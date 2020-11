SMI dreht ins Plus -- DAX deutlich fester -- Asiens Börsen vorwiegend im Plus

Der heimische Markt präsentiert sich im Montagshandel mit positiver Tendenz. Für den deutschen Leitindex geht kräftig aufwärts. An den Märkten in Fernost geht es am Montag zum Grossteil aufwärts.

SCHWEIZ

Anleger am heimischen Markt greifen am Montag zu.

Der Leitindex SMI legte zum Handelsbeginn 0,09 Prozent zu auf 9'595,66 Punkte, gab anschliessend jedoch etwas nach. Mittlerweile zeigt er sich jedoch erneut fester.

Auch die Nebenwerte-Indizes SLI und SPI zeigen sich nach einem stabilen Handelsstart leicht im Plus.

Anleger an der Schweizer Börse konzentrieren sich am Montag bereits auf die anstehende US-Präsidentschaftswahl am Dienstag. Bevor feststehe, wer die Wahl gewonnen habe, dürften die Anleger keine grossen Risiken eingehen, heisst es. "Und das könnte durchaus mehrere Tage hinweg unsicher bleiben", sagt ein Börsianer.

Neben den US-Wahlen beschäftigt die Anleger weiterhin die COVID-Pandemie und deren Folgen für die Wirtschaft. Zudem beraten die Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed über die Geldpolitik in der weltgrössten Volkswirtschaft. Die Ergebnisse der Beratungen werden am Donnerstag veröffentlicht. Bis dahin werden ausserdem zahlreiche Unternehmensergebnisse und Konjunkturzahlen veröffentlicht. Höhepunkt der Daten ist am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich im Montagshandel mit fester Tendenz.

Der DAX eröffnete den Handel mit einem Zuschlag von 0,43 Prozent auf 11'602,91 Punkte und kann mittlerweile kräftig zulegen.

Vor der US-Präsidentschaftswahl greifen am Montag die Anleger am deutschen Aktienmarkt zu. Stabilisierende Wirkung auf den deutschen Aktienmarkt haben Wirtschaftsdaten aus China, wo die Stimmung im Oktober in den Chefetagen chinesischer Unternehmen so gut wie seit fast zehn Jahren nicht mehr war, wie der Einkaufsmanagerindex des Wirtschaftsmagazins "Caixin" für das herstellende Gewerbe zeigte.

WALL STREET

Unter dem Strich eher enttäuschende Quartalsberichte von viel beachteten Technologieunternehmen drückten die Wall Street am Freitag ins Minus.

Der Dow Jones rutschte zum Handelsschluss um 0,59 Prozent auf 26'501,60 Punkte ab. Deutlich stärker bergab ging es mit dem technologielastigen NASDAQ Composite, der um 2,45 Prozent auf 11'911,59 Zähler zurückfiel.

Enttäuschende Quartalsberichte namhafter Tech-Giganten wie Apple und Facebook haben am Freitag die US-Börsen belastet. Zudem bereiteten die Corona-Neuinfektionen, die seit Montag herbe Kurseinbrüche ausgelöst haben, weiter Sorgen. Die Zahl der Neuinfektionen an einem Tag erreichte in den USA am Donnerstag mit mehr als 88.000 Fällen einen neuen Höchststand. Damit waren es fast 10.000 mehr als am Vortag.

Das Geschäftsklima in der wichtigen Wirtschaftsregion Chicago trübte sich im Oktober weniger ein als erwartet. Im September stiegen ausserdem die Einkommen und auch die Konsumausgaben stärker als prognostiziert.

ASIEN

Die asiatischen Indizes verbuchen zur neuen Woche mehrheitlich Aufschläge.

Der japanische Leitindex Nikkei kann kräftig zulegen und verbucht aktuell (8.01 Uhr MEZ) ein Plus von 1,39 Prozent auf 23'295,48 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite hingegen 0,1 Prozent abwärts auf 3'221,30 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng hingegen 1,26 Prozent zu auf 24'410,89 Indexstellen.

An den asiatischen Börsen setzt sich am Montag im späten Geschäft eine positive Tendenz durch. In einem volatilen Handel gelingt aber nicht allen Handelsplätzen der Sprung ins Plus. Die anstehende US-Wahl in der laufenden Woche und immer mehr Abriegelungsmassnahmen in Europa und anderen Regionen der Welt in der Coronakrise sorgen für Nervosität. Für etwas Erleichterung sorgen Daten aus China.

Die Aktivität in der chinesischen Industrie ist im Oktober nur minimal gesunken und einen Tick besser als erwartet ausgefallen. Der Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor verringerte sich, blieb aber im Expansionsbereich. Etwas mehr zu bieten hat das chinesische Pendant von Caixin und Markit. Ihr Einkaufsmanagerindex für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich im Oktober auf den höchsten Stand seit fast einem Jahrzehnt und übertraf ebenfalls die Marktvorhersagen.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires