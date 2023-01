Hochspannung vor Fed-Protokoll: SMI und DAX vorbörslich etwas fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

SCHWEIZ

Am Mittwoch dürfte die heimische Börse zunächst an die hohen Vortagesgewinne anknüpfen.

Der SMI wird vorbörslich etwas fester taxiert.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI dürften knapp oberhalb der Nulllinie eröffnen.

Der Jahresbeginn 2023 verlief für die meisten Anleger sehr erfreulich ab, besonders an den europäischen Börsen ging es deutlich aufwärts. Auch die Schweizer Börse startete am Dienstag mit hohen Gewinnen in das neue Handelsjahr, in dem weiterhin die Inflation und die damit zusammenhängenden Leitzinserhöhungen die Hauptgesprächsthemen der Börsenexperten bleiben. Nach dem schwachen Börsenjahr 2022 hoffen Anleger auf eine Besserung der Konjunkturaussichten und damit wieder höhere Aktienkurse. Am Mittwoch stehen unterdessen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, unternehmensseitig ist die Nachrichtenlage noch relativ dünn. Die Jungfraubahn und BKW machten mit Unternehmenszahlen von sich zu reden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch höher in den Handel starten.

Der DAX lockt vorbörslich Käufer an und steigt etwas an.

Auch am dritten Börsentag des neuen Jahres sind die Chancen für Kursgewinne am deutschen Aktienmarkt gut. Rückenwind erhalten die Aktienbörsen von tendenziell sinkenden Zinsen an den Kapitalmärkten. So gab es jüngst gewisse Entspannungssignale mit Blick auf die hohe Inflation.

Damit könnte der deutsche Leitindex die Konsolidierung der vergangenen Wochen rund um die Marke von 14'000 Zählern nach oben beenden.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten im neuen Börsenjahr ihren freundlichen Auftakt nicht verteidigen.

Der Dow Jones sackte im Handelsverlauf ab, baute seine grössten Verluste im späten Handel aber ab und schloss noch mit einem Minus von 0,04 Prozent bei 33'134,59 Punkten. Für den NASDAQ Composite ging es daneben 0,76 Prozent auf 10'386,98 Zähler ins Minus.

Die US-Börsen haben am ersten Handelstag des Jahres 2023 ihre frühen Gewinne rasch abgegeben. Das Jahr 2022 hatte der Leitindex mit einem Verlust von fast neun Prozent abgeschlossen, womit es das schwächste Börsenjahr seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 war. Der Auswahlindex der NASDAQ-Börse hatte das vergangene Jahr noch deutlich schwächer abgeschlossen als die Standardwerte und knapp ein Drittel verloren. Für Stimmungsdämpfer sorgten am Dienstag negative Nachrichten von Apple und Tesla, deren Aktien deutlich nachgaben.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,78 Prozent auf 25'730,52 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite stellenweise um leichte 0,12 Prozent auf 3'111,82 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong steigt dagegen um 1,95 Prozent auf 20'537,74 Zähler.

Die asiatischen Börsen laufen am Mittwoch in unterschiedliche Richtungen. In Japan wird erstmals im neuen Jahr gehandelt nach zwei Feiertagen zuvor, die Notierungen sind dabei grösstenteils tiefer. Bremsend wirkt der Japanische Yen, er war zuletzt auf ein Halbjahreshoch gestiegen, was ungünstig für die Exportunternehmen des Landes ist. Daneben sorgen sich die Börsianer in Tokio um die konjunkturellen Aussichten angesichts der weiter auf Straffungskurs befindlichen meisten Notenbanken, zumal zuletzt auch die eigene Zentralbank einen ersten kleinen falkenhaften Schwenk gezeigt hatte und laut der Wirtsachaftszeitung Nikkei über eine Anhebung der Inflationsprognose nachdenken soll.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires