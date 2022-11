Nach Fed-Zinsentscheid: SMI und DAX zu Handelsstart mit Abschlägen -- Asiens Börsen mit Kursverlusten

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel zeigt sich am Donnerstag schwächer.

Der SMI notiert zu Handelsstart mit Abschlägen.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Grund für die Schwäche am heimischen Aktienmarkt sind die Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, der nach der wie erwartet ausgefallenen Zinserhöhung signalisierte, dass der Leitzins bei der kommenden Sitzung im Dezember weniger stark erhöht werden dürfte. Er sagte aber auch, es sei noch "sehr verfrüht", um über eine Pause bei den Zinserhöhungen nachzudenken. Damit ist, anders wie von den Marktteilnehmern erhofft, ein Ende der Zinserhöhungen noch nicht in Sicht.

Hierzulande dürften sich die Marktteilnehmer zudem auf eine Reihe von Firmenabschlüssen fokussieren. Zahlen vorgelegt haben die beiden Blue-Chip-Unternehmen Geberit und Adecco sowie das Industrieunternehmen Oerlikon und der Komponentenhersteller Phoenix Mecano. Zudem werden die Inflationsdaten für den Oktober veröffentlicht. Erwartet wird ein kleiner Rückgang der Jahresteuerung auf 3,1 bis 3,2 Prozent von 3,3 Prozent im September.

DEUTSCHLAND

Die Enttäuschung an der Wall Street am Vorabend über die Aussagen der US-Notenbank Fed bremst am Donnerstag auch am deutschen Markt die Aktienkurse.

Der DAX geht 0,95 Prozent tiefer bei 13'130,97 Einheiten in den Donnerstagshandel.

An einem Tag mit vielen neuen Quartalsberichten deutscher Unternehmen fallen die DAX-Verluste aber moderater aus als in New York. Die US-Notenbank Fed könnte bereits im Dezember ihre Leitzinsen weniger deutlich als zuletzt anheben. "Die Zeit für einen kleineren Zinsschritt könnte bereits auf dem nächsten Treffen kommen", sagte der Vorsitzende Jerome Powell am Vorabend. Das hatten viele Marktteilnehmer hören wollen, und trotzdem gingen die Kurse an den US-Börsen auf Talfahrt, vor allem im wachstumsstarken Technologiesektor.

WALL STREET In den USA wurde am Abend der Zinsentscheid verkündet, woraufhin die Börsen deutlich ins Minus fielen.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung leichter, zeigte sich aber anschliessend knapp in der Gewinnzone. Im weiteren Verlauf rutschte der Index jedoch auf rotes Terrain ab und ging 1,55 Prozent tiefer bei 32'146,77 Zählern aus dem Handel. Für den NASDAQ Composite ging es zum Start um marginal runter - der Index drehte jedoch kurz nach der Verkündung des Zinsentscheid ins Plus. Im Anschluss fiel das technologielastige Börsenbarometer allerdings auf tiefrotes Terrain zurück und beendete den Handelstag 3,36 Prozent bei 10'524,80 Einheiten tiefer.

Der Fokus der Anleger richtete sich am Mittwoch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Jerome Powell verkündete die bereits erwartete Erhöhung um 75 Basispunkte auf 3,75-4,00 Prozent. Ausserdem kündigten die Währungshüter an, die Zinssätze weiter anheben zu wollen - wenn auch eventuell in kleineren Schritten. "Die Zeit für einen kleineren Zinsschritt könnte bereits auf dem nächsten Treffen kommen", sagte der Vorsitzende der US-Notenbank über eine wahrscheinliche Diskussion im Dezember .

Die jüngsten Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen robust aus, was auch Marktteilnehmer am behutsameren Vorgehen der Fed eher zweifeln lassen, da ein starker Arbeitsmarkt die Inflation antreibt, indem er zu steigenden Löhnen führt.

ASIEN

Für die Börsen in Fernost geht es nach dem Fed Zinsentscheid bergab.

Die Tokioter Börse ist derweil am Donnerstag wegen eines Feiertags geschlossen; die japanischen Anleger können also erst am Freitag auf die Fed-Aussagen reagieren. In Tokio verlor der Nikkei am Mittwoch letztlich 0,06 Prozent auf 27'663,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gab der Shanghai Composite letztlich 0,19 Prozent auf 2'997,81 Stellen ab. In Hongkong notiert der Hang Seng zeitweise 2,96 Prozent tiefer bei 15'358.39 Zählern (9.00 Uhr MEZ).

Mit meist deutlichen Kursverlusten reagieren die Börsen in Asien am Donnerstag auf den Zinsentscheid der US-Notenbank vom späten Vortag. Die Federal Reserve hatte den Leitzins wie weithin erwartet um 75 Basispunkte erhöht und weitere Zinserhöhungen in möglicherweise kleineren Schritten angekündigt. Gleichzeitig warnte die Fed aber, dass die Zinsen letztlich ein höheres Niveau erreichen könnten als bislang angenommen. Dieses falkenhafte Botschaft drückte die US-Aktienmärkte tief ins Minus und liess am Anleihemarkt die Renditen steigen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires