Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’306 0.0%  SPI 18’853 0.1%  Dow 51’308 0.5%  DAX 25’124 0.5%  Euro 0.9165 0.1%  EStoxx50 6’108 1.2%  Gold 4’469 -0.4%  Bitcoin 52’776 0.3%  Dollar 0.7882 0.2%  Öl 97.1 1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Clariant1214263Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Geberit-Aktie: Neues Aktienrückkauf-Programm geplant
APG-Aktie: Weiterhin Vermarktung sämtlicher Werbeflächen am Flughafen Zürich
SpaceX-Aktie im Fokus: Früher NVIDIA-Bulle setzt auf die nächste KI-Chance im All
Mogelpackung Öko-Fonds? Was wirklich hinter den Nachhaltigkeitsfiltern von ETFs steckt
Hang Seng-Wert China Merchants-Aktie: China Merchants-Aktionäre bekommen weniger Dividende ausgezahlt
Suche...
Plus500 Depot
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner ETC/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

ETC/USD

Geändert am: 03.06.2026 07:12:55

Asiens Börsen: Tokio sehr fest - Deutliches Minus in Hongkong

Die Börsen in Fernost präsentieren sich auch zur Wochenmitte uneinheitlich. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag wenig bewegt. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag stabil.

Der SMI eröffnete die Sitzung höher, konnte die Gewinne jedoch nicht halten und rutschte näher an die Nulllinie heran, wo er den Handel auch beendete. Sein Schlussstand: 13'305,72 Punkte (+/- 0,00%).
Die Nebenwertindizes SPI und SLI gingen uneins in den Feierabend. So beendete der SPI den Handelstag ebenso ohne grosse Veränderung bei 0,09 Prozent im Plus bei 18'853,23 Punkten, während der SLI die Sitzung 0,19 Prozent fester bei 2'135,48 Einheiten beendete.

Marktteilnehmer verwiesen auf ein Spannungsfeld zwischen der anhaltenden KI-Euphorie, die insbesondere Technologiewerte stützt, und den geopolitischen Unsicherheiten im Nahen Osten, die weiterhin für Zurückhaltung sorgen.

Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erweisen sich weiterhin als zäh. "Das Pokern um einen Frieden im Nahen Osten geht weiter", kommentiert ein Marktteilnehmer die Lage. Der Ölpreis als wichtiger Stimmungsindikator gab zuletzt leicht nach. Ein Fass der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 93,22 US-Dollar und damit klar weniger als am Vorabend. Für Entwarnung sei es jedoch noch zu früh, warnt eine Expertin des Online-Brokers Swissquote. Angesichts der rasch sinkenden globalen Ölreserven könnte die nächste Aufwärtsbewegung den Ölpreis wieder deutlich nach oben treiben.

An den internationalen Aktienmärkten prägt weiterhin die Begeisterung rund um das Thema Künstliche Intelligenz das Geschehen. Nachdem die US-Börsen am Montag neue Rekordstände erreicht hatten, stehen auch hierzulande Technologiewerte im Fokus.

DEUTSCHLAND

Mit Rückenwind von weiteren Rekorden an den US-Börsen hatte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag von den Verlusten zum Wochenauftakt erholt.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits höher und beendete ihn auch 0,48 Prozent im Plus bei 25'124,17 Punkten.

Die seit Wochen erhoffte nachhaltige Friedensvereinbarung zwischen den USA und dem Iran lässt immer noch auf sich warten. Immerhin wird aber weiter verhandelt, US-Präsident Trump sprach sogar von einem "schnellen Tempo". Die Ölpreise gaben am Dienstag im frühen Handel wieder etwas nach.

"Die Anleger hierzulande scheinen derzeit jede geopolitische Nachricht vorsorglich auf die Goldwaage zu legen", bemerkte Marktanalyst Timo Emden. Im Gegensatz zur Wall Street fehle dem deutschen Aktienmarkt ein durchschlagendes Zukunftsthema. Während jenseits des Atlantik die KI-Fantasie viele Anleger beinahe elektrisiere und die Kurse vieler Technologiewerte antreibe, überwiege diesseits die Skepsis, konstatierte der Experte.

WALL STREET

Anleger an der Wall Street griffen am Dienstag verhalten zu.

Der Dow Jones Industrial schloss 0,45 Prozent höher bei 51'308,40 Punkten und erreichte im Handelsverlauf bei 51'369,61 Zählern ein neues Allzeithoch.
Der Techwerteindex NASDAQ Composite verabschiedete sich unterdessen mit einem marginalen Plus von 0,03 Prozent bei 27'093,90 Punkten aus dem Handel.

Händler verwiesen auf die verworrene Nachrichtenlage im Nahost-Konflikt. Berichten zufolge hat der Iran die Friedensverhandlungen mit den USA nach neuen israelischen Militärschlägen gegen die Hisbollah im Libanon abgebrochen. US-Präsident Donald Trump behauptete jedoch, die Verhandlungen liefen weiter, und Israel und die Hisbollah hätten ihre wechselseitigen Angriffe eingestellt.

Die Ölpreise, die am Montag deutlicher gestiegen waren, kommen am Dienstag wieder etwas zurück, auch der Dollar wertete leicht ab. Der Greenback sei aktuell nicht als Fluchtwährung gefragt, nachdem der Libanon einen teilweisen Waffenstillstand zwischen Israel und der Hisbollah vermeldet habe, so Devisenhändler.

Konjunkturseitig wurden am Dienstag Daten zu den offenen Stellen aus dem April veröffentlicht. Die Entwicklung des Arbeitsmarkts ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Highlight der Woche ist daher der offizielle Arbeitsmarktbericht für Mai, der am Freitag veröffentlicht wird.

ASIEN

Kräftige Kursgewinne in Tokio und ein deutliches Minus in Hongkong prägen das Kursbild am Mittwoch an den Börsen in Ostasien.

Der Nikkei 225 legt gegen 07:00 MESZ 2,86 Prozent auf 68'646,00 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,56 Prozent im Plus bei 4'097,94 Stellen.

In Hongkong verliert der Hang Seng dagegen 1,68 Prozent auf 25'599,96 Zähler.

Zur stimmungsmässigen Gemengelage insgesamt heisst es, die Stärke im Technologiesektor und die anhaltende KI-Fantasie drängten die Entwicklung im Nahost-Konflikt mit wieder neuen gegenseitigen Attacken und den wohl ins Stocken geratenen Friedensverhandlungen in den Hintergrund. An anderer Stelle ist von einer Art Gewöhnungseffekt an die fragile Lage die Rede. Die Ölpreise steigen zwar weiter, allerdings eher moderat. Brentöl verteuert sich um gut 1 Prozent auf rund 97 Dollar und bleibt noch deutlich unter der psychologisch wichtigen 100er Marke.

Treiber in Tokio ist die Aussicht auf neue Massnahmen der Regierung zur Stützung der Konjunktur. Das Kabinett hat einen Entwurf für einen Nachtragshaushalt in Höhe von umgerechnet 19,5 Milliarden Dollar zur Bewältigung der hohen Lebenshaltungskosten infolge des Iran-Kriegs genehmigt. Nun muss das Parlament noch zustimmen. Premierministerin Sanae Takaichi erwägt ausserdem eine Senkung von Verbrauchssteuern.

In Hongkong sprechen Marktteilnehmer nach der KI-getriebenen Rally vom Vortag von Gewinnmitnahmen. In Shanghai stützt der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, der im Mai deutlich gestiegen und damit noch weiter in den Expansion anzeigenden Bereich vorgedrungen ist.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück

Holcim hat an der Börse lange nicht geglänzt, doch zuletzt meldete sich die Aktie eindrucksvoll zurück. Nach dem Sprung über wichtige charttechnische Marken rückt sogar das Rekordhoch wieder näher. Auch operativ zeigt sich der Baustoffkonzern robuster als erwartet, sodass die Aktie neue Schubkraft bekommen könnte.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In diesem Interview sprechen wir mit Tim Schäfer direkt aus New York über die sogenannten „Magnificent 7“ – also die grossen Tech-Giganten wie Microsoft, Apple, Amazon, Tesla oder NVIDIA. Nach dem riesigen KI-Hype der letzten Jahre stellt sich die Frage: Sind die Aktien noch attraktiv oder bereits zu teuer?

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

02.06.26 Julius Bär: 7.80% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Unilever PLC
02.06.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Geberit, Sika
02.06.26 Marktüberblick: Softwareaktien im Rallymodus
02.06.26 SMI stürzt ab
02.06.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Fehlstart in den neuen Monat
01.06.26 Geopolitische Spannungen und ein möglicher Deal setzen Ölpreis unter Druck
28.05.26 Magnificent 7 im Check – Hype vorbei oder weiter Chancen an der Börse? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’827.70 19.57 SV5BGU
Short 14’118.87 13.72 S29BTU
Short 14’639.60 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’305.72 02.06.2026 17:30:47
Long 12’744.97 19.86 BSUR4U
Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
03.06.26 3U HOLDING AG / Generalversammlung
03.06.26 Abacus Life Inc Registered Shs -A- / Generalversammlung
03.06.26 Abercrombie & Fitch Co Cert Deposito Arg Repr 1 Sh / Generalversammlung
03.06.26 Abercrombie & Fitch Co. / Generalversammlung
03.06.26 Abitibi Metals Corp Registered Shs / Quartalszahlen
03.06.26 Acumen Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Generalversammlung
03.06.26 Addvalue Technologies LtdShs / Quartalszahlen
03.06.26 adesso SE / Generalversammlung
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
03.06.26 Realaustauschverhältnis
03.06.26 Building Permits s.a. (MoM)
03.06.26 Ai Group Bau-EMI
03.06.26 AiG Industrie-Index
03.06.26 Ai Group EMI für das verarbeitende Gewerbe
03.06.26 S&P Global zusammengesetzter PMI
03.06.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
03.06.26 S&P Global EMI
03.06.26 Jibun Bank EMI Dienstleistungen
03.06.26 Bruttoinlandsprodukt (Jahr)
03.06.26 Bruttoinlandsprodukt (Quartal)
03.06.26 RatingDog EMI für Dienstleistungen
03.06.26 S&P Global Construction PMI
03.06.26 Riyad Bank PMI
03.06.26 S&P Global Composite PMI
03.06.26 HSBC Services PMI
03.06.26 HSBC Composite PMI
03.06.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.06.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.06.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.06.26 S&P Global Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen
03.06.26 S&P Global PMI Gesamtindex
03.06.26 HCOB EMI Gesamtindex
03.06.26 HCOB EMI Dienstleistungen
03.06.26 HCOB EMI für Dienstleistungen
03.06.26 Bruttoinlandsprodukt, Quartal (im Jahresvergleich)
03.06.26 HCOB Composite EMI
03.06.26 S&P Global Gesamt-EMI
03.06.26 S&P Global EMI für Dienstleistungen
03.06.26 Rede des designierten BoJ-Gouverneurs Ueda
03.06.26 Erzeugerpreisindex (Monat)
03.06.26 Erzeugerpreisindex (Jahr)
03.06.26 Anhörung zum Inflationsbericht
03.06.26 EZB-Mitglied Elderson spricht
03.06.26 MBA Hypothekenanträge
03.06.26 Industrieproduktion ( Jahr )
03.06.26 Industrieertrag (im Monatsvergleich)
03.06.26 ADP Beschäftigungsänderung
03.06.26 Arbeitsproduktivität (Quartal)
03.06.26 Fed-Mitglied Barr spricht
03.06.26 Fed-Mitglied Barr spricht
03.06.26 EZB-Mitglied Cipollone spricht
03.06.26 S&P Global EMI Gesamtindex
03.06.26 S&P Global EMI Dienstleistungen
03.06.26 Auftragseingänge der Industrie (Monat)
03.06.26 ISM Beschäftigungsindex für das nichtproduzierende Gewerbe
03.06.26 ISM Einkaufsmanagerindex (EMI) Dienstleistungen
03.06.26 ISM Nicht-Produktion Bezahlte Preise
03.06.26 ISM Index der Auftragseingänge im nichtverarbeitenden Gewerbe
03.06.26 EIA Rohöl Lagerbestand
03.06.26 Arbeitslosenquote
03.06.26 Fed Beige Book
03.06.26 Handelsbilanz
03.06.26 Währungsreserven

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nach Börsengang: SpaceX wird zum grössten diversifizierten Bitcoin-Investor weltweit
Paul Singers Hedgefonds Elliott im 1. Quartal 2026: So ist das Depot aufgestellt
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagvormittag mit roter Tendenz
Wohin steuert der Goldpreis? Top-Analysten liegen weit auseinander
Marvell Technology-Aktie springt zweistellig an: NVIDIA-Chef sieht das nächste "Billionen-Unternehmen"
Trading Signals: Holcim: Baustoffriese meldet sich zurück
Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge
SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Nachmittag
ABB erweitert Zusammenarbeit mit NVIDIA zur Beschleunigung von KI-Infrastruktur - Aktie letztlich fester

Top-Rankings

Rohstoffe im Mai 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Mai 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Mai 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Mai 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die Ei ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.1266 -0.0051
-3.90