Vor US-Präsidentschaftswahl: SMI und DAX fester -- Chinas Börsen legen zu

Am Tag der mit Spannung erwarteten US-Präsidentschaftswahl stehen die Zeichen in der Schweiz und Deutschland auf Grün. Die Aktienmärkte auf dem chinesischen Festland zeigen sich am Dienstag fester.

SCHWEIZ

Der heimische Markt ist am Dienstag von Gewinnen geprägt.

Der Leitindex SMI eröffnete den Tag mit einem Zuschlag von 0,3 Prozent bei 9'821,13 Zählern, zieht derzeit jedoch deutlicher an.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich nach einem positiven Handelsstart freundlich.

Die Schweizer Börse knüpft am Dienstag, dem US-Präsidentschaftswahltag, an den Aufwärtstrend vom Vortag an. Die Deckungskäufe könnten noch etwas weitergehen, heisst es am Markt. Am Vortag hatten besser als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen und die Hoffnung auf umfangreiche Konjunkturprogramme sowohl in den USA als auch in Europa zur Ankurbelung der Wirtschaft den Anlegern neuen Mut gegeben.

Im Verlauf dürften die Aktivitäten wegen der US-Wahl dann aber etwas nachlassen, sagt ein Händler. Die Anleger seien zwar optimistisch, aber auch vorsichtig. Dies dürften sie nach Ansicht der Credit Suisse wahrscheinlich für den Rest der Woche auch bleiben, da das Ergebnis der US-Präsidentschafts- und Senatswahlen möglicherweise nicht sofort feststehe. Auch wenn Umfragen einen Vorsprung für den Demokraten Joe Biden melden, dürfte das Rennen in den wahlentscheidenden Bundesstaaten eng werden, heisst es am Markt.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland greifen am Dienstag zu.

Der DAX startete 0,6 Prozent im Plus bei 11'858,81 Punkten in die Sitzung und legt auch anschliessend zu.

Am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt wie schon zu Wochenbeginn auf Erholung. Am Montag war er bereits um zwei Prozent gestiegen, nachdem er in der Vorwoche im Zuge der Verschärfung der Corona-Krise fast neun Prozent verloren hatte.

Anleger hoffen auf ein klares Wahlergebnis in den Vereinigten Staaten. Alles andere würde erhöhte Unsicherheit bedeuten und wäre erst einmal schlecht für die Märkte, hiess es aus dem Handel. Jeffrey Halley, Analyst beim Broker Oanda, rät Anlegern am US-Wahltag zu Gelassenheit: Sich fernhalten vom Trubel und sich die Show in Ruhe anschauen, dies sei gut für den Blutdruck.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich die Börsen zum Wochenstart freundlich.

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn von 0,72 Prozent bei 26'691,28 Punkten. Im Handelsverlauf hielt sich das Börsenbarometer im Plus und schloss 1,60 Prozent fester bei 26'924,46 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte nach einem Ausflug in die Verlustzone auf grünem Terrain schliessen und verabschiedete sich 0,42 Prozent fester bei 10'957,61 Zählern aus dem Handel.

Das Aufwärtspotenzial dürfte vor dem Ergebnis der US-Wahl in dieser Woche begrenzt sein, denn es gibt eine Reihe von Unsicherheitsfaktoren. Lediglich ein eindeutiges Wahlergebnis dürfte für Erleichterung sorgen - sofern US-Präsident Donald Trump dieses auch anerkennt. Bei einem knappen Wahlausgang drohten dagegen Tage der Ungewissheit, so ein Teilnehmer.

In einem Worst-Case-Szenario könnte der S&P 500 um 30 Prozent einbrechen, heisst es von Chris Tinker, Mitgründer von Libra Investment Services. Ein klarer Sieg von einem der beiden Kandidaten könnte dagegen für ein Plus von 20 bis 50 Prozent sorgen, ergänzt Tinker. US-Präsident Trump hat am Wochenende vor Unruhen im Land nach der Präsidentschaftswahl gewarnt. Falls nicht schnell ein klarer Wahlsieger feststehe, könnte "Chaos in unserem Land" ausbrechen, sagte er.

Daneben bleibt die weiter steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen das bestimmende Thema. In den USA waren diese in den vergangenen Tagen auf neue Rekordwerte geklettert. Zudem verhängen immer mehr Länder, vor allem in Europa, erneute Lockdowns, was sich negativ auf die konjunkturelle Erholung auswirken dürfte.

ASIEN

Die chinesischen Börsen erhalten am Dienstag Aufwind.

Der Handel in Japan ruht am Dienstag aufgrund des Tages der Kultur. Am Montag hatte der japanische Leitindex Nikkei kräftig zugelegt und notierte zum Handelsschluss 1,39 Prozent im Plus bei 23'295,48 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil aktuell (7.09 Uhr MEZ) um 1,05 Prozent auf 3'259,14 Zähler hoch. In Hongkong verbucht der Hang Seng daneben ein Plus von 2,08 Prozent auf 24'969,44 Indexeinheiten.

Unmittelbar vor den US-Präsidentschaftswahlen zeigt sich eine klare Mehrheit der Börsen in Asien am Dienstag mit Aufschlägen. An den chinesischen Börsen geht es nach oben. Wegen der zweiten Coronavirus-Welle in Europa und den USA flössen Gelder derzeit verstärkt nach China, heisst es. Denn dort sei es gemäss offiziellen Verlautbarungen an der Coronafront relativ ruhig. Allerdings sprechen Händler auch von nachlassenden Umsätzen - vor allem in Hongkong. Dies könne man durchaus als ein Zeichen der Vorsicht vor den US-Wahlen interpretieren.

Darüber hinaus richten sich die Blicke gen USA. Der demokratische Herausforderer Joe Biden von US-Präsient Donald Trump besitzt letzten Erhebungen zufolge noch immer einen komfortablen Vorsprung - auch in wichtigen "Swing-States", die Trump für einen Wahlsieg gewinnen müsste. Börsianer stellen sich somit auf einen Wechsel im Weissen Haus ein.

