SMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs

SCHWEIZ

Am Donnerstag geht es leicht nach oben an der Zürcher Börse.

Der SMI steigt kurz nach Handelsstart leicht.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI präsentieren sich ebenso freundlich.

Die Wall Street hatte sich nach ersten Daten vom Arbeitsmarkt gefangen und im Plus geschlossen. Unterstützung gab es auch von relativ stabilen Ölpreisen trotz der unverändert angespannten Lage in Nahost. Auch die Börsen in Asien zeigten sich soweit freundlich. "Wenn wir davon ausgehen, dass ein Grossteil der Zinserhöhungserwartungen bereits eingepreist sind, könnten stabile Ölpreise schon ausreichen, um den Appetit der Anleger wieder auf Aktien zu richten", kommentierte ein Händler.

Im Fokus steht hierzulande zunächst die Inflation für August, gefolgt vom BIP für das zweite Quartal. Im Verlauf des Vormittags rücken dann zahlreiche Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone in den Blick, bevor am Nachmittag dann entsprechende Daten aus den USA anstehen. Ansonsten geben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Anlegern einen letzten Hinweis auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten. Davor herrsche deutliche Zurückhaltung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich stabil.

Der DAX steigt anfänglich 0,01 Prozent auf 25.840,92 Punkte.

Eine Pause im hartnäckigen Ölpreisanstieg sorgt am Donnerstag im zuletzt schwachen DAX für etwas Entspannung. Am vergangenen Freitag hatte der DAX mit 26'618 Punkten noch ein Rekordhoch erreicht. Seither sorgten steigende Ölpreise und hohe Anleihezinsen für Mollstimmung und eine deutliche Korrektur. Mit seinem Vortagestief von 25'727 Punkten drehte der DAX am Mittwoch aber immerhin noch vor der 50-Tage-Linie ab. Sie gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend.

WALL STREET

Die Wall Street verzeichnete zur Wochenmitte Gewinne.

Der Dow Jones legte bereits zur Startglocke zu und bewegte sich im weiteren Handelsverlauf auf grünem Terrain. Letztlich verabschiedete er sich mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 53'061,51 Punkten in den Feierabend.

Der technologielastige NASDAQ Composite kaum verändert in den Handelstag und verharrte zunächst an der Nulllinie. Im weiteren Verlauf rückte der Techwerteindex in die Gewinnzone vor, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 26'217,83 Punkte (+0,45%).

Für etwas Beruhigung sorgte, dass die Ölpreise trotz erneuter gegenseitiger Angriffe der USA und des Iran etwas gefallen sind. Am Markt war von einer Gegenbewegung nach dem jüngsten Höhenflug die Rede.

Zuversichtlich klingende Aussagen des Chefs der New Yorker Fed passten in das wieder etwas aufgehelltere Bild am Kapitalmarkt. Nach Ansicht von John Williams gibt es Anzeichen für eine geringere Inflation. Die Auswirkungen der Zölle liessen nach und die höheren Energiepreise wirkten sich nicht auf andere Dienstleistungen aus, sagte er in einem Interview mit dem Fernsehsender CNBC. "Die jüngsten Daten sind ermutigend".

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Donnerstag höher.

Der Nikkei 225 steigt in Tokio stellenweise 0,26 Prozent auf 64.489,86 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,43 Prozent höher bei 3.958,19 Zählern.

In Hongkong geht es nur minimal aufwärts: Der Hang Seng klettert 0,02 Prozent auf 25.317,49 Einheiten.

Nach den zum Teil heftigen Vortagesverlusten beruhigt sich die Lage an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag. Die Leitbörsen machen einen Teil ihrer Vortagesverluste wett. Der zunächst gestoppte Anstieg der globalen Anleiherenditen und die Stabilisierung der Ölpreise, wenn auch auf hohem Niveau, stützen die Aktienkurse. Die allgemein bessere Stimmung folgt Kursgewinnen an den US-Börsen vom Vorabend, nachdem US-Präsident Donald Trump die Aussicht auf einen langwierigen Konflikt mit dem Iran heruntergespielt hatte.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires