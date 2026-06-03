Asiens Börsen: Tokio sehr fest - Deutliches Minus in Hongkong

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stabil.

Der SMI eröffnete die Sitzung höher, konnte die Gewinne jedoch nicht halten und rutschte näher an die Nulllinie heran, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 13'305,72 Punkte (+/- 0,00%).

Die Nebenwertindizes SPI und SLI gingen uneins in den Feierabend. So beendete der SPI den Handelstag ebenso ohne grosse Veränderung bei 0,09 Prozent im Plus bei 18'853,23 Punkten, während der SLI die Sitzung 0,19 Prozent fester bei 2'135,48 Einheiten beendete.

Marktteilnehmer verwiesen auf ein Spannungsfeld zwischen der anhaltenden KI-Euphorie, die insbesondere Technologiewerte stützt, und den geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, die weiterhin für Zurückhaltung sorgen.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erweisen sich weiterhin als zäh. "Das Pokern um einen Frieden im Nahen Osten geht weiter", kommentiert ein Marktteilnehmer die Lage. Der Ölpreis als wichtiger Stimmungsindikator gab zuletzt leicht nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 93,22 US-Dollar und damit klar weniger als am Vorabend. Für Entwarnung sei es jedoch noch zu früh, warnt eine Expertin des Online-Brokers Swissquote. Angesichts der rasch sinkenden globalen Ölreserven könnte die nächste Aufwärtsbewegung den Ölpreis wieder deutlich nach oben treiben.

An den internationalen Aktienmärkten prägt weiterhin die Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz das Geschehen. Nachdem die US-Börsen am Montag neue Rekordstände erreicht hatten, stehen auch hierzulande Technologiewerte im Fokus.

DEUTSCHLAND

Mit Rückenwind von weiteren Rekorden an den US-Börsen hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag von den Verlusten zum Wochenauftakt erholt.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits höher und beendete ihn auch 0,48 Prozent im Plus bei 25'124,17 Punkten.

Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt immer noch auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von einem "schnellen Tempo". Die Ölpreise gaben am Dienstag im frühen Handel wieder etwas nach.

"Die Anleger hierzulande scheinen derzeit jede geopolitische Nachricht vorsorglich auf die Goldwaage zu legen", bemerkte Marktanalyst Timo Emden. Im Gegensatz zur Wall Street fehle dem deutschen Aktienmarkt ein durchschlagendes Zukunftsthema. Während jenseits des Atlantik die KI-Fantasie viele Anleger beinahe elektrisiere und die Kurse vieler Technologiewerte antreibe, überwiege diesseits die Skepsis, konstatierte der Experte.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Dienstag verhalten zu.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent höher bei 51'308,40 Punkten und erreichte im Handelsverlauf bei 51'369,61 Zählern ein neues Allzeithoch.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich unterdessen mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 27'093,90 Punkten aus dem Handel.

Händler verwiesen auf die verworrene Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Berichten zufolge hat der Iran die Friedensverhandlungen mit den USA nach neuen israelischen Militärschlägen gegen die Hisbollah im Libanon abgebrochen. US-Präsident Donald Trump behauptete jedoch, die Verhandlungen liefen weiter, und Israel und die Hisbollah hätten ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt.

Die Ölpreise, die am Montag deutlicher gestiegen waren, kommen am Dienstag wieder etwas zurück, auch der Dollar wertete leicht ab. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler.

Konjunkturseitig wurden am Dienstag Daten zu den offenen Stellen aus dem April veröffentlicht. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Highlight der Woche ist daher der offizielle Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wird.

ASIEN

Kräftige Kursgewinne in Tokio und ein deutliches Minus in Hongkong prägen das Kursbild am Mittwoch an den Börsen in Ostasien.

Der Nikkei 225 legt gegen 07:00 MESZ 2,86 Prozent auf 68'646,00 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,56 Prozent im Plus bei 4'097,94 Stellen.

In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,68 Prozent auf 25'599,96 Zähler.

Zur stimmungsmässigen Gemengelage insgesamt heisst es, die Stärke im Technologiesektor und die anhaltende KI-Fantasie drängten die Entwicklung im Nahost-Konflikt mit wieder neuen gegenseitigen Attacken und den wohl ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen in den Hintergrund. An anderer Stelle ist von einer Art Gewöhnungseffekt an die fragile Lage die Rede. Die Ölpreise steigen zwar weiter, allerdings eher moderat. Brentöl verteuert sich um gut 1 Prozent auf rund 97 Dollar und bleibt noch deutlich unter der psychologisch wichtigen 100er Marke.

Treiber in Tokio ist die Aussicht auf neue Massnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur. Das Kabinett hat einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt in Höhe von umgerechnet 19,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs genehmigt. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Premierministerin Sanae Takaichi erwägt ausserdem eine Senkung von Verbrauchssteuern.

In Hongkong sprechen Marktteilnehmer nach der KI-getriebenen Rally vom Vortag von Gewinnmitnahmen. In Shanghai stützt der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der im Mai deutlich gestiegen und damit noch weiter in den Expansion anzeigenden Bereich vorgedrungen ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires