie wirksam sein werden und dass Peking die Wirtschaft verstärkt stütze, sagte Analyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Dabei dürften das Virus und die damit verbundenen Wachstumssorgen die Anleger noch einige Zeit beschäftigen. Chinesische Experten rechnen erst in etwa zwei Wochen mit dem Höhepunkt der Infektionswelle.

Unternehmensseitig geht es am Dienstag mangels relevanter Quartalszahlen etwas ruhiger zu.

WALL STREET

Am Montag konnte sich die Wall Street erholen.

Der Leitindex Dow Jones war bereits mit einem Plus gestartet und legte anschliessend deutlich zu. Schliesslich beendete er den Handel 0,51 Prozent höher bei 28.399,81 Zählern. Der Techwerte-Index NASDAQ Composite baute seine frühen Gewinne aus und schloss 1,34 Prozent stärker bei 9.273,40 Einheiten.

Die weitere Ausbreitung des Coronaviruses sorgte bei den Anlegern zwar weiterhin für Sorgenfalten, jedoch hat die von der chinesischen Notenbank bereitgestellte Liquidität die Lage etwas beruhigt, auch wenn es an den chinesischen Börsen am ersten Handelstag - wie bereits erwartet - nach der Feiertagspause zum Neujahrsfest steil abwärts ging. "Bis der Höhepunkt der Virusausbreitung erreicht ist, hängt der Aktienmarkt in der Luft - zum Verkaufen ist es zu spät, zum Kaufen zu früh", so Sean Darby, globaler Aktienstratege von Jefferies.

Unternehmensseitig waren die Aktien von Tesla einen Blick Wert: Hier verlieh ein Mega-Bullenszenario dem Anteilsschein kräftig Aufwind.

ASIEN

Die asiatischen Börsen konnten am Dienstag Gewinne erzielen.

In Tokio schloss der Nikkei mit einem Gewinn von 0,49 Prozent bei 23'084,59 Punkten.

Auch in China dominierten die Bullen, so stieg auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite bis Handelschluss um 1,34 Prozent auf 2'783,29 Zähler. In Hongkong legte der Hang Seng um 1,21 Prozent zu auf 26'675,98 Einheiten.

Damit machten die Börsen einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Die Aussicht auf weitere chinesische Wirtschaftsstimuli lasse die Anleger wieder Vertrauen fassen, sagten Marktteilnehmer. Auch der Rat der Weltgesundheitsorganisation (WHO), wegen des neuartigen Coronavirus nicht in Panik zu geraten, dürfte die Gemüter beruhigt haben, hiess es vom koreanischen Broker Kiwoom Securities. Dazu kamen positive Vorgaben aus den USA.

Die chinesische Notenbank (PBoC) hatte schon am Montag Liquidität in den Markt gepumpt und legte am Dienstag nochmals nach, um die wirtschaftlichen Folgen des sich rasant ausbreitenden Coronavirus zu mildern. Volkswirte schätzen, dass das Virus, das erstmals in der chinesischen Stadt Wuhan aufgetreten war, das Wachstum im ersten Quartal zumindest massiv bremsen wird. Das in Peking ansässige Beratungsunternehmen Plenum hält sogar eine Schrumpfung für möglich, nachdem viele Unternehmen ihre Mitarbeiter in Zwangsurlaub geschickt und die Produktion unterbrochen haben. Auch der Tourismus verzeichnet deutliche Einbussen. Plenum rechnet mit weiteren geldpolitischen Lockerungen der PBoC in den kommenden Tagen.

