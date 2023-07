SMI und DAX etwas niedriger -- US-Märkte uneins - verkürzter Handel -- Asiens Börsen schlussendlich freundlich

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt präsentiert sich am Montag schwächer.

So eröffnete der SMI 0,07 Prozent höher bei 11'288,15 Punkten und lag auch anschliessend moderat in der Gewinnzone. Aktuell geht es jedoch leicht abwärts.

Bei den Nebenwerteindizes SPI und SLI geht es ebenfalls abwärts.

Bevor dann Mitte des Monats die Berichtssaison beginnt, müssen sich Investoren zunächst mit zahlreichen Konjunkturdaten auseinandersetzen. Wie ein Händler kommentiert, beruhigten die Stabilisierungstendenzen sowohl mit Blick auf die Konjunktur als auch auf die Inflationsdynamik die Marktteilnehmer derzeit.

Tatsächlich ist hierzulande die Teuerungsrate erstmals seit Januar 2022 wieder unter der 2-Prozent-Marke zu liegen gekommen. Dennoch sei das Sentiment aktuell sehr fragil, und viele Marktteilnehmer hätten sich aus Vorsicht in den vergangenen Handelswochen abgesichert, so der Händler weiter. "Diese Versicherungspositionen sind zum Teil in den vergangenen Handelstagen aufgelöst worden und haben den Aktienmärkten einen zusätzlichen Kursschub verliehen." Neben den etlichen Konjunkturdaten ist der Wochenauftakt auch von einer verkürzten Handelssitzung in den USA vor dem morgigen US-Nationalfeiertag geprägt.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex kann seine anfänglichen Gewinne nicht halten.

Zwar startete der DAX 0,25 Prozent höher bei 16'187,91 Zählern, inzwischen ist er jedoch ins Minus gedreht.

Auf stärkere Impulse von der Wall Street muss die hiesige Börse am Montag wohl verzichten. Aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am Dienstag dürften die Umsätze in den USA zum Wochenauftakt niedrig bleiben, da sich viele Marktteilnehmer in einem langen Wochenende befinden.

WALL STREET

Die US-Börsen notieren an dem verkürzten Handelstag uneinheitlich.

Der Dow Jones Index gab anfänglich 0,1 Prozent auf 34'369,78 Punkte ab und verbleibt anschliessend in der Verlustzone.

Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete den Handel derweil 0,07 Prozent tiefer bei 13'798,70 Stellen. Er kann mittlerweile jedoch zulegen.

An diesem Montag endet der Handel zudem schon um 19.00 mitteleuropäischer Zeit, und am Dienstag bleiben wegen des Nationalfeiertags "Independance Day" die Pforten an der Wall Street geschlossen. Dank der Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) sei eine Handvoll Technologieunternehmen zu Geldmagneten geworden, kommentierte Marktbeobachterin Susannah Streeter vom Vermögensverwalter Hargreaves Landsdown die historisch starke erste Jahreshälfte an der Nasdaq. Dies habe alle Bedenken hinsichtlich der Folgen hoher Zinsen und der Turbulenzen im Bankensektor zerstreut. Doch nun dürften die Anleger an der Technologiebörse erst einmal eine Atempause einlegen. Das zweite Halbjahr sollte von anhaltenden Spekulationen darüber geprägt werden, wie hoch die Zinsen noch stiegen und wie lange sie auf diesem Niveau blieben.

ASIEN

An den Börsen in Fernost griffen die Anleger zum Wochenstart beherzt zu.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit einem Gewinn von 1,70 Prozent bei 33'753,33 Zählern.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite bis Handelsende um 1,31 Prozent auf 3'243,98 Einheiten. In Hongkong legte der Hang Seng um 2,06 Prozent auf 19'306,59 Indexpunkte zu.

Dank starker US-Vorgaben ist es zum Start in die neue Woche an den Börsen in Ostasien meist deutlich nach oben gegangen. Ermutigende Inflationsdaten hatten der Wall Street am Freitag einen Schub gegeben: Einer der bevorzugten Inflationsindikatoren der US-Notenbank, der PCE-Deflator, war im Mai in der Kernrate niedriger als erwartet ausgefallen.

Die Börse Tokio wurde gestützt vom vierteljährlichen Tankan-Bericht der Bank of Japan (BoJ), der von einer Belebung des Geschäftsklimas in der japanischen Grossindustrie zeugte und zudem besser ausfiel als erwartet.

Im Zuge der wieder steigenden Risikofreude der Anleger war die japanische Währung nicht als "sicherer Hafen" gefragt und gab zum Dollar etwas nach. Ein schwächerer Yen wiederum verbessert die Absatzchancen japanischer Unternehmen auf dem Exportmarkt.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in China ist derweil im Juni leicht gesunken, dabei aber im expansiven Bereich geblieben. Die Daten schürten gleichwohl Hoffnungen auf weitere Stimuli der chinesischen Notenbank. Zur positiven Stimmung an den chinesischen Börsen trug auch die Wiederannährung Pekings an Washington bei. US-Finanzministerin Janet Yellen wird am Dienstag zu Gesprächen mit chinesischen Regierungsvertretern nach China reisen. Händler berichteten auch von optimistischeren Erwartungen an die bald beginnende Bilanzsaison.

