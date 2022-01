Börsen in Japan feiertagsbedingt geschlossen - Hongkong-Börse rot

SCHWEIZ

Am letzten Handelstag des Jahres 2021 hatte der SMI leichte Verluste verzeichnet.

Der SMI eröffnet den Handel quasi unverändert bei 12'926,56 Zählern. Zwischenzeitlich konnte er ins Plus klettern. Bis zum Handelsende fiel er jedoch in die Verlustzone zurück und beendete die Sitzung mit minus 0,39 Prozent bei 12'875,66 Punkten.

Auch die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten der negativen Tendenz des Leitindex. Sie verabschiedeten sich 0,37 Prozent tiefer bei 2'069,05 Zählern respektive 0,12 Prozent leichter bei 16'485,78 Einheiten in den Feierabend.

Der Schweizer Aktienmarkt hat ein starkes Jahr flau beendet. Auch in den Einzelwerten war weitgehend die Musik raus. Viele Teilnehmer gönnen sich zwischen den Jahren einen Urlaub. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,48 (zuvor: 16,81) Millionen Aktien.

Anders die Jahresbilanz: Hier hat der SMI den Anlegern mit einem Plus von rund 21 Prozent reiche Früchte erbracht. Die Erholung vom Corona-Schock im Frühjahr 2020 setzte sich fort, getragen von starken Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten. In den vergangenen Wochen wurden die Kurse von der Annahme gestützt, dass die jüngste Pandemie-Welle mit der aktuell grassierenden Omikron-Variante des Coronavirus der Wirtschaft weniger schaden wird als frühere Wellen. Zudem verhalfen auch die lockere Geldpolitik der Notenbanken und billionenschwere staatliche Stützungspakete den Märkten zu kräftigen Aufschlägen.

DEUTSCHLAND

Der DAX präsentierte sich am verkürzten letzten Handelstag des Jahres freundlich.

Der DAX startete mit einem minimalen Minus in den Handel, schaffte im Laufe des Tages jedoch den Sprung ins Plus und ging schliesslich 0,21 Prozent stärker bei 15'884,86 Zählern in den Feierabend.

Richtig spannend geworden ist es am Donnerstag zwar nicht mehr zum Ende des Börsenjahres. Der Handel verlief in extrem ruhigen Bahnen am Ende eines turbulenten Jahres. Dank der insgesamt starken DAX-Bilanz für 2021 können Anleger aber mehr als zufrieden sein: Zum Jahresende steht ein Plus von rund 16 Prozent für den Leitindex zu Buche. Zudem trauen Experten dem deutschen Leitindex im neuen Jahr weitere Gewinne zu - trotz der Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie und der Aussicht auf steigende Leitzinsen in den USA.

Anders als 2020 konnte der Index auf den letzten Metern nicht mehr mit einem Rekord auftrumpfen. Der steht bei 16'290 Zählern, die er Mitte November erreicht hatte - kurz bevor die neue Coronavirus-Variante Omikron die Märkte erzittern liess. Doch das dürften die Anleger verschmerzen können. Denn im Vergleich zum Corona-Crash im Frühjahr 2020, für dessen Überwindung der DAX bis zum Jahresende brauchte, hielt sich der Schrecken wegen Omikron in Grenzen. Zudem ist für den DAX dank der jüngsten Erholungsrally "die psychologisch wichtige Marke von 16'000 Punkten zumindest wieder ins Blickfeld gerückt", wie Analyst Tobias Basse von der NordLB betonte.

WALL STREET

An den US-Börsen prägten am letzten Handelstsg 2021 Verluste das Bild.

So verlor der Dow Jones 0,16 Prozent und schloss bei 36'338,30 Punkten. Die Jahresbilanz kann sich aber dennoch sehen lassen: Das Börsenbarometer konnte im alten Jahr rund ein Fünftel zulegen. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schaffte es am letzten Handelstag des alten Jahres nicht in die Gewinnzone und verlor schlussendlich 0,61 Prozent auf 15'644,97 Punkte. Im Gesamtjahr hatte das Börsenbarometer mit einem Plus von mehr als 21 Prozent aber deutliche Gewinne eingefahren.

Marktbewegende Nachrichten gab es weder aus der Unternehmens- noch aus der Konjunkturwelt. Fachleute beschrieben den Handel als dünn, wichtige Weltbörsen wie Frankfurt, Tokio und Zürich bleiben an diesem Tag geschlossen.

ASIEN

An Asiens Börsen findet teilweise feiertagsbedingt am Montag kein Handel statt. Am japanischen Aktienmarkt wird der Neujahrsfeiertag nachgeholt, der Nikkei hatte an seinem letzten Handelstag, dem 30.12.2021, bei 28'791,71 Punkten geschlossen und dabei 0,40 Prozent verloren.

Auch auf dem chinesischen Festland wird am Montag nicht gehandelt. Dort hatte sich der Shanghai Composite das alte Jahr am 31.12.2021 mit einem Plus von 0,57 Prozent bei 3'639,78 Indexpunkten beendet. Lediglich in Hongkong wurde der Handel im neuen Jahr bereits wieder aufgenommen: Der Hang Seng rutscht gegen 07 Uhr MEZ um 0,50 Prozent auf 23'280,86 Punkte ab.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires