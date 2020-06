Anleger in Kauflaune: Wall Street stärker erwartet -- SMI über 10'000-Punkte-Marke -- DAX mit kräftigen Gewinnen -- Asiatische Börsen legen letztlich zu

Die Wall Street dürfte ihre Erholungsrally am Mittwoch fortsetzen. Am heimischen Markt und in Deutschland sind am Mittwoch klare Gewinne zu sehen, der SMI lässt dabei die Marke von 10'000 Einheiten hinter sich. An den grössten Börsen in Asien konnten Anleger zur Wochenmitte Gewinne einfahren.

SCHWEIZ

Am heimischen Aktienmarkt kommt es am Mittwoch zu kräftigen Gewinnen.

Der Leitindex SMI eröffnete um 0,86 Prozent höher bei 10'036,62 Punkten und beibt auch im weiteren Verlauf sehr fest. Er schaffte damit bereits zum Handelsstart den Sprung über die psychologisch wichtige 10'000-er Marke. Händler hoffen, dass sich der Leitindex nun über der psychologisch wichtigen Marke von 10'000 Punkten halten kann. Dann sei mit anhaltenden Anschlusskäufen zu rechnen, heisst es. Das Motto laute "La hausse amène la hausse".

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI legen aktuell kräftig zu. Der SLI stieg bei 1'500,69 um 1,0 Prozent höher in den Handel ein während der SPI zur Eröffnung bei 12'384,93 Zählern um 0,22 Prozent höher stand.

Der weltweite Aufwärtstrend an den Börsen geht am Mittwoch weiter. Die Anleger hoffen, dass sich die Wirtschaft dank der immer umfangreicher werdenden Lockerungen bei den Pandemiemassnahmen und dank verschiedener Konjunkturprogramme rasch erholt. "Die Börse nimmt eine V-förmige Erholung vorweg", sagt ein Händler. Die Euphorie der Anleger sei sehr gross. Aus Angst, sie könnten etwas verpassen, griffen sie einfach zu. Auch negative Faktoren wie etwa schlechter als erwartet ausgefallene Konjunkturzahlen oder politische Spannungen würden derzeit ausgeblendet.

Manche Händler warnen nun aber auch vor zu viel Euphorie. So stellten der Konflikt der USA mit China, die sozialen Unruhen in den USA und die Möglichkeit einer zweiten Pandemie-Welle durchaus Risikofaktoren dar, die den Optimismus plötzlich wieder verschwinden lassen könnten. Impulse dürften von den US-Arbeitslosenzahlen ausgehen. Heute steht der Bericht der privaten US-Arbeitsagentur ADP und am Freitag der offizielle Bericht der US-Regierung an.

Möglicherweise sei kurzfristig nun aber der Höhepunkt erreicht, sagt ein Händler. Es sei Zeit für eine Atempause. Er rechne mit einer Korrektur von maximal fünf Prozent, bevor der SMI dann im weiteren Verlauf des Juni wieder einen Angriff auf die 10'000 Punkte-Marke starte. Danach sei dann aber mit einer stärkeren Reaktion nach unten zu rechnen, weil die Anleger sich wieder auf die zahlreichen fundamentalen Probleme besinnen dürften.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt setzt sich die Rally auch zur Wochenmitte fort.

Der DAX ging bei 12'147,12 Punkten um 1,05 Prozent fester in den Handel und verbucht aktuell weitere Gewinne. Er kann sich damit weiter von der 12'000-Punkte-Marke absetzen, die er erst am Vortag wieder überschritten hatte.

Nach dem fulminanten Start in den Juni zeigt der DAX am Mittwoch weiter keinerlei Ermüdungserscheinungen. Der Leitindex setzte sich klar über der Marke von 12'000 Punkten ab, die er am Vortag eindrucksvoll zurückerobert hatte. Im Laufe des Vormittags baute er seine Gewinne stetig aus und schaffte es über 12'300 Punkten auf ein Hoch seit Ende Februar, als die Corona-Krise gerade begonnen hatte.

"Die Börsenampel bleibt ganz klar auf grün und die Bullen dürften nach dem Sprung über die psychologisch wichtige Marke nun noch mutiger werden", erklärte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader.

Weiter regiert unter Anlegern die Hoffnung auf eine Konjunkturerholung von der Corona-Krise. "Im Moment scheint die Rally am Aktienmarkt nichts ermüden zu können", konstatierte Experte Jim Reid von der Deutschen Bank. Dabei setzten viele Marktteilnehmer derzeit auch darauf, dass die Europäische Zentralbank an diesem Donnerstag im Rahmen ihrer Zinssitzung zusätzliche Massnahmen ergreifen wird, um die Folgen der Viruskrise zu mildern. Sie hofften auf eine deutliche Ausweitung des bereits 750 Milliarden Euro schweren Anleihekaufprogramms (PEPP).

Tägliche Schlagzeilen kommen auch wieder von der Lufthansa - dieses Mal mit Quartalszahlen, die von einem Milliardenverlust geprägt waren.

WALL STREET

Die US-Börsen dürften ihre Rally zur Wochenmitte fortsetzen.

Der US-Leitindex Dow Jones tendiert vorbörslich zeitweise 0,88 Prozent im Plus bei 25'969,70 Punkten. Der NASDAQ Composite dürfte sich ebenfalls freundlich präsentieren.

Die Erholungsrally an den US-Börsen wird am Mittwoch aller Voraussicht nach weitergehen. Eine Stütze dürften besser als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten aus der US-Privatwirtschaft für den Monat Mai sein.

Wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP bekanntgab, fielen insgesamt rund 2,8 Millionen Arbeitsplätze weg. Analysten hatten wegen der Corona-Krise einen wesentlich höheren Abbau von im Schnitt 9,0 Millionen Jobs erwartet. Der Rückgang folgt auf einen drastischen Arbeitsplatzverlust im April von knapp 20 Millionen Jobs. Die ADP-Daten gelten als Vorläufer für die Freitag erwarteten offiziellen Arbeitsmarktdaten für den vergangenen Monat.

Kurz nach dem Handelsauftakt an diesem Mittwoch könnten noch die Auftragseingänge für die US-Industrie im April Impulse geben, sowie die Stimmungsdaten aus dem US-Dienstleistungsgewerbe im Mai.

ASIEN

In Asien ging es am Mittwoch weiter bergauf.

In Japan waren die Anleger in Kauflaune und schickten den Nikkei bis Handelsschluss um 1,29 Prozent nach oben auf 22'613,76 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland schmolzen die Gewinne beim Shanghai Composite im Handelsverlauf ab. Zur Schlussglocke stand bei 2'923,37 Einheiten nur noch ein Plus in Höhe von 0,07 Prozent an der Kurstafel. In Hongkong war die Stimmung hingegen weiter gut: Der Hang Seng zog letztlich um 1,37 Prozent auf 24'325,62 Stellen an.

Der Optimismus an den asiatischen Aktienmärkten hielt an, auch wenn sich viele Marktteilnehmer die zuletzt sehr positive Börsenstimmung nicht schlüssig erklären können. Die Unruhen in den USA würden völlig ausgeblendet, hiess es beispielsweise. Volkswirte warnen derweil vor den Folgen der Proteste für das ohnehin schwache Konsumklima in den USA. Die Anleger setzten aber offensichtlich auf eine schnelle Konjunkturerholung - befeuert durch die Stimuli von Notenbanken und Regierungen, zumal global die Stillstände wegen der Coronavirus-Pandemie immer stärker überwunden werden.

Dazu passen positive Wirtschaftsdaten aus China. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Mai stark verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) erhöhte sich auf 55,0 (April: 44,4) Punkte und schaffte den Sprung deutlich zurück in den Wachstumsbereich über 50. Experten hatten nur einen Anstieg auf 47,4 Punkten prognostiziert.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires