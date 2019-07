Asiens Börsen geben ab

Die wichtigsten Märkte in Fernost verbuchen am Mittwoch Abschläge.

SCHWEIZ

Die Anleger am Schweizer Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag freundlich gestimmt.

Der SMI baute sein anfänglich kleines Plus im Verlauf aus und schloss 0,51 Prozent höher bei 10'020,93 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI konnten nach einem festeren Start weiterhin zulegen. Der SPI ging mit einem Plus von 0,50 Prozent bei 12'118,36 Zählern aus dem Handel, während der SLI letztlich 0,32 Prozent höher bei 1'537,09 Indexpunkten stand.

Die freundliche Stimmung vom Wochenstart setzte sich am Schweizer Aktienmarkt auch am Dienstag fort. Vor allem die festen Schwergewichte hievten den Leitindex SMI immer wieder über die Marke von 10'000 Punkten und liessen ihn auch über der wichtige Marke schliessen.

Allerdings gebe es auch weiterhin Unsicherheitsfaktoren, betonten weitere Marktteilnehmer. Denn nachdem sich die USA und China am Wochenende erst darauf geeinigt hatten, ihre Handelsgespräche wieder aufzunehmen, hat US-Präsident Donald Trump im Streit um Subventionen für die europäische Flugzeugbranche nun Europa ins Visier genommen. Er hat neue Strafzölle auf Produkte aus der Europäischen Union wie Käse, Wurst und Whisky ins Spiel gebracht. Händler sind besorgt, dass die Handelsstreitigkeiten so immer grössere Kreise ziehen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex bewegte sich am Dienstag nur wenig.

Der DAX begann den neuen Handelstag mit einem kleinen Zuwachs und bewegte sich anschliessend in einer engen Range um den Vortagesschlusskurs. Er beendete den Handel mit einem marginalen Plus von 0,04 Prozent bei 12'526,72 Punkten.

Nach neuen US-Drohungen gegen die Europäische Union im Zollkonflikt hatte sich im deutschen Aktienmarkt am Dienstag kaum etwas getan.

Kurz nach dem Burgfrieden im Handelsstreit mit China hatte die US-Regierung am Montagabend eine Liste mit EU-Waren vorgestellt, auf die Vergeltungszölle für verbotene Flugzeugsubventionen verhängt werden könnten. Die Liste umfasst Güter im Wert von rund vier Milliarden US-Dollar. "Es kam, wie es kommen musste", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank den Vorgang. "Der US-Präsident hat nun die EU auf die Agenda gesetzt. Die trügerische Einigkeit nach dem G20-Gipfel hatte eine nur sehr kurze Halbwertszeit."

Allerdings blieben auch andere politische Konflikte präsent: In der Krise mit dem Iran haben die USA die Führung in Teheran eindringlich vor der angedrohten Anreicherung von Uran gewarnt. Und in Hongkong drohte Regierungschefin Carrie Lam nach der zeitweisen Besetzung des Parlaments den Demonstranten mit Konsequenzen.

Hinzu kam am Dienstag ein überraschender Dämpfer aus dem Konjunkturbereich. Demnach waren die Umsätze im deutschen Einzelhandel laut Statistischem Bundesamt preisbereinigt um 0,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat gefallen. Experten hatten dagegen mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag mit leichten Gewinnen.

Der Dow Jones zeigte sich über weite Handelsstrecken kaum verändert, schaffte es aber mit einem Plus von 0,21 Prozent bei 30'527,10 Punkten in den Feierabend. Daneben legte auch der NASDAQ Composite leicht zu und verabschiedete sich 0,22 Prozent fester bei 8'109,09 Indexpunkten.

Die Freude über die Annäherung im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit war an der Wall Street kaum zu spüren.

Nach dem Burgfrieden mit China nimmt US-Präsident Donald Trump nun wieder Europa ins Visier. Er droht der Europäischen Union (EU) wegen verbotener Flugzeugsubventionen mit weiteren milliardenschweren Sonderzöllen. Für etliche europäische Exporte - von Lebensmitteln wie Oliven, Fleisch und Käse über Whisky bis hin zu Gusseisenrohren - könnten die Einfuhrschranken erhöht werden.

Insgesamt hielten sich die Anleger mit Engagements zurück, da am Donnerstag wegen des Unabhängigkeitstages die Wall Street geschlossen bleibt. Schon am Mittwoch findet deshalb nur ein verkürzter Handel statt.

ASIEN

Die Börsen in Asien notieren zur Wochenmitte auf rotem Terrain.

In Japan verliert der Nikkei derzeit 0,78 Prozent auf 21'584,25 Punkte. (7.15 Uhr MEZ)

Auch der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland zeigt sich 0,7 Prozent schwächer bei 3'022,74 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong hingegen verbucht nur ein kleinen Verlust von 0,18 Prozent auf 28'823,37 Zähler.

Die Euphorie, die der "Waffenstillstand" im Handelsstreit zwischen China und den USA am Wochenende geweckt hat, weicht Ernüchterung. Marktteilnehmer fragen sich, ob und wann beide Seiten ihren Konflikt beilegen werden, denn konkrete Fortschritte sind seither nicht vermeldet worden und die jeweiligen Positionen sind verhärtet.

Vor dem Unabhängigkeitstag in den USA seien die Umsätze vergleichsweise gering, heisst es im Handel. An der Wall Street findet am Mittwoch nur ein verkürzter Handel statt. Am Donnerstag bleiben die US-Finanzmärkte geschlossen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires