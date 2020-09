Wall Street vorbörslich wenig bewegt -- SMI legt klar zu -- DAX steigt auf höchsten Stand seit Beginn der Corona-Krise -- Asiens Börsen schliessen mit gemischten Vorzeichen

An der Wall Street werden am Donnerstag keine grossen Veränderungen erwartet. Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt kommt es im Donnerstagshandel zu klaren Kursgewinnen. An den Börsen in Fernost herrschte am Donnerstag keine Einigkeit.

SCHWEIZ

An der heimischen Börse geht es am Donnerstag weiter bergauf.

Der Leitindex SMI ging um 0,65 Prozent höher bei 10'452,10 Punkten in die Sitzung und zeigt sich weiter sehr stark.

Die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI legen nach einem höheren Start ebenfalls weiter zu. Der SLI ging bei 1'595,67 Zählern um 0,7 Prozent höher in den Donnerstag, während der SPI zur Eröffnung um 0,67 Prozent auf 13’026,22 Einheiten zulegte.

Händler verweisen auf schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen aus der Eurozone. Zudem zügelten die Anleger vor den am Nachmittag erwarteten US-Konjunkturzahlen und nach den starken Vortagesgewinnen ihren Risikoappetit ein wenig, heisst es am Markt.

Die Stimmung bei den Anlegern sei angesichts des Rekordlaufs an den US-Börsen insgesamt weiterhin gut. Derzeit überwogen die Hoffnungen, dass es bei den Verhandlungen unter den US-Parteien ein weiteres Konjunkturpaket geben könnte, die Befürchtungen im Zusammenhang mit den geopolitischen Spannungen und den bevorstehenden US-Präsidentenwahlen. Auch hofften die Anleger auf Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes, heisst es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag den Sprung über das bisherige Hoch in der Corona-Zeit geschafft.

Der DAX zog zur Eröffnung um 0,84 Prozent auf 13'354,72 Punkte an. Damit übertraf er sein bisheriges Corona-Hoch aus dem Juli, das bei 13'313 Zählern lag. Im weiteren Verlauf baut der deutsche Leitindex seine Gewinne noch einmal deutlich aus.

Immer neue Rekorde an den US-Börsen und der zuletzt wieder sinkende Euro sind die Treiber der jüngsten Rally. Endlich habe der DAX die Chance, gegenüber den US-Indizes aufzuholen, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader. Anders als noch in der Vorwoche kommt vom Devisenmarkt kein Störfeuer mehr: Der kurzzeitige Euro-Anstieg am Dienstag bis knapp über die Marke von 1,20 US-Dollar ist vorerst abgewehrt, zuletzt gewann die US-Währung wieder an Stärke. Allgemein gilt ein starker Euro als kontraproduktiv für die europäische Exportwirtschaft.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street zeigen sich am Donnerstag vorsichtig.

Der Dow Jones notiert vor dem Ertönen der Startglocke nur knapp unter dem Vortagesschlusskurs. Der Techwerteindex NASDAQ Composite wird deutlich schwächer erwartet.

Zwar stützt übergeordnet die Flut des billigen Geldes die Märkte, auch in Verbindung mit der Hoffnung auf die baldige Verfügbarkeit eines Impfstoffs gegen Corona, doch bestehen gleichzeitig einige Belastungsfaktoren fort. So hat sich der Handelsstreit zwischen den USA und China nochmals verschärft. Die US-Regierung plant neue Sanktionen gegen chinesische Diplomaten, worauf die chinesische Botschaft in Washington den USA die Verletzung internationaler Konventionen vorwarf.

Innenpolitisch geht das Gezerre um weitere Unterstützungsmassnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise weiter. Daneben läuft der Präsidentschaftswahlkampf auf Hochtouren. Die Wahl rücke näher und der Handelsstreit USA-China sei noch nicht beigelegt, sagt Altaf Kassam, Leitender Investmentstratege bei State Street Global Advisors. Das sei mit grosser Unsicherheit verbunden. Nach Meinung des Strategen ist es nach dem guten Lauf der Aktienkurse nur normal, dass die Börse nun eine Verschnaufpause einlegt.

Daneben gilt es eine Fülle von Konjunkturdaten zu verarbeiten. Positiv überraschten die vor der Startglocke veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Ihre Zahl ging in der vergangenen Woche stärker zurück als erwartet und entfernte sich dabei deutlicher nach unten von der 1-Million-Marke. Auch die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft wuchs im zweiten Quartal überraschend deutlich, wie aus der zweiten Lesung der Daten hervorging. Dagegen weitete sich das Handelsbilanzdefizit im Juli unerwartet stark aus. Nach Handelsbeginn folgen die Einkaufsmanagerindizes von Markit und ISM für den Servicessektor.

ASIEN

Auch am Donnerstag fanden die wichtigsten Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.

In Tokio stieg der japanische Leitindex Nikkei bis zur Schlussglocke um 0,94 Prozent auf 23'465,53 Punkte. Fallende Yen-Kurse demonstrierten eine gestiegene Risikofreude, die auf den japanischen Aktienmarkt übersprang.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite zum Handelsende um 0,58 Prozent schwächer bei 3'384,98 Einheiten. Auch in Hongkong waren beim Hang Seng Minuszeichen zu sehen. Der Index schloss bei 25'007,60 Indexpunkten um 0,45 Prozent tiefer.

Wie schon an den Vortagen zeigte sich die Börsenwelt in Asien zweigeteilt: Ein Teil schloss sich der Rally der Wall Street mit immer neuen Rekorden an, andere klinkten sich aus und gaben stattdessen ab. Dort, wo es hoch ging, setzen Anleger auf weitere Unterstützungsmassnahmen der US-Regierung für die heimische Wirtschaft. Nach diversen US-Notenbankern hat nun auch Finanzminister Steven Mnuchin darauf drängt, mehr Geld zur Bewältigung der Coronavirus-Krise zu bewilligen.

Zudem setzte man in den USA auf die Verfügbarkeit eines Impfstoffes gegen Covid-19 bereits zum 1. November. Diese Aussicht liess auch die Risikoneigung in Asien steigen - erkennbar am Devisenmarkt, wo die meisten regionalen Währungen zum US-Dollar zulegten. "Die schnelle Entwicklung und Verteilung eines Impfstoffes verbessern die ökonomischen Aussichten der USA, aber auch global. Und sie drücken den Dollar", sagten die CBA-Analysten.

Allerdings zeichnete sich ein neuer Handelsstreit ab. Nach den USA geht nun auch Indien gegen China vor und verhängte Sanktionen. So wurden diverse chinesische Apps vom indischen Markt verbannt - auch solche des Schwergewichts Tencent. Händler sahen die neuen Spannungen zwischen Indien und China sehr kritisch und befürchten eine Ausweitung des Konflikts. Die Administration von US-Präsident Donald Trump plante daneben ebenfalls neue Beschränkungen für chinesische Diplomaten in den USA. Daher verwundert es kaum, dass sich gerade die chinesischen Börsen im Vergleich zu den übrigen Handelsplätzen der Region auffallend schwach präsentierten, auch wenn sich die Abgaben selbst in Grenzen hielten.

