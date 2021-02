Gute Stimmung hält an: SMI und DAX im Plus erwartet -- Asiatische Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt und der deutsche Leitindex werden zum Handelsstart am Mittwoch höher erwartet. Die Indizes in Fernost weisen zur Wochenmitte gemischte Vorzeichen aus. An der Wall Street griffen Anleger am zweiten Handelstag der Woche zu.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch freundlich erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich um 0,47 Prozent höher bei 10'853,80 Einheiten. Am Vortag ging es für den heimischen Leitindex 0,59 Prozent auf 10'803,37 Punkte nach oben.

Auch der SLI und der SPI zogen im Dienstagshandel an. Sie schlossen 1,06 Prozent höher bei 1'718,75 Punkten bzw. 0,87 Prozent fester bei 13'495,36 Einheiten.

Mit steigenden Kursen arechnen Händler am Mittwochmorgen. Damit würde die seit Montag anhaltende Aufwärtsbewegung bereits in den dritten Tag gehen. Gestützt wird die Stimmung von guten Vorlagen der US-Börsen und aus Asien. Abgerundet wird das Bild von unerwartet starken Geschäftszahlen der US-Konzerne Alphabet und Amazon, wobei die Zahlen von Amazon vom Abgang von Jeff Bezos überschattet werden. Positiv gewertet werden auch die Nachrichten von der Impffront: So soll der Impfstoff von AstraZeneca eine hohe Wirkung haben, wenn bis zur zweiten Dosis drei Monate vergehen. Und auch zu Sputnik V gibt es erstmals positives Feedback in einer britischen Fachzeitschrift.

Die Auflösung von Positionen durch Hedgefonds scheint zudem weitgehend vorbei zu sein. Der Hype um den Kampf zwischen den vielen Kleininvestoren und den "bösen Hedgefonds" werde somit wohl bald enden, meinte ein Händler. Viele der Kleinanleger dürften sich nämlich bereits eine blutige Nase geholt haben. So verlor etwa die GameStop-Aktie, die zuletzt massiv gestiegen war, am Dienstag 60 Prozent. Das dürfte die Euphorie für weitere Engagements wohl bei vielen Retail-Investoren dämpfen. Zudem sei auch gar nicht mehr so sicher, ob nicht überhaupt vor allem Grossinvestoren gegen andere Grossinvestoren gekämpft hätten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich in den Tag starten.

Der DAX wird in vorbörslichen Indikationen um 0,51 Prozent fester bei 13'906,40 Punkten erwartet. Am Dienstag ging das deutsche Börsenbarometer schlussendlich 1,56 Prozent im Plus bei 13'835,93 Einheiten aus dem Handel.

Die Käufe am deutschen Aktienmarkt dürften sich auch zur Wochenmitte fortsetzen. Für den DAX zeichnet sich am Mittwochmorgen ein dritter Handelstag mit Gewinnen ab, der Leitindex könnte die runde Marke von 14'000 Punkten wieder ins Visier nehmen.

Ein Belastungsfaktor der Vorwoche, das Gezerre zwischen professionellen Hedgefonds und in sozialen Netzwerken organisierten Privatanlegern, wird von Börsianern immer weniger als Bedrohung für die Märkte als solche wahrgenommen. Der spekulative Grabenkrieg hatte Hedgefonds in Schieflage gebracht und für enorme Kursausschläge einzelner Aktien gesorgt.

WALL STREET

An den US-Börsen setzte sich am Dienstag die Rally vom Vortag fort.

Der Dow Jones startete bereits fester in den Handel und legte anschliessend weiter zu. Letztlich stand ein Plus von 1,58 Prozent bei 30'688,00 Punkten an der Tafel. Daneben eröffnete der NASDAQ Composite ebenfalls im Plus und baute seinen Aufschlag weiter aus. Er beendete die Sitzung 1,56 Prozent höher bei 13'612,78 Zählern.

Solide Zahlenausweise wichtiger US-Unternehmen und sinkende Corona-Fallzahlen liessen die Anleger wieder Mut fassen, hiess es aus dem Handel. Überdies bestehe nach wie vor Hoffnung auf ein weiteres Hilfspaket der US-Regierung, auch wenn ein Treffen des neuen US-Präsidenten Joe Biden mit Senatoren der oppositionellen Republikaner noch keinen Durchbruch brachte.

Senatorin Susan Collins sprach zwar von einem "sehr guten Meinungsaustausch", jedoch sei keine Einigung auf ein Hilfspaket erreicht worden. Nach Angaben der Senatorin soll es weitere Gespräche geben.

Im Fokus standen weiter die Quartalsberichte der Unternehmen. Noch vor der Startglocke legten unter anderem United Parcel Service, Pfizer und Alibaba Geschäftszahlen vor - nachbörslich folgen Amazon und Alphabet.

ASIEN

Die wichtigsten Börsen in Asien können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

Der japanische Leitindex Nikkei ging mit einem Plus von 1,00 Prozent auf 28'646.50 Zählern aus dem Handel.

In China geht es hingegen abwärts: Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite gegen 8:10 Uhr unserer Zeit bei 3'518 Einheiten um 0,44 Prozent tiefer. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng derweil ebenfalls leichter. Er verliert 0,31 Prozent auf 29'158 Punkte.

Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Dienstleistungssektor war im Januar deutlich rückläufig. Immerhin verharrte der Index mit 52 nach 56,3 im Dezember jedoch weiter im Wachstum anzeigenden Bereich. Der Rückgang kommt zudem nicht überraschend, nachdem der offizielle Index bereits einen deutlichen Rückgang zeigte.

Für Rückenwind sorgen unterdessen einmal mehr gute Vorgaben der Wall Street und weiter Hoffnungen auf ein grosses Massnahmenpaket in den USA zur Ankurbelung der Wirtschaft. Ansonsten ziehen die Anleger Optimismus aus den eintrudelnden Quartalsberichten der Unternehmen, die vielfach deutliche Erholungen zeigen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires