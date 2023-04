Ölpreisrally sorgen für neue Inflationssorgen: SMI kaum bewegt erwartet -- DAX dürfte etwas leichter starten -- Asiatische Börsen mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Montag kaum bewegt erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich zeitweise bei 11'102 Punkten um lediglich 0,04 Prozent tiefer. Am Freitag ging es noch um 0,67 Prozent aufwärts auf 11'106,24 Punkte.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI zeigten sich vor dem Wochenende ebenfalls fester. Letztendlich stiegen sie noch um 0,67 Prozent auf 14'538,23 Zähler bzw. um 0,76 Prozent auf 1'755,95 Einheiten.

Die Aufmerksamkeit der Anleger dürfte sich zum Wochenstart vor allem auf den Ölmarkt richten. Am Wochenende hatte der Ölverbund OPEC+ beschlossen, die Ölproduktion zu drosseln. Die Entscheidung führte zu einem starken Anstieg der Ölpreise, was an den Finanzmärkten die Sorge vor einer weiter hohen Inflation verstärkte. Vor dem Hintergrund einer hartnäckig starken Teuerung könnte die US-Notenbank Fed ihre Leitzinsen weiter anheben als bisher gedacht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte den ersten Handelstag der neuen Woche etwas tiefer beginnen.

Der DAX wird vorbörlsich mit einem Abschlag von 0,18 Prozent bei 15'600 Punkten erwartet. Am Freitag stand zum Handelsschluss ein Plus von 0,69 Prozent bei 15'628,84 Punkten an der Tafel.

Nach der starken Vorwoche gelingt dem DAX am Montag zunächst wohl kein Durchmarsch an sein Jahreshoch von 15'706 Punkten. Im Fokus dürfte zu Wochenbeginn zunächst vor allem der Ölmarkt stehen, nachdem die Öl-Allianz OPEC+ überraschend eine Drosselung der Produktion angekündigt hat. Von Mai an dürfte rund eine Million Barrel Rohöl pro Tag weniger auf den Markt strömen als bisher erwartet. Ab Juli sind es dann mehr als eineinhalb Millionen Barrel weniger als bisher gedacht, da ab diesem Zeitpunkt die verlängerte Kürzung Russlands hinzukommt. Damit könnten Inflationssorgen wieder angefeuert werden. In den vergangenen Wochen hatten die Öl-Preise tendenziell unter Druck gestanden und waren im März auf den niedrigsten Stand seit Ende 2021 gefallen. Diese Preisentwicklung könnte eine Erklärung für die jetzige Förderkürzung sein.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten zum Wochenende deutlich bergauf.

Der Dow Jones eröffnete den Handel etwas höher und legte um 1,26 Prozent auf 33'274,15 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ Composite startete im Plus und tendierte im Sitzungsverlauf sukzessive höher. Letztendlich stellte sich ein Zuwachs um 1,74 Prozent auf 12'221,91 Punkte ein.

Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche haben die Kurse an den US-Aktienmärkten nochmals zugelegt. Erleichterung herrschte am Freitag unter Investoren mit Blick auf neue Inflationsdaten. So ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Februar nicht ganz so stark gestiegen wie von Analysten erwartet. Auf Wochensicht verbuchte der Leitindex Dow ein Plus von gut drei Prozent. "Wenn wir die Woche im grünen Bereich beenden, ist das eine grosse Sache, wenn man bedenkt, wie katastrophal der Rest des Monats war", hatte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda vor Handelsbeginn geschrieben, mit Blick vor allem auf die jüngsten Probleme im Bankensektor. Die Schieflage mehrerer US-Regionalbanken hatte in der ersten Monatshälfte einen Ausverkauf in der Branche ausgelöst, der negativ auf den Gesamtmarkt ausstrahlte.

ASIEN

Die Märkte in Asien bewegen sich am Montag in verschiedene Richtungen.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 8:00 Uhr unserer Zeit 0,52 Prozent auf 28'188 Punkte.

Auch auf dem chinesischen Festland geht es aufwärts: Der Shanghai Composite zeigt sich zur gleichen Zeit um 0,59 Prozent stärker bei 3'292 Zählern. In Hongkong steht der Hang Seng hingegen unter Druck und verliert gleichzeitig 0,59 Prozent auf 20'281 Stellen.

Trotz ermutigender Daten zum Ausgabeverhalten und damit auch zur Inflation aus den USA folgen die asiatischen Börsen am Montag der Wall-Street-Rally nicht. Zwar steigen die Aktienkurse mehrheitlich, aber nur mässig - mancherorts fallen sie sogar. Grund sind neue Inflationssorgen ausgelöst durch deutlich anziehende Ölpreise. Denn Saudi-Arabien und andere wichtige Ölförderländer haben eine Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt.

Neben Saudi-Arabien kündigten auch der Irak, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Algerien und der Oman Produktionskürzungen an, die sich von Mai an bis Ende 2023 auf insgesamt mehr als eine Million Barrel pro Tag belaufen werden. Russland kündigte an, seine im März beschlossene Drosselung der Ölproduktion um 500.000 Barrel am Tag bis Jahresende beizubehalten. Händler sprechen mit Blick auf die inflationäre Entwicklung bedingt durch die Ölpreisrally von einem bösen Erwachen.

Aus China kommen weitere schlechte Nachrichten: Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe ist im März deutlicher als erwartet gesunken.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires