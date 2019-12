SMI mit stabilem Wochenstart -- DAX freundlich -- Börsen in Fernost mit Aufschlägen

Der heimische Markt geht zurückhaltend in den Montagshandel. Der DAX bewegt sich zur Eröffnung auf grünem Terrain. Zum Wochenstart geht es für die asiatischen Indizes bergauf.

SCHWEIZ

Nach dem Wochenende tendieren die heimischen Indizes zunächst wenig verändert.

Der Leitindex SMI präsentiert sich verhalten.

Auch die Nebenwertindizes SLI und SPI kommen zunächst nicht recht vom Fleck.

Unerwartet starke Daten der chinesischen Industrie und die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit stimmten die Anleger zuversichtlich, heisst es am Markt. Trotz des Handelskonflikts stieg der gewerbliche Einkaufsmanagerindex im November von 49,3 Punkten im Vormonat auf 50,2 Zähler, wie das nationale Statistikbüro in Peking mitteilte. Volkswirte hatten nur mit 49,5 Punkten gerechnet. Die Börsen in Fernost legen dank der China-Zahlen denn auch mehrheitlich zu.

Die Anleger dürften sich aber vorsichtig an den Markt herantasten, da in den USA am Freitag nur eine verkürzte Sitzung abgehalten wurde und die Vorgabe von der Wall Street damit mit Vorsicht zu geniessen sei, sagt ein Händler. Im Laufe der Woche stehen zudem viele Konjunkturzahlen auf dem Programm, die Aufschluss über die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft erlauben. Dabei dürften einmal mehr die US-Arbeitsmarktdaten am Freitag den Höhepunkt darstellen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt zeigen sich Anleger am Montag freundlich gestimmt.

Der DAX beginnt die neue Woche und damit auch den neuen Monat mit einem kleinen Aufschlag von 0,22 Prozent auf 13'264,93 Punkte.

Überraschend starke Konjunkturdaten aus China geben dem DAX zum Wochenstart etwas Auftrieb und sorgen damit für einen freundlichen Start in den Dezember.

"Die chinesischen Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe senden ein starkes Lebenszeichen", sagte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Ob sie am Ende jedoch auch in ein höheres Wachstum mündeten, müsse abgewartet werden.

Die Vorgaben von den asiatischen Börsen sind denn auch positiv. Auch von der Wall Street kommen am Montag wieder mehr Impulse, nachdem am Brückentag Ende der vergangenen Woche nur verkürzt gehandelt worden war. Nach dem "Black Friday" ist nun "Cyber Monday" - ein erneut wichtiger Tag für den Einzelhandel mit Preisnachlässen im Online-Geschäft.

WALL STREET

Einen Tag nach dem Thanksgiving-Feiertags ging die Wall Street mit leichten Verlusten ins Wochenende.

Der Dow Jones bewegte sich während der verkürzten Sitzung stets im Minus und schloss mit 28'051,41 Punkten 0,40 Prozent tiefer. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte leicht ab und verlor 0,46 Prozent auf 8'665,47 Zähler.

Nach dem Feiertag Thanksgiving zeigten sich die US-Börsen zum Wochenausklang zurückhaltend. Am Vortag blieben die Börsen in den USA geschlossen und an diesem Freitag wurde nur vier Stunden lang gehandelt. Marktteilnehmer erwarten zudem leichte Gewinnmitnahmen, aus Sorge davor, dass über das Wochenende negative Meldungen zum Handelsstreit zwischen den USA und China aufschlagen könnten.

Viele Marktakteure verlängerten wie so oft nach dem Thanksgiving das Wochenende, dem Börsengeschehen also fern bleiben und stattdessen für Weihnachten shoppen. Schliesslich verspricht der sogenannte Black Friday reichlich Schnäppchen. Die Handelsumsätze an den Börse dürften dagegen dünn sein, was grösseren Kursausschlägen oft Vorschub leistet.

Für den US-Einzelhandel - online wie stationär - sind der Black Friday und der Cyber Monday zu Beginn der kommenden Woche die wichtigsten Tage des Jahres. "Die grössten Umsätze werden am heutigen Black Friday nicht an den Börsen gemacht, sondern in den Einkaufszentren", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Übergeordnetes Thema blieb der Handelskonflikt. Hier macht sich zunehmend Nervosität breit, nachdem die Verhandlungen über ein Phase-1-Abkommen zuletzt ins Stocken geraten sind. Überdies drohen ab Mitte Dezember neue US-Strafzölle auf chinesische Importe, sollte es bis dahin nicht zu einer Einigung kommen. Die Zeit läuft somit allmählich aus. Erschwerend kommt hinzu, dass die US-Regierung Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong beschlossen hat, die Präsident Donald Trump am Mittwoch unterschrieben hat. Peking wertet dies als Einmischung in die inneren Angelegenheiten und zeigt sich verstimmt.

ASIEN

Wachstumssignal aus China sorgt für Zuversicht an den Märkten in Asien.

Der Nikkei in Japan gewann am Montag 1,01 Prozent auf 23'529,50 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite derzeit (gegen 08.50 Uhr MEZ) immerhin minimale 0,13 Prozent höher bei 2'875,81 Zählern, während es in Hongkong für den Hang Seng 0,37 Prozent bergauf geht auf 26'442,97 Einheiten.

Überraschend gut und zudem besser als erwartet ausgefallene Wachstumsdaten aus China sorgen am Montag an den ostasiatischen Aktienmärkten für gute Stimmung. Allerdings fallen die Gewinne überwiegend moderat aus, weil im Handel die Nachhaltigkeit der Daten angezweifelt wird. Zum einen dürfte der wieder in Expansion anzeigende Einkaufsmanagerindex aus China auch staatlichen Ausgabenprogrammen und Steuersenkungen zu verdanken sein, zum anderen gebe es weiter keine Fortschritte im US-chinesischen Handelsstreit, heisst es.

Damit drohen weiter ab Mitte Dezember neue Strafzölle seitens der USA auf Importe aus China, die dann wieder negativ auf das Wachstum wirken dürften. Staatlichen Medien zufolge besteht Peking weiter darauf, dass die USA als Teil des im Raum stehenden Erste-Phase-Abkommens bereits verhängte Strafzölle reduzieren. Daneben gibt es Berichte, dass es wegen der Spannungen zwischen den beiden Ländern um die Proteste für mehr Demokratie in Hongkong frühestens Ende des Jahres zu einem Deal kommen dürfte.

Für Konjunkturzuversicht dürfte auch sorgen, dass am sogenannten Black Friday in den USA die Online-Umsätze offenbar ein Rekordniveau erreichten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires