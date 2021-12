Börsen in Asien uneinheitlich

SCHWEIZ

In der Schweiz griffen Marktteilnehmer zur Wochenmitte zu.

Der SMI eröffnete den Handel mit einem Zuschlag, fiel im Verlauf kurzzeitig an seinen Vortagesschluss zurück und konnte dann wieder hinzugewinnen. Letztlich notierte er 0,88 Prozent höher bei 12'266,46 Punkten.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI folgten der Tendenz des Leitindex und beendeten die Sitzung 0,99 Prozent fester bei 1'981,17 Zählern respektive 1,10 Prozent stärker bei 15'703,39 Einheiten.

Mit leicht nachgebenden Kursen rechnen Händler am Donnerstag. "Wie gewonnen, so zerronnen", heisst es nach der Erleichterungsrally vom Vortag. Sie wurde nach europäischer Handelszeit von scharf nachgebenden US-Börsen wieder ausgelöscht. Als Auslöser des US-Kursrutsches wird die Entdeckung der ersten Omikron-Variante auf amerikanischem Boden angeführt. Händler kommentierten dies jedoch mit Verwunderung angesichts der zuversichtlichen Aussagen von Impfstoffherstellern wie BioNTech und Regeneron, die kein Problem in dessen Bekämpfung sehen.

In Europa stehen am Vormittag die Erzeugerpreise (PPI) im Blick. Für Oktober wird ein Anstieg um sage und schreibe 20,0 Prozent zum Vorjahr erwartet.

DEUTSCHLAND

Deutliche Kursgewinne haben den DAX am Mittwoch wieder auf den Erholungspfad gebracht.

Der DAX startete mit einem Plus in den Tag und konnte seine Gewinne im Verlauf noch ausbauen. Bis zum Sitzungsende kletterte er um 2,47 Prozent auf 15'472,67 Zähler.

Dem DAX droht nach der deutlichen Vortagserholung am Donnerstag der nächste Dämpfer. Im Schlepptau der vor allem im Späthandel abgerutschten US-Börsen dürfte auch das deutsche Börsenbarometer nachgeben.

Experten sehen die Schwankungen weiter als Ausdruck der Nervosität der Anleger. Die New Yorker Börsen waren am Vorabend im späten Handel klar ins Minus abgerutscht, nachdem auch in den USA der erste Fall der neuen Coronavirus-Variante Omikron nachgewiesen worden war.

WALL STREET

Die Wall Street begab sich zur Wochenmitte auf eine Berg- und Talfahrt.

So eröffnete der Dow Jones mit einem Gewinn von 0,57 Prozent bei 34'678,94 Zählern und baute diesen zunächst aus. Dann schmolzen die Gewinne jedoch wieder ab, zum Handelsschluss lag der Index bei 34'022,04 Punkten mit 1,34 Prozent im Minus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss ebenfalls mit einem kräftigen Verlust von 1,83 Prozent bei 15'254,05 Einheiten, nachdem er zum Start noch um satte 1,38 Prozent auf 15'752,27 Zähler gestiegen war.

Der US-Aktienmarkt war am Mittwoch nach zunächst deutlicheren Gewinnen in die Verlustzone gedreht. Der Stabilisierungsversuch nach den Kursverlusten der vergangenen Tage war damit erst einmal vorbei. Anleger reagierten verschreckt auf den ersten Fall der Coronavirus-Variante Omikron in den USA. Ausserdem machten Nachrichten die Runde, dass sich die bestätigten COVID-19-Fälle in Südafrika seit Dienstag nahezu verdoppelt haben. Auch in Grossbritannien, der Schweiz, Norwegen und Brasilien ist diese Virusvariante in ersten Fällen inzwischen nachgewiesen worden.

Omikron wird derzeit wegen ihrer rasanten Ausbreitung und zahlreicher Mutationen als besorgniserregend eingestuft. Wie krank das Virus tatsächlich macht, lässt sich allerdings mangels ausreichender Daten und da bislang vorwiegend junge Menschen angesteckt wurden, noch nicht abschätzen.

Datenseitig lag das Hauptaugenmerk vor allem auf der Stimmung in der US-Industrie, die sich im November nicht ganz so deutlich wie erwartet aufgehellt hatte.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte können sich am Donnerstag nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen.

In Japan fällt der Nikkei gegen 6:50 Uhr unserer Zeit um 0,37 Prozent auf 27'832 Punkte.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland zeigt sich zur gleichen Zeit bei 3'578 Einheiten nahezu unbewegt (+0,04 Prozent), während der Hang Seng um 0,24 Prozent auf 23'715 Zähler steigt.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Donnerstag keine klare Tendenz durch. Auffallend ist, dass die Indexbewegungen in beide Richtungen deutlich geringer ausfallen als zuletzt in den USA und in Europa. In den USA hatte das lokale Auftreten der Omikron-Variante des Coronavirus für einen Ausverkauf an der Wall Street gesorgt. Doch beschwichtigende Aussagen über die Wirksamkeit der existierenden Impfstoffe im Hinblick auf schwere Krankheitsverläufe sowie über die Mortalitätsrate aus Australien und der Weltgesundheitsorganisation WHO lassen die Sorgen der Anleger etwas abebben. Händler bestätigen, dass das Thema einen hohen Stellenwert geniesse und jede Schlagzeile zu einer Marktreaktion führen könne.

