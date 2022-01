Börsen in Asien mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Das neue Jahr 2022 begrüsste der heimische Aktienmarkt mit grünen Vorzeichen.

Der SMI gewann zum Auftakt hinzu und zeigte sich auch im Handelsverlauf höher. Er schloss letztlich 0,49 Prozent stärker bei 12'939,17 Zählern.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI starteten ebenfalls fester und behielten ihre positive Tendenz weiterhin bei. Der SLI ging mit einem Kursplus von 0,5 Prozent bei 2'079,47 Punkten in den Feierabend, der SPI beendete den Tag 0,52 Prozent fester bei 16'530,60 Stellen.

Mit einer Fortsetzung der freundlichen Tendenz an den Börsen rechnen Händler am Dienstag. Die Rally in den USA sorge für einen optimistischen Start ins Jahr, heisst es. Dazu kommen am Morgen auch gute Nachrichten von den Einkaufsmanagern aus China. Neben der Konjunkturhoffnung treiben auch frische Kapitalzuflüsse zum Monatsbeginn die Börse, vor allem über ETF.

Das Thema Omikron gilt dazu an den Börsen als nahezu abgehakt: Alle Zeichen deuten darauf, dass die Variante zwar ansteckender ist, aber milder verläuft. Für die Börsen heisst das, dass es keine drohenden Gewinneinbrüche durch Lockdowns mehr geben wird.

Am Nachmittag steht zudem der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA an, der einges an Beachtung finden dürfte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es zum Start in das neue Börsenjahr aufwärts.

Der DAX startete mit einem Plus in den Handel und baute seinen Gewinn im Verlauf weiter aus. Im frühen Handel wurde sogar die Marke von 16'000 Punkten übersprungen. Aus dem Handel ging der DAX letztlich 0,86 Prozent stärker bei 16'020,73 Punkten.

Nach einem starken Jahresauftakt werden am Dienstag am deutschen Aktienmarkt erneut Gewinne erwartet. Marktteilnehmer begründen die gute Stimmung im neuen Börsenjahr mit der Aussicht, dass die neue Virusvariante Omikron die weltweite Konjunktur nicht stärker in Mitleidenschaft zieht.

"Je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto mehr zeichnet sich ab, dass Omikron zwar sehr ansteckend ist, aber keine entsprechend hohen Krankenhauseinweisungen zur Folge hat", schrieb Analyst Jeffrey Halley vom Handelshaus Oanda. Das Gegenteil scheine vielmehr der Fall zu sein, eine Erholung der weltweiten Konjunktur scheine folglich nicht in Gefahr.

WALL STREET

Die US-Börsen begannen das neue Jahr freundlich.

Der Dow Jones beendete den ersten Handelstag 2022 mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 36'584,94 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte daneben 1,20 Prozent auf 15'832,80 Indexpunkte zu.

Die US-Börsen haben am ersten Handelstag des neuen Jahres zugelegt. Die Stimmung der Anleger jenseits des Atlantiks war zwischenzeitlich allerdings nicht ganz so positiv wie die der Anleger an Europas Börsen. Ein Marktbeobachter verwies für den schwankungsreicheren Verlauf zum Jahresauftakt einerseits auf die dünnen Handelsumsätze. Zudem hätten die US-Börsen im vergangenen Jahr einen sehr guten Lauf gehabt, weshalb es nun wohl nicht mehr ganz so leicht aufwärts gehen dürfte. Zwar seien die Aussichten für Aktien auch 2022 gut, doch nun müsse die Geldpolitik verstärkt im Auge behalten werden, sagte er. Denn: Die US-Notenbank hatte im Dezember angekündigt, angesichts der hohen Inflation schneller aus ihrer extrem lockeren Geldpolitik auszusteigen. So sollen die milliardenschweren Käufe von Wertpapieren wie Staatsanleihen schneller zurückgefahren werden und ausserdem bald wieder Zinsanhebungen erfolgen. Die US-Notenbanker erwarten 2022 insgesamt drei Zinsschritte um jeweils 0,25 Prozentpunkte. "Es wird die erste Zinsanhebung seit 2018 sein, und das wird Einfluss auf die Börsen haben."

ASIEN

An den asiatischen Börsen geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der japanische Aktienmarkt ist aus seiner Feiertagspause zurückgekehrt, der Nikkei legt gegen 6:55 Uhr unserer Zeit um 1,75 Prozent auf 29'296 Punkte zu.

Auch auf dem chinesischen Festland wird wieder gehandelt. Dort zeigt sich der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,21 Prozent schwächer bei 3'632 Einheiten. In Hongkong steht der Hang Seng derweil nahezu unbewegt bei 23'293 Zählern (+ 0,08 Prozent).

Starke Vorgaben der US-Börsen verhelfen den meisten asiatischen Börsen am Dienstag zu Kursgewinnen. Nun sind auch die Aktienmärkte in China und Japan nach dem verlängerten Wochenende zu den Neujahrsfeiertagen wieder geöffnet. Doch während die Anleger in Tokio, inspiriert von neuen Rekordhochs der Wall Street, die Kurse kräftig nach oben kaufen, kommt es in China zu kleineren Gewinnmitnahmen. Belastend dürfte die Nachricht wirken, dass in der Stadt Zhengzhou ab Dienstag ein Teil-Lockdown angeordnet wurde, nachdem dort einige Covid-Fälle aufgetreten sind.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires