Ukraine-Krieg im Fokus: SMI gibt nach -- DAX unter Druck -- Asiens Börsen letztlich mit gemischten Vorzeichen

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag zumindest vorerst bei seinem Stabilisierungsversuch gescheitert.

Der SMI startete 0,28 Prozent leichter bei 11'838,93 Punkten in den Tag und steht weiterhin im Minus.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI weisen tiefere Notierungen aus. Sie hatten zum Start 0,23 Prozent auf 1'873,25 Einheiten bzw. 0,25 Prozent auf 14'996,76 Zähler verloren.

Am heimischen Markt geht es am Donnerstag bergab. Zwar notierte der Leitindex SMI im frühen Handel kurzzeitig knapp in der Gewinnzone, drehte dann aber schnell wieder ins Minus. Das zentrale Thema ist weiterhin der Ukraine-Krieg, der genau vor einer Woche mit dem Einmarsch Russlands begann. Bezüglich der möglichen Verhandlungen über einen Waffenstillstand gibt man sich am Markt mittlerweile wenig zuversichtlich. "Was ziemlich illusorisch klingt, quittiert die Börse deshalb lediglich mit einem Abwarten", sagte ein Händler. Am Vortag hatte es noch eine Erholung auf die von beiden Seiten signalisierte Gesprächsbereitschaft gegeben.

Entsprechend sei die Bewegung vom Morgen bestenfalls als eine Gegenbewegung auf die Verluste der letzten Tage interpretiert worden - mehr nicht, so ein Börsianer. Generell werde jegliches Kaufinteresse aber von der militärischen Entwicklung überschattet. "Auch die weiterhin ansteigenden Energiepreise lassen Befürchtungen über ein Abwürgen der Konjunkturerholung laut werden und setzen die Notenbanken durch eine zunehmende Inflationsdynamik unter Druck." Dies ergebe eine sehr fragile Gesamtsituation mit quasi keinen Gewinnern. Fed-Chef Jerome Powell hat denn auch am Vorabend reagiert und für März zwar eine Zinserhöhung bekräftigt, allerdings befürworte er nun eine Erhöhung um 25 Basispunkte statt der bislang angepeilten 50.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt tendiert am Donnerstag im Minus.

Der DAX verlor zu Handelsbeginn leicht um 0,07 Prozent auf 13'990,25 Punkte. Nachdem er sich nach Handelsbeginn für kurze Zeit in grünes Terrain vorkämpfen konnte, gibt er inzwischen wieder nach.

Nach einer kurzen Stabilisierung hat der DAX am Donnerstag deutlich ins Minus gedreht. Bislang blieb er aber immerhin über dem Tiefstand seit einem Jahr, auf den er zur Wochenmitte abgerutscht war, bevor er es noch in positives Terrain geschafft hatte.

Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets bezeichnete die anfänglichen Kursgewinne als eine lediglich technische Gegenbewegung nach den jüngsten Verlusten, die nicht überbewertet werden sollte.

Es herrsche weiter Unsicherheit über den Verlauf des Krieges in der Ukraine und die wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen gegen Russland, betonte Experte Molnar. Denn dass die Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über einen Waffenstillstand fortgesetzt würden, "während russische Truppen die ukrainische Hauptstadt Kiew weiter unter Beschuss nehmen", klinge doch "ziemlich illusorisch".

Unternehmensseitig steht am deutschen Aktienmarkt weiter die laufende Berichtssaison mit etlichen Geschäftszahlen im Fokus.

WALL STREET

Am Mittwoch zeigten sich die Händler in den USA zuversichtlicher.

Der Dow Jones legte zum Start leicht zu und blieb dann im Plus. Zuletzt ging es noch um 1,79 Prozent nach oben auf 33'891,35 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite begann die Sitzung ebenfalls fester. Anschliessend bewegte er sich ebenfalls auf grünem Terrain und schloss 1,62 Prozent fester bei 13'752,02 Einheiten.

Im Fokus der Anleger stand nach wie vor der Krieg in der Ukraine. Russische Streitkräfte hatten ihre Angriffe auf ukrainische Grossstädte intensiviert. Eine weitere Gesprächsrunde, die am Donnerstag stattfinden könnte, sorgte für Hoffnung unter den Anlegern.

Darüber hinaus blieb auch die Inflation ein belastendes Thema. Dass nach der Internationalen Energieagentur nun auch die USA einen Teil ihrer strategischen Ölreserven freigeben wollen, vermag den Anstieg nicht zu bremsen. US-Notenbankchef Jerome Powell erklärte ausserdem, dass er eine Zinsanhebung im März für wahrscheinlich halte. Am Abend legte die Federal Reserve ausserdem ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" vor.

ASIEN

Die asiatischen Börsen bewegten sich am Donnerstag mehrheitlich auf einem leichten Erholungskurs.

In Japan gewann der Leitindex Nikkei schlussendlich 0,70 Prozent auf 26'577,27 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite hingegen zur gleichen Zeit um 0,09 Prozent schwächer bei 3'481,11 Einheiten. In Hongkong legte der Hang Seng derweil um 0,55 Prozent auf 22'467,34 Zähler zu.

Eine für Donnerstag angekündigte zweite Gesprächsrunde zwischen russischen und ukrainischen Delegierten liess Anleger etwas hoffen auf ein Ende des Krieges. Allerdings setzen russische Truppen ihre Angriffe fort und beschiessen immer rücksichtsloser Städte und zivile Einrichtungen. Nach Angaben der US-Regierung nehmen die Invasoren zunehmend Zivilisten ins Visier. Gerade wegen der Schreckensnachrichten aus dem Kriegsgebiet klammere man sich umso mehr an die Gespräche der Konfliktparteien, heisst es.

Rückenwind für den Aktienmarkt kam der derweil von der US-Notenbank. Fed-Chef Jerome Powell avisierte für die in zwei Wochen stattfindende Sitzung angesichts der stark erhöhten Inflation zwar eine Zinserhöhung; allerdings sprach er sich - auch wegen schwer abwägbaren Folgen des Kriegs in der Ukraine - für eine Erhöhung um lediglich 25 Basispunkte aus. Zuletzt hatten einige Notenbanker auch schon für Spekulationen über einen grösseren Zinsschritt gesorgt angesichts der galoppierenden Inflation.

In Shanghai bremsten jedoch schwache Konjunkturdaten. Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Februar verlangsamt. Der entsprechende Caixin-Markit-Einkaufsmanagerindex sank auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Februar dagegen leicht geklettert. Die Analysten von China Fortune Securities glauben, dass die meisten negativen Faktoren nun eingepreist seien. Zudem verweisen sie auf die unterstützende Geldpolitik in China.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires