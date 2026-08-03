Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - KOSPI tiefrot

SCHWEIZ

Vor dem morgigen Nationalfeiertag zeigte sich der Schweizer Aktienmarkt von seiner schwächeren Seite.

Der SMI ging stärker in den Freitagshandel, gab seine Gewinne jedoch im Verlauf vollends ab und bewegte sich dann unterhalb der Nulllinie. Letztlich beendete er den Handelstag 0,32 Prozent schwächer bei 14'346,14 Zählern.

Die Nebenwertindizes SPI und SLI verabschieden sich 0,42 Prozent tiefer bei 20'161,16 Punkten bzw. 0,54 Prozent leichter bei 2'289,83 Einheiten ins Wochenende, nachdem sie fester in den Handel starteten.

Starke Geschäftszahlen von Microsoft hatten der US-Techbörse NASDAQ am gestrigen Donnerstag eine starke Erholung beschert, die bereits an den asiatischen Märkten für Aufschwung sorgte. Von den nachbörslich vorgelegten Zahlen haben vor allem die von Amazon die Stimmung weiter gestützt. "Die Entwicklung nimmt in Teilen bereits verrückte Züge an", kommentierte ein Händler.

Derweil blieb das geopolitische Umfeld ein permanenter Risikofaktor. "Das Pulverfass im Nahen Osten sorgt für hohe Ausschläge am Energiemarkt", so ein Händler. Die Stimmung schwanke entsprechend zwischen Eskalationsangst und Erleichterung. "In Kombination mit der Furcht vor einer geldpolitischen Straffung des Fed im September bleibt die Volatilität hoch." Immerhin verkündete US-Präsident Donald Trump die Einigung zur Entwaffnung der islamistischen Hamas im Gazastreifen.

DEUTSCHLAND

Anleger am deutschen Aktienmarkt verliess am Freitag im Verlauf der Mut.

Der DAX eröffnete die Sitzung höher und bewegte sich in der Folge auf und ab. Im Späthandel stabilisierte sich der Leitindex dann mit einem knappen Plus und verabschiedete sich letztlich 0,07 Prozent stärker bei 25'629,24 Punkten in den Feierabend.

Der DAX kletterte am Freitag zeitweise dicht unter sein Rekordhoch von Anfang Juli. Doch vor dem Sprung darüber schreckten Anleger zurück. Hinzu kam, dass Signale aus den USA gemischt waren. Obendrein legten die Ölpreise wieder zu, denn die Lage im Nahen Osten ist unverändert angespannt.

Die Stimmung der Anleger insgesamt blieb trotz allem positiv, was insbesondere einer beeindruckenden Erholung von Technologieaktien in den USA und Asien zu verdanken war.

Unter den Einzelwerten standen mit Quartalsberichten nur wenige Unternehmen aus Deutschland auf der Agenda.

WALL STREET

Die US-Börsen schlossen am Freitag mit höheren Notierungen.

Der Dow Jones Industrial drehte nach anfänglichen Verlusten in die Gewinnzone und legte um 0,53 Prozent auf 52'485,03 Punkte zu.

Der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls freundlich und verbesserte sich um 1,00 Prozent auf 25'373,85 Zähler.

Zum Juli-Abschluss haben die US-Börsen am Freitag weiter zugelegt. Anleger brauchten etwas Zeit, um die besonders rasante Erholung an der Nasdaq-Börse vom Vortag zu verarbeiten. Im frühen Handel waren die Aufschläge deutlich, eine Zeit lang mussten die Indizes dann aber um ihre Gewinne kämpfen. Zwei Stunden vor Schluss sah das Bild dann wieder besser aus - mit den Zahlen des Online-Händlers Amazon als zentraler Stimmungstreiber, während Apple enttäuschte.

Zu Ende ging am Freitag auch der Juli, dies aber mit einem getrübten Bild an der Nasdaq. Während der Dow den Monat 0,3 Prozent höher beendete, blieb für den NASDAQ 100 trotz der jüngsten Erholung ein deutlicher Abschlag von 6,6 Prozent in den Büchern. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Montag mehrheitlich ab.

Der japanische Nikkei 225 verliert zeitweise 1,07 Prozent auf 63'673,32 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,59 Prozent tiefer bei 3'809,65 Zählern.

Der Hang Seng steigt derweil marginale 0,04 Prozent auf 25'895,44 Einheiten.

Der KOSPI bricht in Südkorea dagegen um deutliche 5,36 Prozent auf 6'241,77 Punkte ein.

Mit Abgaben zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zu Wochenbeginn. Während die Verluste sich überwiegend in recht engen Grenzen bewegen, geht es an der Börse in Südkorea kräftiger nach unten. Hier kommt es nach der Hausse am Freitag, die den KOSPI um 18 Prozent nach oben getrieben hatte, zu einer leichten Korrektur.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires