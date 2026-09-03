Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’357 0.0%  SPI 20’174 -0.1%  Dow 53’062 0.6%  DAX 25’860 0.1%  Euro 0.9393 -0.3%  EStoxx50 6’366 0.1%  Gold 4’426 0.9%  Bitcoin 63’044 0.4%  Dollar 0.8092 -0.5%  Öl 94.6 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktien von Shell und BP im Fokus: Neue Beteiligung an Förderprojekten vor Brasilien und im Golf von Mexiko
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Roche-Aktie: Lizenzvereinbarung für SIM0660 mit Simcere Zaiming geschlossen
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Starke Zahlen, angehobene Prognose: Snowflake-Aktie legt zweistellig zu
Suche...
ETF Sparplan
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 03.09.2026 09:07:39

SMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs

Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.

SCHWEIZ

Am Donnerstag geht es leicht nach oben an der Zürcher Börse.

Der SMI steigt kurz nach Handelsstart leicht.
Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentieren sich ebenso freundlich.

Die Wall Street hatte sich nach ersten Daten vom Arbeitsmarkt gefangen und im Plus geschlossen. Unterstützung gab es auch von relativ stabilen Ölpreisen trotz der unverändert angespannten Lage in Nahost. Auch die Börsen in Asien zeigten sich soweit freundlich. "Wenn wir davon ausgehen, dass ein Grossteil der Zinserhöhungserwartungen bereits eingepreist sind, könnten stabile Ölpreise schon ausreichen, um den Appetit der Anleger wieder auf Aktien zu richten", kommentierte ein Händler.

Im Fokus steht hierzulande zunächst die Inflation für August, gefolgt vom BIP für das zweite Quartal. Im Verlauf des Vormittags rücken dann zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone in den Blick, bevor am Nachmittag dann entsprechende Daten aus den USA anstehen. Ansonsten geben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Anlegern einen letzten Hinweis auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Davor herrsche deutliche Zurückhaltung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil.

Der DAX steigt anfänglich 0,01 Prozent auf 25.840,92 Punkte.

Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen DAX für etwas Entspannung. Am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 26'618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25'727 Punkten drehte der DAX am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnete zur Wochenmitte Gewinne.

Der Dow Jones legte bereits zur Startglocke zu und bewegte sich im weiteren Handelsverlauf auf grünem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 53'061,51 Punkten in den Feierabend.
Der technologielastige NASDAQ Composite kaum verändert in den Handelstag und verharrte zunächst an der Nulllinie. Im weiteren Verlauf rückte der Techwerteindex in die Gewinnzone vor, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 26'217,83 Punkte (+0,45%).

Für etwas Beruhigung sorgte, dass die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran etwas gefallen sind. Am Markt war von einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Höhenflug die Rede.

Zuversichtlich klingende Aussagen des Chefs der New Yorker Fed passten in das wieder etwas aufgehelltere Bild am Kapitalmarkt. Nach Ansicht von John Williams gibt es Anzeichen für eine geringere Inflation. Die Auswirkungen der Zölle liessen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Die jüngsten Daten sind ermutigend".

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag höher.

Der Nikkei 225 steigt in Tokio stellenweise 0,26 Prozent auf 64.489,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,43 Prozent höher bei 3.958,19 Zählern.

In Hongkong geht es nur minimal aufwärts: Der Hang Seng klettert 0,02 Prozent auf 25.317,49 Einheiten.

Nach den zum Teil heftigen Vortagesverlusten beruhigt sich die Lage an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag. Die Leitbörsen machen einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Der zunächst gestoppte Anstieg der globalen Anleiherenditen und die Stabilisierung der Ölpreise, wenn auch auf hohem Niveau, stützen die Aktienkurse. Die allgemein bessere Stimmung folgt Kursgewinnen an den US-Börsen vom Vorabend, nachdem US-Präsident Donald Trump die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt mit dem Iran heruntergespielt hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Keystone, Ionana Davies / Shutterstock.com, Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

08:49 SMI erneut leicht fester
06:05 UBS Logo UBS KeyInvest: S&P 500 – Kleine Gegenreaktion
02.09.26 Logo WHS Den ES Future profitabel handeln. Live Trading heute ab 14:45 Uhr
02.09.26 Marktüberblick: Versicherer gesucht
01.09.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (50%) auf Rheinmetall AG
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
31.08.26 Bitcoin: Was die Rally der vergangenen Woche wirklich verändert
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’933.14 19.64 S6HB9U
Short 15’225.73 13.92 SDBWJU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’357.43 03.09.2026 09:04:33
Long 13’760.30 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
03.09.26 Terms of Trade Index
03.09.26 S&P Global Composite PMI
03.09.26 S&P Global Services PMI
03.09.26 Investitionen in ausländische Anleihen
03.09.26 Ausländische Investitionen in japanische Aktien
03.09.26 AIB EMI für Dienstleistungen
03.09.26 Jibun Bank EMI Dienstleistungen
03.09.26 S&P Global EMI
03.09.26 S&P Global - Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe
03.09.26 ANZ Rohstoffpreis
03.09.26 Exports (MoM)
03.09.26 Imports (MoM)
03.09.26 Trade Balance (MoM)
03.09.26 RatingDog EMI für Dienstleistungen
03.09.26 10-Jahres Bond Auktion
03.09.26 Riyad Bank PMI
03.09.26 S&P Global Composite PMI
03.09.26 S&P Global Construction PMI
03.09.26 HSBC EMI für Dienstleistungen
03.09.26 HSBC zusammengesetzter EMI
03.09.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.26 Verbraucherpreisindex (Jahr)
03.09.26 Verbraucherpreisindex (Monat)
03.09.26 Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich)
03.09.26 BNM Zinsentscheidung
03.09.26 Bruttoinlandsprodukt (QoQ)
03.09.26 Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich)
03.09.26 Bruttoinlandsprodukt (BIP) (ggü. Vorjahr)
03.09.26 Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich)
03.09.26 Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich)
03.09.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
03.09.26 Exporte
03.09.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.09.26 S&P Global PMI Gesamtindex
03.09.26 HCOB EMI Gesamtindex
03.09.26 HCOB EMI Dienstleistungen
03.09.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
03.09.26 HCOB Composite EMI
03.09.26 S&P Global Gesamt-EMI
03.09.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
03.09.26 Auktion 5-jähriger Staatsanleihen
03.09.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
03.09.26 Auktion 10-jähriger Obligaciones
03.09.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
03.09.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
03.09.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
03.09.26 Anhörung zum Inflationsbericht
03.09.26 Challenger-Stellenabbau
03.09.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
03.09.26 Verbraucherpreisindex (MoM)
03.09.26 Verbrauchervertrauen, saisonbereinigt
03.09.26 Verbraucherzuversicht
03.09.26 Lohnstückkosten
03.09.26 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
03.09.26 Exporte
03.09.26 Internationaler Warenhandel
03.09.26 Handelsbilanz
03.09.26 Importe
03.09.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
03.09.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
03.09.26 Warenhandelsbilanz
03.09.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
03.09.26 Fed-Mitglied Waller spricht
03.09.26 Arbeitsproduktivität (Quartal)
03.09.26 Zentralbankreserven USD
03.09.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
03.09.26 S&P Global EMI Gesamtindex
03.09.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
03.09.26 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
03.09.26 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
03.09.26 ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
03.09.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
03.09.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
03.09.26 Fed-Mitglied Hammack spricht
03.09.26 Tax Revenue (MoM)
03.09.26 Währungsreserven

Meistgelesene Nachrichten

Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Mittag auf rotes Terrain
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt
ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike
Nestlé-Aktie in Grün: Verkauf von Nahrungsergänzungsmittel-Sparte in Milliarden-Deal
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt

Top-Rankings

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Wie gewohnt hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2026 ihr US-Aktiendepot veröf ...
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1331 0.0057
4.48