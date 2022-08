SMI vorbörslich stabil -- DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen in Grün

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt wird zur Wochenmitte kaum verändert erwartet.

Der SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart um seinen Vortagesschlusskurs.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI gaben am Dienstag letztlich nach.

Anleger dürften ihre Blicke am Mittwoch auf die laufende Berichtssaison richten.

Für Unruhe bei den Beziehungen der USA mit China sorgte unterdessen der Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, auf der Inselrepublik Taiwan. Pelosi setzte sich mit der Visite in Taipeh über Warnungen aus Peking hinweg, in denen auch mögliche militärische Gegenmassnahmen angedroht wurden.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch stabil starten.

Der Leitindex DAX tendiert vorbörslich in einer engen Range um die Nulllinie.

Im Blick bleiben die US-chinesischen Spannungen um Taiwan. Akzente dürfte zudem die Berichtssaison setzen, mit Quartalszahlen etwa der DAX-Konzerne BMW, Infineon, Siemens Healthineers und Vonovia. Die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, setzt trotz Warnungen Chinas ihren Besuch in Taiwan fort. Erwartet wird, dass Pelosi am Mittwoch mit Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen sowie mit Parlamentariern der demokratischen Inselrepublik zusammenkommt. China hatte für den Fall eines Besuchs Pelosis mit Konsequenzen gedroht. Die zusätzlichen geopolitischen Spannungen neben dem Russland-Ukraine-Krieg hatten die Börsen am Vortag belastet.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich am Dienstag schwache Tendenzen.

Der Dow Jones verlor am zweiten Handelstag der Woche 1,22 Prozent auf 32'396,76 Punkte. Auch der technologielastige NASDAQ Composite gab nach und verlor 0,16 Prozent auf 12'348,76 Zähler.

Die Anleger weltweit zeigten sich nervös, denn aus China kamen Drohungen angesichts des Besuchs von US-Aussenministerin Nancy Pelosi in Taiwan. Sie ist der ranghöchste US-Politiker seit einem Vierteljahrhundert, der Taiwan besucht, und das schmeckt der kommunistischen chinesischen Regierung gar nicht, denn sie sieht das demokratische Taiwan als Teil der Volksrepublik China. Peking drohte daher auch mit möglichen militärischen Massnahmen.

"Ein Cocktail der Unsicherheit überschattet die zuletzt gute Stimmung an den globalen Aktienmärkten", kommentierte Marktexperte Timo Emden und verwies neben den geopolitische Risiken auf die Konjunktur-, Inflations- und Rezessionsängste. Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets warnte zudem, den Konflikt nicht zu verharmlosen. "Ein Angriff Russlands auf die Ukraine wurde auch mehrheitlich als nicht wahrscheinlich angesehen." Und dass Russland im Taiwan-Konflikt den Schulterschluss mit China suche, dürfte die Lage noch verschärfen.

Die Berichtssaison lief indessen munter weiter. Caterpillar und Uberstehen mit ihren Berichten über das zweite Quartal im Fokus. Erst nach Handelsschluss werden noch Börsen-Grössen wie Starbucks, Advanced Micro Devices, PayPal und Airbnb Einblicke in den Geschäftsverlauf gewähren.

ASIEN

Die asiatischen Börsen verbuchen am Mittwoch Gewinne.

In Tokio notiert japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MESZ 0,42 Prozent höher bei 27'711,96 Punkten.

Der Shanghai Composite verbucht ein Plus von 0,40 Prozent auf 3'199,12 Zähler. Der Hang Seng legt derweil um 0,61 Prozent auf 19'809,55 Einheiten zu.

Zur Wochenmitte verzeichnen die Börsen in Asien eine kleine Gegenreaktion auf die kräftigen Verluste des Vortags. Der umstrittene Besuch der Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi in Taiwan verhindert jedoch eine deutlichere Erholung. Die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China dürften sich weiter verschlechtern, so die Befürchtung.

In Schanghai kommt Unterstützung vom Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor der im Juli erneut gestiegen ist.

