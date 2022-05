Börsen starten Erholungsversuch: SMI höher -- DAX mit grünen Vorzeichen -- Viele asiatische Märkte mit Feiertagspause

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert am Dienstag fester.

Der SMI begann den Handel bei 12'003,59 Einheiten, was einem Plus von 0,27 Prozent zum Vortagesschlusskurs entspricht. Im weiteren Handelsverlauf dehnt der Index seine Gewinne aus.

Auch bei den Nebenwertindizes SLI und SPI greifen die Anleger wieder vermehrt zu. Der SLI begann den Dienstagshandel bei 1'855,45 Punkten mit einem Plus von 0,36 Prozent, der SPI eröffnete 0,29 Prozent fester bei 15'450,72 Punkten. Anschliessend bleiben die beiden Indizes im grünen Bereich.

Die Schweizer Börse startete dank positiver Vorgaben aus den USA fester und kann damit einen Teil der Vortagesverluste wettmachen. Positive Impulse könnten von Unternehmensergebnissen ausgehen, haben doch die Technologiefirmen ams OSRAM und Logitech, der Industriekonzern OC Oerlikon und die Immobilienfirma PSP Swiss Property Quartalszahlen veröffentlicht.

Die Anleger dürften sich vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed allerdings zurückhalten. Das Fed könnte den Leitzins angesichts der auf den höchsten Stand seit Anfang der 1980er Jahren gestiegenen Inflation nicht nur um 50 Basispunkte (BP) erhöhen, wie dies Fedchef Jerome Powell angedeutet habe, sondern gleich um 75 BP, wird am Markt befürchtet. In den kommenden Monaten dürften weitere Schritte folgen. Dies weckt zunehmend Konjunktursorgen.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland befinden sich am Dienstag wieder in Kauflaune.

Der DAX startete 1,42 Prozent höher bei 13.958,92 Punkten in den heutigen Börsentag. Anschliessend kann der deutsche Leitindex seine Gewinne ausbauen und notiert zeitweise deutlich über der 14'000 Punkte-Marke.

Nach dem schwachen Wochenauftakt stehen die Zeichen am deutschen Aktienmarkt am Dienstag wieder auf Erholung. An der Wall Street war der Dow Jones Industrial am Montag in der letzten Handelsstunde ins Plus gedreht. Rückenwind für den deutschen Markt kommt aber vor allem von der NASDAQ-Börse, die am Vortag kräftig zugelegt hatte. Laut Experte Martin Utschneider vom Bankhaus Donner & Reuschel bleibt der DAX jedoch angezählt: "Die Rezessionstendenz bleibt das alles überschattende volkswirtschaftliche Thema". Heute werden die jüngsten deutschen Arbeitsmarktdaten verkündet, ebenso öffnen einige Unternehmen wie die Deutsche Post ihre Bücher.

Im Wochenverlauf richtet sich der Fokus der Anleger auf die Leitzinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch mit der Fortsetzung der Zinswende. Nach jüngsten deutlichen Signalen der Fed angesichts der hohen Inflation wird am Markt mit einer stärkeren Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Höhere Zinsen belasten tendenziell den Aktienmarkt.

WALL STREET

Nach den kräftigen Verlusten zum Wochenausklang zeigten sich US-Anleger zum Wochenstart wieder etwas zuversichtlicher.

Der Dow Jones war im Handelsverlauf auf Richtungssuche, entschied sich schlussendlich aber für grünes Terrain und schloss mit einem Plus von 0,26 Prozent bei 33'063,61 Zählern. Auch beim Techwerteindex NASDAQ Composite übernahmen die Verkäufer das Ruder, das Börsenbarometer schloss 1,63 Prozent höher bei 12'536,02 Zählern.

Dabei halfen am Montag zeitweise positiv aufgenommene Konjunkturdaten zur Stimmung in der Industrie. Die Grundstimmung der Anleger war weiter von Vorsicht geprägt, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed auf der Agenda steht.

Es wird mehrheitlich eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte erwartet, um die weiter steigende Inflation in den Griff zu bekommen. "Die Fed wird wohl eine Erhöhung um 50 Basispunkte ankündigen, begleitet von all den Formulierungen, die mit einer strafferen Geldpolitik einhergehen, solange die Daten darauf hindeuten, dass dies notwendig ist", sagt David Bahnsen, Chief Investment Officer beim Vermögensverwalter Bahnsen Group.

Die Berichtssaison legte zu Wochenbeginn eine kleine Pause ein.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigen sich im Dienstagshandel nur wenig bewegt.

In Japan bleibt die Börse am Dienstag geschlossen, dort wird der "Tag der Verfassung" gefeiert. Der Nikkei war zum Wochenstart um moderate 0,11 Prozent auf 26'818,53 Punkte gefallen.

Auch auf dem chinesischen Festland ruht der Handel weiter, dort hatte der Shanghai Composite am 29. April mit einem Plus von 2,41 Prozent bei 3'047,06 Punkten geschlossen. Der Hang Seng in Hongkong zeigte sich im Tagesverlauf unterdessen volatil schloss mit 0,06 Prozent auf 21'101,89 Zählern leicht über der Nulllinie.

Sehr wenig tut sich am Dienstag an den Aktienmärkten in Ostasien und in Sydney. Dazu dürfte auch beitragen, dass in Japan, Festlandschina und auch in Singapur feiertagsbedingt der Handel pausiert. In Japan wird erst am Freitag wieder gehandelt, in Schanghai am Donnerstag. Daneben sorgt laut Teilnehmern die am Mittwoch bevorstehende Zinsentscheidung in den USA für Zurückhaltung.

In Hongkong bremsen neben den jüngsten schwach ausgefallenen Konjunkturdaten aus China schwache Technikwerte etwas. Dabei dürfte es sich aber vor allem um Gewinnmitnahmen handeln. Dazu beigetragen hatte, dass Peking offenbar eine Pause seiner monatelangen Kampagne gegen Technologieunternehmen vorbereitet. Mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten, die Behörden wollten die rapide Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten des Landes aufhalten und die oberste Internet-Regulierungsbehörde werde sich mit den umkämpften Technikgiganten des Landes treffen, um die Regulierungskampagne zu besprechen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires