US-Börsen stärker -- SMI steigt -- DAX dreht ins Plus -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend fester

SCHWEIZ

In Zürich greifen Anleger vor dem Wochenende zu.

Der SMI eröffnete den Tag mit einem Plus von 0,47 Prozent bei 12'234,54 Punkten und baut seine Gewinne im Verlauf weiter aus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI notieren ebenfalls fester.

Obwohl nach den jüngsten Einbussen eigentlich eine Gegenbewegung angezeigt wäre, trauen sich viele Anleger nicht aus der Deckung. Der Markt finde keine klare Richtung, sagen Händler. Das Geschäft verlaufe daher recht ruhig. Die Coronasorgen hielten sich hartnäckig, auch wenn es gewisse Zeichen dafür gebe, dass die Omikronvariante des Coronavirus weniger tödlich ist als ihre Vorgänger. Doch in vielen Ländern werden die Pandemiemassnahmen wieder verschärft. Dazu komme eine gewisse Unsicherheit im Zusammenhang mit der Geldpolitik. Im kommenden Jahr könnten neben der US-Notenbank Fed auch andere Zentralbanken die Zügel anziehen, heisst es. Vom Fed würden 2022 zwei Zinsschritte erwartet. Die Anleger blieben etwas nervös, so ein Händler. Dies zeige der Volatilitätsindex des SMI. Das Angstbarometer der Börse ist zwar leicht gesunken, liegt aber mit knapp 21 Punkten noch immer klar im erhöhten Bereich.

DEUTSCHLAND

Der DAX startet am Freitag einen erneuten Erholungsversuch.

Der DAX startete 1,05 Prozent höher bei 15'422,90 Punkten in den Freitagshandel, gab seine anfänglichen Gewinne dann sukzessive ab und notierte um die Mittagszeit nahe seines Vortagesschlusskurses. Anschliessend schafft er erneut den Sprung ins Plus.

Der DAX hat am Freitag erst einmal kaum auf den viel beachteten Arbeitsmarktbericht aus den USA reagiert. Damit hängt er weiter in der Spanne zwischen rund 15'000 und 15'500 Punkten fest, in die er vor einer Woche infolge erster Nachrichten zur neuen Corona-Variante Omikron abgerutscht war.

Die Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen durchwachsen aus: Während die Wirtschaft im November wesentlich weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, ging die Arbeitslosigkeit überraschend deutlich weiter zurück. Zudem stiegen die Stundenlöhne schwächer als erwartet. "Für die US-Notenbank Fed gibt es vermutlich keinen Grund, vom unlängst angekündigten Plan abzurücken, die Anleihekäufe schneller zu beenden als ursprünglich geplant", schrieb Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

Ansonsten schwanken die Anleger weiter zwischen der Corona-Angst und der täglichen Verlockung, gefallene Kurse zum Einstieg zu nutzen. Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets verglich die vergangenen Tage mit einer Achterbahnfahrt der Kurse und Gefühle.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnet zum Ende einer hochvolatilen Woche leichte Aufschläge.

Der Dow Jones eröffnet die Sitzung 0,15 Prozent höher bei 34'692,78 Punkten. Der Techwerteindex NASDAQ Composite klettert zum Start um 0,31 Prozent auf 15'428,71 Zähler.

Der mit Spannung erwartete Arbeitsmarktbericht hat die Markterwartungen deutlich enttäuscht. Demnach wurden im vergangenen Monat nur 210'000 neue Stellen geschaffen. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten den Stellenaufbau im Schnitt hingegen auf 573'000 geschätzt. Das schwächere Jobwachstum trübt den Aufschwung in den USA. Bei den Anlegern könnte dies indessen zu der Erwartung führen, dass die US-Notenbank das Zurückfahren ihrer lockeren Geldpolitik nun doch langsamer angehen lassen könnte.

Geprägt war die zurückliegende Handelswoche vor allem von den Unsicherheiten über die möglichen Auswirkungen der neuen Corona-Virusvariante Omikron auf die globale Wirtschaftsentwicklung. Neue Informationen sorgten für teils kräftige Ausschläge in die eine oder andere Richtung.

"Was wir in dieser Woche seit den Omikron-Nachrichten sehen, ist eine extrem hohe Volatilität und extreme Nervosität an den Märkten", sagt Carsten Brzeski, globaler Leiter des Makro-Research der ING Groep. Brzeski erwartet, dass dies auch anhalten wird, bis mehr über Omikron bekannt ist.

ASIEN

Die Märkte Asien tendierten am Freitag überwiegend fester.

In Japan gewann der Nikkei letztlich 1 Prozent auf 28'029,57 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verbuchte derweil ein Plus von 0,94 Prozent auf 3'607,43 Stellen, während der Hang Seng in Hongkong als einziger 0,09 Prozent auf 23'766,69 Zähler abgab.

An den asiatischen Aktienmärkten hat am Freitag eine freundliche Stimmung geherrscht, nach der es zunächst nicht ausgesehen hatte. Den Ausreisser nach unten stellte der Markt in Hongkong, wo regulatorische Hürden für Verstimmung sorgten und die Sorge über eine neue Runde im US-chinesischen Handelsstreit umging. Diese Sorgen hatten die Börsen der Region anfänglich insgesamt stärker belastet, doch erholten sich die Kurse im Verlauf. Händler verwiesen auf das Ausbleiben neuer Negativschlagzeilen rund um die Omikron-Variante des Coronavirus.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires