OPEC im Fokus: Japans Börse höher -- Feiertagsbedingt kein Handel in Shanghai und Hongkong

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt konnte am Donnerstag seine Vortagsverluste teilweise aufholen.

Der SMI war mit einem kleinen Gewinn gestartet und vergrössert diesen anschliessend. Letztlich beendete er den Tag mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 11'550,20 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes hatten sich zunächst zurückhaltend gezeigt und konnten dem Leitindex dann anschliessend in die Gewinnzone folgen. Der SPI schloss mit einem Zuwachs um 0,52 Prozent auf 14'836,57 Zähler und der SLI mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 1'805,08 Punkten.

Das Geschäft verlief laut Händlern in eher ruhigen Bahnen. Die Umsätze hielten sich in Grenzen. Denn wie die Händler erklärten, blieb wegen der britischen Thronfeierlichkeiten der Handel an der Börse in London am Donnerstag und Freitag geschlossen. Damit fehlten wichtige Impulsgeber.

Kurzfristig habe die US-Notenbank Fed die stärksten Zinssorgen zwar etwas dämpfen können, hiess es. Laut ihrem Beige Book ist die US-Wirtschaft zwar weiter gewachsen, hat aber etwas an Dynamik verloren. Auch die leicht tieferen Ölpreise hätten die Zinssorgen etwas gemildert. Die bekannten Probleme Inflations- und Zinssorgen, die Lieferkettenprobleme und hohen Rohstoffpreise sowie der Ukraine-Krieg und die Konjunktursorgen hätten aber weiter Bestand und schürten die Angst vor einem Bärenmarkt, hiess es. Dass die Kurse dennoch stiegen, sei daher wohl mehr einem Bärenmarkt-Rally geschuldet, so ein Händler. Weitere Hinweise auf die US-Wirtschaft werden nun von den Daten vom US-Arbeitsmarkt erwartet, die bis am Freitag veröffentlicht werden. Der unerwartet starke Anstieg der Schweizer Jahresteuerung auf im Mai 2,9 von 2,5 Prozent im April entspreche der momentanen Entwicklung an der Preisfront und habe damit die Märkte nur vorübergehend beeinflusst, sagt ein Händler. Die Zinserhöhungserwartungen seien auch hierzulande gestiegen, hiess es weiter.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag auf grünem Terrain.

Der DAX konnte seinen anfänglichen Gewinn im Tagesverlauf ausbauen, so dass schlussendlich ein Plus von 1,01 Prozent bei 14'485,17 Einheiten auf der Kurstafel stand.

Mit Blick auf die Ölpreise wurde kurz vor dem US-Börsenstart bekannt, dass sich die Europäische Union (EU) auf einen teilweisen Boykott von russischem Öl geeinigt hat. Das verlieh den Preisen am Ölmarkt neuen Aufwärtsschub, nachdem sie zuvor - angesichts des anstehenden Treffens des Ölkartells OPEC+ - deutlich unter Druck geraten waren. Anleger hatten hier auf eine deutliche Ausweitung der täglichen Fördermenge spekuliert.

Tatsächlich wird die Fördermenge im Juli und August von 430'000 Barrel täglich im Juni auf dann 650'000 Barrel pro Tag erhöht, wie die OPEC+ schliesslich bekannt gab. Der Mitteilung war ausserdem zu entnehmen, dass Russland trotz des angekündigten EU-Embargos auf russisches Öl auch weiterhin an den Fördervereinbarungen teilnimmt.

WALL STREET

Die Wall Street befand sich am Donnerstag nach zwei Handelstagen mit Abschlägen wieder in der Gewinnzone.

Der Dow Jones suchte über weite Strecken des Handels nach seiner Richtung, im späten Verlauf dominierten aber die Käufer und schoben den US-Leitindex um 1,33 Prozent auf 33'248,02 Zähler an. Der NASDAQ Composite gewann unterdessen 2,69 Prozent auf 12'316,90 Zähler.

Zuletzt hatten gute US-Konjunkturdaten Befürchtungen wieder verstärkt, die US-Notenbank werde an ihrem straffen geldpolitischen Kurs festhalten, um die hohe Inflation einzudämmen. Zudem begann die Federal Reserve am Mittwoch offiziell mit der Schrumpfung ihrer fast 9 Billionen Dollar schweren Bilanz. "Die US-Wirtschaft sieht immer noch ziemlich gut aus, und das bedeutet, dass die US-Notenbank das Tempo der Zinserhöhungen um jeweils 50 Basispunkte über den Sommer hinaus beibehalten kann", sagt Edward Moya, Analyst bei Oanda. "Jeder rechnet damit, dass sich die Wirtschaftstätigkeit in den nächsten Monaten abschwächen wird, zumal die Inflationsrisiken nach wie vor hoch sind und die Fed nun damit begonnen hat, ihre Bilanzsumme zu verringern", fügt er hinzu. Die Sorgen vor einer möglichen Rezession als Folge der starken Zinserhöhungen der Fed schwebe weiterhin als Damoklesschwert über dem Markt.

Nur zeitweise belastet wurde das Sentiment von zwischenzeitlichen Abgaben der Microsoft-Aktie, nachdem der Konzern die Umsatz- und Gewinnprognose für das vierte Quartal gesenkt hat.

ASIEN

An den grossen asiatischen Börsen wird am Freitag nur in Japan gehandelt - dort geht es bergauf.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,23 Prozent auf 27.751,21 Punkte (Stand: 7:05 Uhr).

Auf dem chinesischen Festland wird heute nicht gehandelt, der Shanghai Composite gewann am Donnerstag bis Handelsende 0,42 Prozent auf 3.195,46 Einheiten. Die Börse in Hongkong ist heute feiertagsbedingt ebenfalls geschlossen, gestern verlor der Hang Seng letztendlich 1 Prozent auf 21.082,13 Zähler.

Wie am Vortag schliessen sich die Börsen in Fernost am Freitag der Vorgabe der Wall Street an und tendieren freundlich. In den USA hatten die Indizes nach einer kräftigen Erholung im Tagesverlauf noch deutliche Gewinne eingefahren.

Am Ölmarkt geben die Preise minimal nach, nachdem sie am Donnerstag in Reaktion auf den Beschluss der Gruppe Opec+, die monatliche Förderung zunächst stärker zu erhöhen als vereinbart, weiter gestiegen waren. Zur Begründung heisst es im Handel, das Mehr an Ölförderung dürfte nicht ausreichen, die derzeit angespannte Lage wesentlich zu entschärfen.

Nicht gehandelt wird an den chinesischen Börsen wegen des Drachenbootfestes.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires