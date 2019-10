SMI startet höher -- DAX im Feiertag -- Asiens Börsen tiefer

Der heimische Markt legt am Donnerstag zunächst zu. Am deutschen Markt wird am Donnerstag feiertagsbedingt nicht gehandelt. In Japan und Hongkong dominieren die Bären, während an der Börse in China feiertagsbedingt kein Handel stattfindet.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt läutete den Donnerstagshandel mit einem Aufschlag ein.

Der Leitindex SMI eröffnete die Sitzung im Plus.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI präsentierten sich am Mittwoch deutlich schwächer. Während der SLI 2,14 Prozent auf 1'488,08 Punkte einbüsste, gab der SPI 1,86 Prozent auf 11'868,32 Zähler ab.

Händler sprechen allenfalls mit einer leichten technischen Erholung nach den beiden schwachen Vortagen. Auch wenn die negativen Vorgaben aus den USA und aus Asien zu einem Gutteil bereits in den Kursen eingepreist sind, bleiben die Konjunktursorgen das marktbeherrschende Thema. Und diese hingen zum grössten Teil von dem von den USA vom Zaun gebrochenen Handelsstreit.

"Nach Entspannung sieht es in diesem Bereich aber gar nicht aus", sagte ein Händler. Vielmehr dürfte sich der Handelsstreit der USA mit China und Europa verstärken. Die USA verhängen wegen rechtswidriger EU-Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus Strafzölle in Milliardenhöhe auf Importe aus Europa. Bei der Einfuhr von Flugzeugen wird eine zusätzliche Abgabe von 10 Prozent erhoben, bei zahlreichen anderen Produkten wie Käse, Wein, Butter, Olivenöl und Kaffee wird es ein Strafzoll von 25 Prozent sein, wie der US-Handelsbeauftragte am Mittwoch erklärte. Die neuen Zölle gelten ab 18. Oktober.

DEUTSCHLAND

Nachdem es zur Wochenmitte an der deutschen Börse steil abwärts ging, pausiert der Handel am Donnerstag feiertagsbedingt.

Der DAX startete am Mittwoch tiefer und verbuchte weiterhin herbe Verluste. So rutschte er gar unter die 12'000er Marke und beendete den Tag schlussendlich 2,76 Prozent leichter bei 11'925,25 Einheiten.

Nach dem schwachen Dienstag ging es für den deutschen Leitindex am Mittwochnachmittag weiter bergab. Auslöser der zurzeit schlechten Stimmung waren vor allem enttäuschende Wirtschaftsdaten aus den USA, aber auch aus der Eurozone, die am Dienstag bereits belastet hatten. Das kräftige September-Plus schmilzt nun zunehmend dahin.

Die Befürchtungen, dass sich die konjunkturelle Schwäche in der amerikanischen Industrie auch auf dem US-Arbeitsmarkt zeige, seien derzeit gross, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Es würde dann zu deutlichen Anzeichen einer merklichen Konjunkturabkühlung kommen. Entsprechend abgestraft würden daher hierzulande derzeit Aktien zyklischer Unternehmen, etwa aus dem Chemie- und Autosektor, führte Lipkow aus.

Die Privatwirtschaft der USA schuf im September etwas weniger Stellen als erwartet, wie aus jüngsten Daten des Arbeitsmarktdienstleisters ADP hervorgeht. Am Freitag veröffentlicht dann die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen von ADP gelten an den Märkten als Signal für die offiziellen Zahlen.

Die zuletzt schwachen Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA lasteten zur Wochenmitte weiter auf konjunkturabhängigen Sektoren. Vor allem Chemiewerte gerieten unter Druck. Analyst Laurence Alexander vom US-Broker Jefferies sprach mit Blick auf das trübe konjunkturelle Umfeld von Margendruck und Risiken für die Absatzmengen in der Chemiebranche.

WALL STREET

Die Sorgen vor einer globalen Rezession lasteten auch zur Wochenmitte auf der Wall Street.

Der Dow Jones hatte den Tag schon tiefer begonnen und bewegte sich im Verlauf noch weiter abwärts. Dabei fiel er zeitweise gar unter 26'000 Punkte. Er schloss mit einem Abschlag von 1,84 Prozent bei 26'083,27 Einheiten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite baute seines Anfangsverlust während des Handels noch deutlich aus und beendet den Tag letztlich 1,56 Prozent leichter bei 7'785,25 Zählern.

Die Wall Street hat am Mittwoch den zweiten Tag in Folge massive Verluste erlitten. Gestiegene Sorgen vor einer globalen Rezession drückten erneut die Wall Street kräftig ins Minus. Diesmal trifft es die US-Wirtschaft selbst, die scheinbar lange im Windschatten der globalen Wachstumsschwäche stand und mit guten Daten glänzte. Doch der am Vortag miserabel ausgefallene ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe hatte eine Schrumpfung der Industrie angezeigt. Bereits am Montag hatte der Chicago-Einkaufsmanager-Index enttäuscht.

Mit den schwachen Daten sind die Auswirkungen des US-chinesischen Handelsstreits nun in der globalen Wirtschaft deutlich abzulesen, so ein Beobachter. Damit steigen gleichzeitig die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde im Oktober, wenngleich die Hoffnungen auf ein umfassendes Abkommen gering sind.

ASIEN

Am Donnerstag geht es an den asiatischen Aktienmärkten deutlich bergab.

In Japan verliert der Leitindex Nikkei derzeit (07:00 Uhr MESZ) 2,16 Prozent auf 21'308,38 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland findet wegen der "Goldenen Woche" weiterhin kein Handel statt. Zuletzt war der Shanghai Composite am Montag um 0,92 Prozent auf 2'905,19 Zähler gefallen. In Hongkong gibt der Hang Seng aktuell 0,48 Prozent auf 25.918,51 Punkte nach.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter unter der weltweiten Konjunkturangst und einem neu aufgemachten Kapitel im globalen Handelsstreit gelitten. Die Sorgen beschleunigten den jüngsten Kursrutsch am Vorabend in New York. Dem folgten nun die asiatischen Börsen meist deutlich nach unten.

Als Auslöser der verschärften Ängste gilt der zuletzt veröffentlichte ISM-Index als Stimmungsbarometer der US-Industrie, der auf ein Tief seit der Finanzkrise gefallen war. Die Genehmigung von US-Strafzöllen auf EU-Importe durch die Welthandelsorganisation (WTO) tat nun ihr Übriges dazu, dass sich die Stimmung an den Börsen weiter eintrübte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires