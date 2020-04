Wall Street uneinheitlich -- SMI volatil -- DAX unentschlossen -- Börsen in Fernost letztlich in Rot

Die US-Börsen notieren im Freitagsgeschäft mit unterschiedlicher Tendenz. Der heimische Aktienmarkt ist am Freitag von Höhen und Tiefen gezeichnet. Der deutsche Börsenhandel kann sich ebenfalls nicht so recht entscheiden. Auch die Indizes in Asien gaben am Freitag nach.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Freitag unentschlossen.

Der Leitindex SMI hat kaum verändert bei 9'274,01 Punkten eröffnet, fiel am Vormittag zurück, und wechselt auch am Nachmittag stetig das Vorzeichen. Aktuell gibt er leicht ab.

Bei den Nebenwerteindizes verliert der SLI und der SPI steigt hingegen.

Nach der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung des US-Arbeitsmarktberichts verhalten sich die Anleger vorsichtig, heisst es am Markt. Dieser war schlimmer ausgefallen, als von Analysten erwartet. 701'000 Arbeitsplätze wurden im März durch US-Arbeitgeber abgebaut. Dabei wird ein noch drastischerer Einbruch für den Monat April erwartet.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt findet am Freitag keine klare Richtung.

Der DAX startete mit einem Verlust von 0,37 Prozent bei 9'535,27 Zählern und stand auch im weiteren Handelsverlauf im Minus. Seit dem frühen Nachmittag wechselt er stetig die Vorzeichen. Derzeit pendelt er um die Nulllinie.

Am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse zum Wochenausklang erneut keine klare Richtung gefunden. Viele Marktteilnehmer seien sich nach wie vor unsicher über das Ausmass der wirtschaftlichen Auswirkungen, schrieb Andreas Lipkow von der comdirect-Bank in einem Kommentar. "Die Analyse langfristiger Crashs zeigt, dass der Markt eine Abwärtsbewegung selten nach dem ersten scharfen Ausverkauf beendet hat", erklärte Chartexperte Andreas Büchler. Erneute Verluste zurück in Richtung 9100 und 8200/8150 Punkte blieben daher zu befürchten.

Vier Monate nach Ausbruch der Covid-Pandemie sind mittlerweile weltweit mehr als eine Million Menschen mit dem Virus infiziert. Damit wachsen auch die damit verbundenen Rezessionssorgen. Nach neuen Daten zum US-Arbeitsmarkt ist die Arbeitslosenquote im März unerwartet stark auf 4,4 Prozent gestiegen - im Februar lag sie noch bei 3,5 Prozent. Trotz des Anstiegs sei das Niveau noch niedrig, hiess es in einer Schnelleinschätzung der Helaba. Im April dürfte die Quote aber auf ein zweistelliges Niveau emporschnellen, schätzen die Experten. Auch die Commerzbank geht davon aus, dass der "Hammer" erst mit dem April-Bericht kommt, wo die dramatischen Zahlen der vergangenen zwei Wochen einfliessen.

WALL STREET

An der Wall Street finden die Indizes keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones zeigte sich zum Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer bei 21'285,93 Punkten, kann mittlerweile jedoch an die Nulllinie aufschliessen. Der Nasdaq Composite startete daneben ebenfalls mit einem Verlust von 0,13 Prozent bei 7'477,27 Einheiten, kann aktuell jedoch zulegen.

Die sehr schwachen Zahlen vom US-Arbeitsmarkt belasten die Kurse an der New Yorker Börse am Freitag nur kurzzeitig. Im März ging die Beschäftigung in den USA um rund 700'000 Stellen zurück. Analysten und Volkswirte hatten im Schnitt mit einem deutlich geringeren Rückgang gerechnet. Allerdings hatten die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe zuletzt bereits überdeutliche Hinweise auf einen einbrechenden Arbeitsmarkt gegeben in Folge des in den USA grassierenden Coronavirus.

ASIEN

Am Freitag ging es mit den asiatischen Indizes überwiegend abwärts.

Der Nikkei schloss quasi unverändert (+0,01 Prozent) bei 17'820,19 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fiel der Shanghai Composite um 0,60 Prozent auf 2'763,99 Zähler. In Hongkong gab der Hang Seng 0,19 Prozent ab auf letztlich 23'236,11 Einheiten.

Händler verwiesen angesichts der Coronovirus-Pandemie auf das nahende Wochenende, welches Anleger zur Vorsicht mahne. Anleger wollten übers Wochenende nicht zuviel risikoreiche Positionen halten, hiess es angesichts der weltweit weiter explodierenden Fallzahlen bei Neuinfektionen und Todesfällen.

Andere Händler verweisen auf die historisch hohe Zahl an US-Bürgern, die sich in der Vorwoche wegen der Coronakrise arbeitslos gemeldet hatten.

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im März zwar verbessert. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor lag damit aber immer noch auf dem zweitniedrigsten Niveau seit Beginn der Erhebung und weiterhin ausserhalb des Wachstumsbereichs.

Der Einkaufsmanagerindex der Sonderverwaltungszone Hongkong war der zweitschwächste überhaupt, wie IHS Markit anmerkte. Die Erholung im März fiel minimal aus, die wirtschaftliche Aktivität verharrte tief im Rezessionsmodus. Der Durchschnitt des Index im ersten Quartal trübte sich sogar weiter ein. Vor allem das Geschäft mit dem chinesischen Kernland leide, hiess es. Gestützt wird der chinesische Aktienmarkt daher von der Hoffnung weitere Stimuli, wie die Analysten von KGI sagen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires