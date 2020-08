SMI im Plus -- DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische präsentiert sich am Montag mit positiven Vorzeichen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Märkte in Fernost präsentieren sich zum Wochenstart ohne gemeinsame Richtung.

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag stärker.

Der Leitindex SMI tendiert im frühen Handel zeitweise 0,44 Prozent höher bei 10'050,40 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI gingen am Freitag mit Abschlägen in den Feierabend und verloren 0,57 Prozent auf 1'520,99 Zähler respektive 0,78 Prozent auf 12'428,68 Punkte.

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Montagmorgen mit Gewinnen in die neue Handelswoche. Dabei sind die Vorgaben aus den USA und Asien überwiegend freundlich. So ist die Wall Street am Freitag mit Aufschlägen ins Wochenende gegangen. In Asien haben gute Konjunkturdaten aus Japan und China am Morgen gestützt.

Allerdings hat die Berichtssaison mittlerweile ihren Zenit überschritten, so dass nun Themen wie die US-chinesischen Spannungen oder auch die anhaltenden Diskussionen um ein weiteres Konjunkturpaket in den USA wieder stärker das Marktgeschehen beeinflussen dürften, heisst es von Händlerseite. Immerhin steht am Freitag der monatliche US-Arbeitsmarktbericht an. Im Vorfeld könne es da durchaus zu einer erhöhten Nervosität kommen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Wochenstart aufwärts.

Der DAX eröffnet die Sitzung am Montag mit einem Zuwachs von 0,50 Prozent bei 12'374,46 Punkten.

Nach dem jüngsten Rückschlag gehen die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts positiver Signale aus der Wirtschaft Chinas etwas zuversichtlicher in die neue Woche.

Als Stütze gilt, dass Chinas Industrie nach der Corona-Krise auf Erholungskurs bleibt. Laut einer Erhebung des Wirtschaftsmagazins "Caixin" hellte sich die Stimmung in der dortigen Industrie im Juli weiter auf - mit einem Anstieg so schnell wie seit über zehn Jahren nicht mehr. Im Tagesverlauf könnten noch Stimmungsdaten aus der europäischen und der US-Industrie Impulse liefern.

In der vergangenen Woche hatte die Furcht vor einer neuen Corona-Welle und den möglichen Belastungen für die Wirtschaft die Stimmung an den Aktienmärkten getrübt. Nach der Rückkehr über die 13'000 Punkte war es für den DAX abrupt wieder nach unten gegangen. Allerdings hatte er sich zuvor auch deutlich vom Corona-Crash erholt, weshalb Experten bereits vor übertriebenem Konjunkturoptimismus gewarnt hatten. Für Ernüchterung hatten auch die zuletzt wieder grösseren Spannungen zwischen den USA und China gesorgt.

WALL STREET

Die US-Börsen schlugen sich zuletzt vermehrt auf die Seite der Käufer.

Der Dow Jones konnte seine anfänglichen Gewinne zwischenzeitlich nicht verteidigen, schloss den Handelstag jedoch fester bei 26'428,32 Punkten, was einem Zuwachs von 0,44 Prozent entsprach. Der Techwerteindex NASDAQ Composite legte nach einem höheren Start 1,49 Prozent auf 10'745,27 Zähler zu.

Unerwartet starke Quartalszahlen einiger Branchen-Giganten wie Amazon, Apple und Facebook hatten am Freitag die wichtigsten US-Technologie-Indizes gestützt. Apple und Facebook erreichten sogar jeweils Rekordhochs. Die Standardwerte-Indizes hingegen weiteten ihre Vortagesverluste etwas aus. Hier schlugen auch negative Unternehmensnachrichten zu Buche.

ASIEN

Am Montag lässt sich an Asiens Börsen keine einheitliche Tendenz ausmachen.

In Tokio verbucht der Nikkei gegen 07:00 MESZ einen Aufschlag von 2,15 Prozent auf 22'176,02 Zähler.

In China klettert der Shanghai Composite derweil um 1,08 Prozent auf 3'345,79 Indexpunkte. In Hongkong gibt der Hang Seng dagegen um 0,95 Prozent auf 24'362,09 Einheiten ab.

Kein einheitlicher Trend schält sich an den Aktienmärkten in Asien am Montag heraus. Gute heimische Konjunkturdaten stützen den Markt in Schanghai, während die neuerliche Verschärfung bei den Spannungen mit den USA dort noch nicht mit Wucht durchzuschlagen scheint. US-Präsident Donald Trump will von der in Peking ansässigen ByteDance Ltd verlangen, ihre Beteiligung an Tiktok zu verkaufen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person sagte. Die beliebte Video-Sharing-App werde von US-Beamten als nationales Sicherheitsrisiko eingestuft.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires