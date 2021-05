SMI in Grün -- DAX mit Gewinnen -- Hang Seng deutlich schwächer

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel fester.

Der SMI startete 0,46 Prozent höher bei 11'072,54 Punkten in den Montagshandel und kann auch anschliessend zulegen.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI verbuchten zum Start Gewinne von 0,45 Prozent auf 1'798,64 Punkte bzw. 0,36 Prozent auf 14'229,70 Zähler und folgen dem Trend des Leitindex dann.

Die Vorgaben aus Übersee sind allerdings eher durchzogen. So hatte sich die Wall Street am Freitag mit Verlusten ins Wochenende verabschiedet. Aus Asien fehlen hingegen die massgeblichen Impulse, da die Börsen in China und Japan wegen Feiertagen geschlossen sind.

Die Berichtssaison nimmt hierzulande ab dem morgigen Dienstag nochmals Fahrt auf. Zum Wochenstart stehen daher zunächst Konjunkturdaten im Mittelpunkt. So wird erwartet, dass der Einkaufsmanager-Index PMI einen weiterhin starken Wachstumsverlauf der hiesigen Wirtschaft zeichnen wird. Das am letzten Freitag veröffentlichte KOF-Konjunkturbarometer - wie der PMI ein vorlaufender Indikator - hat einen historischen Höchststand erreicht. In Europa veröffentlicht das Forschungsunternehmen IHS Markit seine Industrieumfrage. In den USA gibt das Institut ISM sein Pendant dazu bekannt. Die Einkaufsmanagerindizes gelten als verlässliche Indikatoren für die zu erwartende Wirtschaftsentwicklung.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am ersten Handelstag der Woche zuversichtlich.

Der DAX ging 0,37 Prozent bei 15'191,79 Punkten in die Handelssitzung. Im weiteren Verlauf behält er sein positives Vorzeichen.

Die Anleger machen sich zum Start in den Mai etwas Sorgen um die Saisonalität. Denn der Wonnemonat und der Juni seien "gewöhnlich keine Kalendermonate, in denen die Aktienmärkte davonrennen", erklärten die Experten von Berenberg. Der Feiertag in London spricht ohnehin für einen ruhigen Wochenstart.

"Der DAX muss mal verschnaufen", urteilte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank mit Blick auf den bisherigen Kursverlauf. Aktuell habe der Dax eine enge Seitwärtsspanne etabliert. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei zur Seite verlassen worden, ohne dass Abwärtsdynamik aufgekommen sei.

WALL STREET

An der Wall Street führten Gewinnmitnahmen vor dem Wochenende zu einem Minus.

Der Dow Jones verharrte den kompletten Handelstag im Minus und rutschte zum Handelsschluss um 0,54 Prozent auf 33'874,85 Punkte ab. Der NASDAQ Composite zeigte sich ebenfalls schwächer und verlor 0,85 Prozent auf 13'962,68 Zähler.

Nach den erneuten Rekordhochs am Vortag kam es an der Wall Street zum Wochenausklang zu Gewinnmitnahmen. Händler verwiesen auf eine turbulente Woche mit einer Flut an Unternehmenszahlen und der Sitzung der US-Notenbank. Trotz der Kursverluste am Freitag war der April für den S&P-500 dennoch der beste Börsenmonat seit November. In das Bild passten auch schwache Konjunkturdaten aus China, wo die Einkaufsmanagerindizes im April gesunken sind und die Erwartungen verfehlt haben.

Zudem machten die Corona-Schlagzeilen verstärkt Sorgen. Die aktuelle Infektionswelle wütet vor allem in Japan, Brasilien und in Indien. Diese Entwicklung könnte globale Lieferketten empfindlich stören, wodurch die Preise steigen könnten. Dadurch könnte die ohnehin hohe Inflation in den USA zusätzlich befeuert werden, hiess es.

Positive US-Konjunkturdaten stützen den Markt dagegen nicht. So hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Grossraum Chicago im April unerwartet aufgehellt. Auch der an der Universität Michigan berechnete Index zur Stimmung der US-Verbraucher stieg im April stärker als erwartet. Die Einkommen der privaten US-Haushalte sind im März zudem um den Rekordwert von 21,1 Prozent gestiegen, da die Konjunkturschecks auf den Bankkonten ankamen und die Verbraucherausgaben in die Höhe trieben.

ASIEN

In Asien findet zum Wochenbeginn ein eingeschränkter Handel statt.

In Tokio und Schanghai stehen zudem längere Handelspausen bevor wegen Feierlichkeiten um den 1. Mai. Dort wird jeweils erst am Donnerstag wieder gearbeitet. In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei am Freitag bis zur Schlussglocke 0,83 Prozent auf 28'812,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite um 0,81 Prozent tiefer bei 3'446,86 Einheiten.

Hang Seng verliert um 1,48 Prozent auf 28'300,52 Zähler. (7.06 Uhr MESZ)

Händler berichten von einem dünnen Handel, weil die Börsen in Japan und Festlandchina feiertagsbedingt bis einschliesslich Mittwoch geschlossen bleiben. An den übrigen Märkten lasten die rasant steigenden Corona-Fallzahlen in Indien und negative Vorgaben der Wall Street auf der Stimmung.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires