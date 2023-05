Woche der Notenbanken: Börsen in Asien tiefer

SCHWEIZ

Der Schweizer Leitindex zeigte sich am Dienstag zurückhaltend.

Der SMI gab seine anfänglichen Gewinne im weiteren Handelsverlauf wieder ab und fiel auf rotes Terrain zurück. Letztlich beendete er die Sitzung 0,12 Prozent schwächer bei 11'423,33 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI schlossen mit Abschlägen und verloren schlussendlich 0,15 Prozent auf 15'049,73 Zähler bzw. 0,37 Prozent auf 1'776,38 Einheiten.

Die meisten Anleger hielten sich eher zurück, da die Zinssitzungen der US-Notenbank Fed und der EZB am Mittwoch und Donnerstag bevorstehen. Eine gedämpfte Aktivität im Vorfeld sei typisch. "Die Märkte warten einfach ab, bis die Fed-Sitzung beginnt, und dann beginnt die Positionierung", so ein Marktteilnehmer laut awp.

Bei der US-Notenbank sprach ein Händler denn auch von "der wahrscheinlich wichtigsten Sitzung des Jahres". Die Investoren wollten endlich Klarheit darüber bekommen, wie es mit den Zinsen weitergeht und wie die Notenbanker die aktuelle und zukünftige Lage der Wirtschaft einschätzen. Aktuell wird vom Fed mehrheitlich eine weitere Leitzinsanhebung um 25 Basispunkte erwartet, über das "Danach" aber herrsche Uneinigkeit zwischen Fed und dem Markt. Während Anleger bereits mehrere Zinssenkungen noch in diesem Jahr einpreisten, bleibe das Fed bislang dabei, dass die Zinssätze hoch blieben und es 2023 keine Senkungen geben werde, sagte ein Händler. Grundsätzlich sollte man sich als Anleger nicht gegen die Politik der US-Notenbank stellen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt gab am Dienstag deutlich ab.

Der DAX legte nach einem freundlichen Start zunächst weiter zu und sprang vorübergehend über die Marke von 16'000 Zählern. Im weiteren Verlauf drehte er dann aber ins Minus und ging letztlich 1,23 Prozent tiefer bei 15'726,94 Punkten in den Feierabend.

Nach dem DAX-Sprung über die runde Marke von 16'000 Punkten im frühen Handel hat die Anleger am Dienstag der Mut schnell wieder verlassen. Vor wichtigen Notenbankentscheidungen in dieser Woche liessen sie sich nicht weiter aus der Reserve locken und agierten vorsichtig. "16'000 sehen und fallen, so lautet bislang die Devise im DAX", schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

In der Eurozone hatte sich im April die Inflation wieder etwas verstärkt mit 7,0 Prozent. Im Gegensatz zur allgemeinen Inflation ging die Kerninflation aber etwas zurück. Das Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von mittelfristig zwei Prozent wird weiter klar überschritten. Gegen die hohe Teuerung stemmt sich die Notenbank seit einiger Zeit mit höheren Leitzinsen. Bei der nächsten EZB-Zinssitzung an diesem Donnerstag wird mit einer weiteren Zinsanhebung gerechnet. Abzuwarten bleibt, ob es zu einem grösseren Zinsschritt von 0,5 Prozentpunkten kommt oder die EZB einen Gang herunterschaltet.

Für den Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, jedoch ist klar, dass spätestens mit den Inflationszahlen die Argumente für weitere deutliche Zinsanhebungen der EZB geliefert wurden. Bevor am Donnerstag die EZB entscheidet, ist am Mittwoch die US-Notenbank Fed an der Reihe, die sich mit einer Leitzinsanhebung von erneut 0,25 Punkten begnügen dürfte.

WALL STREET

Im Vorfeld der US-Zinsentscheidung zur Wochenmitte präsentierte sich der US-Aktienmarkt am Dienstag in Rot.

Der Dow Jones Index rutschte um 1,08 Prozent auf 33'684,46 Zähler ab. Auch der NASDAQ Composite gab zeitweise stark ab, und schloss mit einem Minus von 1,08 Prozent bei 12'080,51 Zählern.

Damit setzte sich der von Zurückhaltung geprägte Handel des Vortages zunächst fort. Mit 96-prozentiger Wahrscheinlichkeit wird von der US-Notenbank eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent erwartet.

Die entscheidendere Frage ist aber, wie es mit dem Zinspfad anschliessend weitergeht. Viele Marktteilnehmer setzen auf eine Zinserhöhungspause oder spekulieren sogar bereits auf Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf. Gute Nachrichten seien bei Aktien bereits eingepreist, sagt Chefanalyst Tom Lee von Fundstrat. Die Zinsentscheidung und der Fortgang der Berichtssaison müssten dies aber diese Woche erst noch untermauern.

ASIEN

In Asien sind die Börsen am Mittwoch zum Teil wegen Feiertagen sowie einer Handelspause geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewann am Dienstag letztendlich um 0,12 Prozent auf 29'157,95 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland wurde nicht gehandelt. Der Shanghai Composite verharrte am Dienstag auf seinem Schlusstand von Freitag bei 3'323,28 Zählern (+1,14 Prozent). Der Hang Seng verliert am Mittwoch derweil um 1,75 Prozent auf 19'585,36 Einheiten (07:13 MEZ).

Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich am Mittwoch mit deutlichen Abschlägen. An einigen Handelsplätzen in der Region findet wegen Feiertagen kein Handel statt. So sind die Börsen in China wegen der Feierlichkeiten zum Tag der Arbeit erneut geschlossen. Und in Tokio findet wegen einer dreitägigen Handelspause ebenfalls kein Handel statt. Die Anleger in Japan können somit erst kommende Woche auf den Zinsentscheid der US-Notenbank reagieren.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires