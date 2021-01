Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Börsen beenden letzte Sitzung in 2020 mit Gewinnen -- SMI zum Jahresende stärker -- DAX beendet letzten Handelstag des Jahres tiefer

Im neuen Jahr gibt es an Asiens Börsen keine einheitliche Richtung. Die US-amerikanischen Märkte wiesen am Donnerstag, ihrem letzten Handelstag des Jahres, Gewinne aus. Der heimische Markt verabschiedete sich schon am Mittwoch etwas höher aus dem Jahr 2020. Der deutsche Leitindex hatte am letzten Handelstag des alten Jahres letztendlich Verluste zu beklagen.

SCHWEIZ

Am Dienstag gingen es die Schweizer Börsianer ruhig an.

Der SMI zeigte sich zum Börsenstart mit leichtem Plus. Auch anschliessend legte er leicht zu und beendete den Handel 0,20 Prozent höher bei 10'703,51 Punkten.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI notierten zum Handelsschluss 0,04 Prozent tiefer bei 1'682,10 Zählern bzw. 0,08 Prozent stärker bei 13'327,88 Stellen.

Der Schweizer Aktienmarkt zog den Jahresendspurt durch und legte am Mittwoch zum fünften Mal in Folge zu. Nachdem der SMI erst am Vortag erstmals seit dem Corona-Einbruch im Februar über dem Stand von Ende 2019 geschlossen hatte, ging es am letzten Handelstag des Jahres über die Marke von 10'700 Punkten. Bei dünner Nachrichtenlage und saisonal tiefen Umsätzen waren die Ausschläge der einzelnen Titel mehrheitlich gering. Etwas gesucht waren die Banken sowie erneut auch die in den vergangenen Tagen bereits starken Novartis.

Zur freundlichen Grundstimmung trug die Nachricht bei, dass in Grossbritannien mit dem Produkt der Universität Oxford und des Pharmakonzerns AstraZeneca ein zweiter Corona-Impfstoff noch vor dem Jahresende zugelassen wurde. Ganz allgemein waren die Kurse zum Jahresende aber von der Zuversicht der Marktteilnehmer für 2021 angetrieben, hiess es im Handel. So seien der Beginn der Massenimpfungen, der Abschlusses des Brexit-Handelsvertrags oder auch weitere massive Konjunkturpakete zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie alles positive Faktoren. Die vorläufige Blockade eines weiteren milliardenschweren Pakets für die US-Konjunktur schien nurmehr eine Randnotiz.

DEUTSCHLAND

Vor dem Jahresende hielten sich Anleger in Deutschland zurück.

Der deutsche Leitindex DAX begann den verkürzten Handel mit einem minimalen Abschlag. Danach stieg er zeitweise leicht ins Plus, fiel dann aber wieder an die Nulllinie zurück. Den Handel beendete er schliesslich 0,31 Prozent schwächer bei 13'718,78 Punkten.

Gemessen am Schlussstand Ende 2019 von 13'249,01 Punkten verbuchte der DAX trotz des zwischenzeitlichen Corona-Crashs noch ein Jahresplus von 3,5 Prozent. Die Indizes der zweiten Börsenreihe haben sich in diesem Zeitraum noch besser geschlagen: Der MDAX der mittelgrossen Werte schaffte einen Anstieg von 8,8 Prozent und bei dem Nebenwerteindex SDAX steht gar ein Gewinn von 18 Prozent zu Buche.

Den letzten Schub zum Rekord gaben dem DAX nach Weihnachten der Brexit-Deal und das US-Konjunkturpaket. Zudem wird der deutsche Leitindex seit längerem von der Hoffnung auf sichere und effektive Impfstoffe gegen das Corona-Virus gestützt. Mittlerweile haben die Impfungen in vielen Ländern begonnen. Am Dienstag durfte der DAX schon in Richtung der 14'000 Punkte schielen, dann aber bekamen die Anleger kalte Füsse. Mit einem Rekord von 13'903 Punkten sind sie für das neue Börsenjahr eine Hypothek eingegangen, da eine erhoffte Erholung von der Virus-Krise schon vorweg genommen wird. "Dreh- und Angelpunkt bleibt die grassierende Coronavirus-Pandemie dies- und jenseits des Atlantiks", sagte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

2020 war der Begriff "Corona-Pandemie" auch an der Börse das Wort des Jahres, denn der Corona-Crash von Ende Februar bis Mitte März hat schon jetzt einen festen Platz in der Historie des Leitindex. Das böse Erwachen kam ausgerechnet am Rosenmontag, dem 24. Februar. Statt ausgelassener Karnevalsfreude herrschte an der Börse auf einmal Alarmstimmung: Die rasche Ausbreitung des Virus in Ländern ausserhalb Chinas riss den DAX in die Tiefe. Die steile Talfahrt endete erst gut drei Wochen später, am 16. März, bei 8'255 Punkten. Erst massive Geldspritzen der Notenbanken und Regierungen für die unter Lockdowns darbende Wirtschaft brachten eine aussergewöhnlich schnelle Wende.

WALL STREET

An Silvester haben die US-Börsen den Handel fester beendet.

Der Dow Jones schloss um 0,65 Prozent stärker bei 30'606,48 Punkten, nachdem er bei 30'417,64 Punkten nur wenig verändert (+0,03 Prozent) in den Handel eingestiegen war und auch lange kaum von der Stelle kam. Erst im späteren Handelsverlauf stellten sich Gewinne ein und es konnte bei 30'637,47 Punkten gar ein neues Rekordhoch markiert werden. Auf Jahressicht hat der Dow-Jones-Index um mehr als 6 Prozent zugelegt.

Auch der NASDAQ Composite ging 0,14 Prozent höher bei 12'888,28 Zählern aus der letzten Sitzung des Jahres 2020. Er stand zum Handelsstart 0,06 Prozent höher bei 12'877,09 Zählern. Wie schon an Heiligabend waren auch an Silvester wichtige europäische Börsen geschlossen geblieben. Entsprechend gering war das Handelsvolumen in New York.

Experten verweisen zur Begründung der Rekordstimmung trotz Corona auf die anhaltende Geldflut der Notenbanken und die konjunkturelle Stützung durch diverse Regierungen als Gegenpol. Die Sorgen um die Auswirkungen der Pandemie wurden zudem zuletzt durch den Beginn von Impfungen in einigen Ländern gedämpft. Die Angst vor Covid-19 hatte noch im Februar die gute Laune der Anleger abrupt beendet und zeitweise für Panik gesorgt. Dabei war der Dow Jones Ende März bis unter 19'000 Punkte gefallen.

Marktbewegende Nachrichten aus der Konjunktur- und Unternehmenswelt waren am Donnerstag erneut Mangelware. Der Rückgang der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschte die Experten zwar positiv, sorgte aber nicht für eine spürbare Reaktion am Aktienmarkt.

ASIEN

Uneinheitlich begrüssen die asiatischen Börsen das neue Jahr.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert im Montagshandel gegen 07 Uhr MEZ 0,84 Prozent auf 27'214,54 Indexpunkte.

Auf dem chinesischen Festland sind die Anleger unterdessen in Kauflaune, der Shanghai Composite schraubt sich um 0,63 Prozent auf 3'494,90 Zähler nach oben. Ebenfalls Gewinne werden aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 0,44 Prozent auf 27'349,71 Zähler nach oben geht.

An den Börsen in Asien war es bereits vor dem Jahreswechsel uneinheitlich zugegangen. In Tokio kam es nach der Rally des Vortags zu kleineren Gewinnmitnahmen, in Seoul beendete der Kospi das Börsenjahr sehr fest und mit einem Rekordhoch. Die chinesischen Börsen lagen ebenfalls klar im Plus. Die Umsätze waren nach Angaben aus dem Handel kurz vor dem Jahresende allgemein dünn.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires