Fed-Zinsentscheid im Blick: SMI vor Handelsstart freundlich -- DAX höher erwartet -- Chinas Börsen letztlich deutlich fester

SCHWEIZ

Der Zürcher Handel wird am Mittwoch in Grün erwartet.

Der SMI zeigt sich vorbörslich höher.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex.

Bei den Verlautbarungen der US-Notenbank am Abend gilt das Augenmerk Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell zu den weiteren Zinserhöhungen ab Dezember. Denn die US-Notenbanker haben bereits angedeutet, dass sie bei der aktuellen Sitzung den Leitzins um 75 Basispunkte auf die Spanne 3,75 bis 4,00 Prozent anheben werden. Es wäre die vierte Anhebung in Folge in dieser Grösse im Versuch, die Inflation zu dämpfen. Einige Notenbanker haben vor kurzem signalisiert, dass sie die Zinsen nach dieser Woche weniger stark erhöhen wollen und möglicherweise Anfang nächsten Jahres nicht mehr anheben wollen, um zunächst die Auswirkungen der Massnahmen zu sehen.

Hintergrund ist das wachsende Risiko, dass die Fed die Zinsen zu stark anheben und eine unnötig starke Abkühlung verursachen könnte. Der Dezember wäre ein natürlicher Zeitpunkt, um das Tempo zu verlangsamen, weil die Notenbanker bei dieser Sitzung neue Projektionen verwenden könnten, um zu zeigen, dass sie einen höheren Spitzen- oder Endzinssatz erwarten, als sie zuvor angenommen hätten, sagt Ellen Meade, Ökonomin an der Duke University und ehemalige Beraterin der Fed. Einige Analysten sind jedoch der Meinung, dass es für die Fed schwierig sein wird, das Tempo zu drosseln, weil sie davon ausgehen, dass die Inflation weiterhin stärker steigen wird als von anderen Analysten prognostiziert. Bei ihrer September-Sitzung gingen die Notenbanker davon aus, dass sie den Zinssatz bis Anfang nächsten Jahres auf mindestens 4,60 Prozent anheben müssten.

DEUTSCHLAND

Der erfreuliche Start in den November vom Vortag dürfte zur Wochenmitte eine Fortsetzung finden.

Der DAX wird vorbörslich höher taxiert.

Zum Tag der Fed dürfte das Geschäft an den europäischen Aktienmärkten am Mittwoch deutlich abflauen. "Nach der Rally um 1'400 Punkte hängt nun alles von der US-Notenbank ab", so ein Händler mit Blick auf den DAX. Viele Marktteilnehmer hätten zuletzt ihre Shorts gedeckt. "Sollte die US-Notenbank nun wie erhofft eine Verlangsamung bei den Leitzinserhöhungen ankündigen, dürften DAX & Co noch 2 oder 3 Tage weiter zulegen", so der Händler. Mehr sollten Anleger angesichts der überkauften Situation nicht erwarten. Sollte die US-Notenbank den Markt enttäuschen, dürfte es ein paar Gewinnmitnahmen geben und der Markt in ein "mixed picture" umschlagen, meint er. Ein Rückfall Richtung Jahrestiefs oder gar in die Baisse sei aber auch dann nicht zu erwarten.

WALL STREET

Anleger in den USA zeigten sich am Dienstag zögerlich.

Der Dow Jones startete höher, fiel anschliessend jedoch rasch in die Verlustzone zurück. Am Handelsende belief sich der Verlust auf 0,24 Prozent (Schlussstand: 32'653,20 Zähler). Der technologielastige NASDAQ Composite begann die Sitzung deutlich im Plus, rutschte dann aber rasch in die Verlustzone, in der er den Handel auch abschloss. Letztlich fiel der NASDAQ 100 um 0,89 Prozent auf 10'890,85 Einheiten.

Die US-Börsen sind am Dienstag nach einem festen Auftakt schnell ins Minus gedreht. Grund waren robuste Daten aus der US-Industrie und vom Arbeitsmarkt. Dies schürte wieder Sorgen, die US-Notenbank Fed könnte am Mittwoch ihren harten geldpolitischen Kurs mit grossen Zinserhöhungen unvermindert fortsetzen, nachdem es zuletzt eher Hoffnung auf ein weniger rasantes Tempo bei den Erhöhungen gegeben hatte.

Gerüchte über einen allmählichen Ausstieg Chinas aus der Null-Covid-Politik hatten zum Handelsstart den Indizes zunächst noch Auftrieb gegeben und für einen freundlichen November-Beginn gesorgt. An den Börsen in China und Hongkong waren Aktien von Technologieunternehmen gestiegen.

ASIEN

Die Anleger in Asien liessen vor dem Fed-Entscheid Vorsicht walten.

In Tokio verlor der Nikkei letztlich 0,06 Prozent auf 27'663,39 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite unterdessen 1,15 Prozent auf 3'003,37 Stellen. Der Handel an der Börse Hongkong ist am Mittwoch vorzeitig beendet worden, Grund war eine von der Regierung ausgegebene Taifun-Warnung. In Hongkong legte der Hang Seng letztlich 2,41 Prozent auf 15'827,17 Zähler zu.

Zur Wochenmitte haben die Anleger an den Börsen in Asien meist zurückhaltend agiert. Beobachter verwiesen auf den Zinsentscheid der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf, wenn die Börsen der Region längst geschlossen sind. Dazu kamen negative Vorgaben der Wall Street. Bei Einzelwerten machte die Bilanzsaison die Kurse.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires