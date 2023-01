SMI vorbörslich etwas tiefer -- DAX dürfte mit Verlusten starten -- Gewinne an den Börsen in China - In Tokio ruht der Handel weiter

SCHWEIZ

Am Montag wurde an der Schweizer Börsen wegen des Bercholdstages nicht gehandelt. Am letzten Handelstag des Jahres 2022 tendierte der Schweizer Aktienmarkt dagegen leichter. Vorbörslich zeigen sich am Dienstag leichte Verluste.

Der SMI hatte die Sitzung am Freitag schwächer eröffnet, rutschte dann noch tiefer in die Verlustzone und schloss am Freitag letztlich 1,18 Prozent im Minus bei 10'729,40 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SPI und SLI blieben vor dem Jahreswechsel nach einem negativen Start in rotem Terrain. Letztlich beendeten sie den Freitagshandel mit Abschlägen von 1,12 Prozent bei 13'734,86 Zählern respektive 1,19 Prozent bei 1'640,40 Einheiten.

Nach drei Tagen Feiertagsruhe dürfte der Handel hierzulande zunächst in ruhigen Bahnen verlaufen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Dienstag mit leichten Verlusten starten.

Der DAX bewegte sich zum Handelsstart höher und verblieb auch anschliessend im Plus. Er nahm auch erneut die runde Marke von 14'000 Zählern ins Visier und überstieg sie noch am Vormittag. Aus dem Geschäft verabschiedete er sich letztlich mit einem Zuschlag von 1,05 Prozent bei 14'069,26 Punkten.

Nach dem erfreulichen Jahresbeginn am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag zunächst ruhig zugehen. Somit dürfte das Auf und Ab des Dax um die Marke von 14'000 Zählern in die nächste Runde gehen. Die Wall Street war am Vortag geschlossen, deshalb gibt es von dort keine Impulse. An den chinesischen Börsen legten die Kurse überwiegend zu, nachdem dort ein Einkaufsmanagerindex im Dezember etwas besser ausgefallen war als erwartet. Im Verlauf des Vormittags könnten die Verbraucherpreise aus mehreren deutschen Bundesländern für Aufmerksamkeit sorgen, wirkt doch die hohe Inflation als Bremse für die Aktienmärkte.

WALL STREET

Die US-Börsen blieben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. Am Freitag, dem letzten Handelstages im Börsenjahr 2022, ging es abwärts.

Der Dow Jones begann die Freitagssitzung bereits schwächer und zeigte sich anschliessend weiterhin mit negativem Vorzeichen. Letztendlich verlor er noch 0,22 Prozent auf 33'147,61 Punkte. Der NASDAQ Composite startete ebenfalls in Rot. Anschliessend verblieb er auf rotem Terrain, ehe er den letzten Handelstag des Jahres 0,11 Prozent tiefer bei 10'466,48 Zählern beendete.

Damit zollten beide Indizes ihrer deutlichen Vortagserholung Tribut. Für den Leitindex bedeutete das das schwächste Börsenjahr seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008. Marktbeobachter sprachen von einem "Börsenjahr zum Vergessen", welches die Anleger nun "einfach abhaken" sollten, machten aber Mut mit Blick insbesondere auf die zweite Hälfte 2023.

Vom russischen Angriff auf die Ukraine und der darauf folgenden Explosion der Energiepreise waren die Vereinigten Staaten weniger betroffen als Europa, wo die Aktienkurse ebenfalls in die Knie gingen. Doch auch in den USA nahm die Inflation kräftig Fahrt auf und zwang die Notenbank Fed, mit deutlichen Zinserhöhungen gegenzusteuern. Diese zogen vor allem die NASDAQ-Börse in Mitleidenschaft, da die dort zahlreich notierten Technologieunternehmen zur Finanzierung ihres Wachstums stärker als Firmen aus traditionellen Branchen auf Kredite angewiesen sind und ihre Investitionen daher teurer werden.

ASIEN

Die chinesischen Aktienmärkte starten mit Gewinnen in das neue Börsenjahr.

In Tokio pausiert das Geschäft allerdings weiter. Dort beginnt das Börsenjahr erst am morgigen Mittwoch. Der japanische Leitindex Nikkei war am Freitag letztlich kaum verändert bei 26'094,50 Punkten aus dem Handel gegangen.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite nach der Auszeit am Montag unterdessen zeitweise 0,91 Prozent auf 3'117,27 Punkte. Der Hang Seng zeigt sich in Hongkong daneben zeitweise 2,11 Prozent höher bei 20.199,11 Zählern.

Das Geschäft zum Jahresauftakt dürfte vielfach vor allem von technischen Faktoren bestimmt werden, so Marktteilnehmer mit Verweis auf neue Einkaufsmanagerdaten vom Wochenende wie auch aus der Nacht, die eher enttäuschend ausgefallen sind und weiter eine Schrumpfung der Wirtschaft signalisieren. Andere Akteure vermuten, dass die Daten Spekulationen über weitere unterstützende geldpolitische Massnahmen der Notenbank schüren. Auch der weitere starke Anstieg der Corona-Infektionen in China geht darüber zunächst unter.

Von den Analysten von Barclays heisst es mit Blick auf die schlechter als gedacht ausgefallenen Konjunkturdaten, dass damit im Dezember wahrscheinlich der Boden gesehen worden sein dürfte und es nun im ersten Halbjahr des neuen Jahres zu einer graduellen Erholung der Wirtschaft kommen dürfte.

