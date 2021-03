SMI und DAX stärker erwartet -- Asiens Börsen freundlich

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt dürfte am Mittwoch anziehen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der SMI 0,3 Prozent höher bei 10'854 Punkten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Mittwoch voraussichtlich fester eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der DAX 0,5 Prozent im Plus bei 14'115 Punkten.

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Dienstagshandel letztlich auf negativem Terrain.

Der Dow Jones eröffnete nahezu unverändert und pendelte zwischenzeitlich um die Nulllinie. Doch dann überwog der Verkaufsdruck: Der US-amerikanische Leitindex verlor schliesslich 0,46 Prozent auf 31'391,52 Punkte. Der NASDAQ Composite rutschte nach anfänglichen Gewinnen ebenfalls ins Minus. Er beendete die Sitzung 1,69 Prozent niedriger bei 13'358,79 Einheiten.

Da keine wichtigen Konjunkturdaten auf der Agenda standen, galt das Interesse der Anleger den virtuellen Auftritten zweier Vertreterinnen der US-Notenbank, von denen sich die Investoren Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs der Fed erhofften. Fed-Gouverneurin Lael Brainard sprach beim Council of Foreign Relations und die Präsidentin der Fed-Filiale von San Francisco, Mary Daly, beim Economic Club in New York. Wirkliche Auswirkungen auf die Börse hatten die Reden jedoch nicht, Anleger blieben in Deckung.

Die Fed hat seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr den Markt mit billigem Geld geflutet und auf diese Weise die Renditen am Anleihemarkt niedrig gehalten und gleichzeitig die Aktienmärkte nach oben getrieben. Doch in den zurückliegenden Wochen funktionierte dies nicht mehr. Vermögensverwalter setzten mehr und mehr auf eine Erholung der Wirtschaft und eine stärkere Inflation. Sie trennten sich in grossem Stil von Staatsanleihen und trieben damit die Renditen am Anleihemarkt in kurzer Zeit kräftig nach oben.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien können am Mittwoch Zuwächse erzielen.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (06:34 Uhr) einen Gewinn von 0,37 Prozent bei 29'518,08 Punkten.

Auch in China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 1,32 Prozent auf 3'554,76 Zähler. Daneben legt der Hang Seng in Hongkong um 1,79 Prozent auf 29'616,30 Einheiten zu.

Trotz negativer Vorgaben aus den USA - insbesondere erneut für Technologieaktien - geht es mit den Aktienkursen in Ostasien zur Wochenmitte nach oben. Dabei helfen günstige Konjunkturdaten aus Australien, wo sich das BIP im vierten Quartal besser entwickelt hat als erwartet, und aus China, wo der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor nur leicht gesunken ist und weiter im Expansion anzeigenden Bereich liegt.

Daneben sind Spekulationen über den bevorstehenden Umbau des Hang-Seng-Index ein Thema am Markt, ohne allerdings bereits die Aktien entsprechend zu bewegen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires