SMI leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen leichter

Der heimische Markt dürfte am Mittwoch schwächer starten. Der deutsche Aktienmarkt wird stabil erwartet. In Japan und Hongkong geht es am Mittwoch abwärts, während an der Börse in China feiertagsbedingt kein Handel stattfindet.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte am Mittwoch mit negativen Vorzeichen starten.

Der Leitindex SMI bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf rotem Terrain.

Die Nebenwerteindizes SLI und SPI verloren am Dienstag nach einem freundlichen Start kräftig.

Am Schweizer Aktienmarkt wird am Mittwoch eine etwas leichtere Eröffnung erwartet. Die negativen Vorgaben aus den USA und aus Japan dürften zwar zu einem Gutteil in dem Kursrutsch vom Vortag bereits eingepreist sein, heisst es am Markt. Die Anleger dürften sich aber zurückhalten, weil sie sich zunehmend über die Entwicklung der Konjunktur sorgten. "Der Handelsstreit der USA mit China hinterlässt zunehmend tiefere Spuren in der Wirtschaft", sagt ein Börsianer.

Am Vortag hatten sich die Anleger erschreckt von schlechter als erwarteten Konjunkturzahlen aus Europa und den USA verstärkt von Aktien getrennt. Sowohl in den USA als auch in Europa waren die Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie so schlecht ausgefallen wie seit mehreren Jahren nicht mehr. Dass die für kommende Woche angesetzten Gespräche der USA mit China eine Entspannung bringen könnten, müsse sich erst noch weisen, heisst es dazu am Markt. Die Nachrichtenlage präsentiert sich zudem am Mittwoch noch als recht dünn.

DEUTSCHLAND

Die deutsche Börse wird zur Wochenmitte kaum verändert erwartet.

Der DAX tendiert vorbörslich um seinen Vortagesschlusskurs.

Nach dem schwachen Start in den Oktober dürften sich die DAX-Anleger auch am Mittwoch zurückhalten.

Eine überraschend schlechte Stimmung in der US-Industrie hatte die Investoren am Vortag aus dem Markt getrieben. In Europa, New York und zur Wochenmitte auch in Asien verloren die Börsen daraufhin an Boden. Es sei offensichtlich, dass der US-chinesische Handelsstreit bereits grossen Schaden angerichtet habe, schrieb Analyst David Madden vom Broker CMC Markets UK.

Fundamental sehr schwer wiege auch, dass die Geschäfte in der deutschen Industrie so schlecht laufen wie zuletzt während der weltweiten Finanzkrise 2009, merkte Martin Utschneider, charttechnischer Analyst bei der Privatbank Donner & Reuschel, an. Das Bild des DAX spiegele weiter die aktuell latenten Risiken wie Brexit, US-Handelszölle und globale Rezessionsgefahr wider.

Am Nachmittag stehen mit dem ADP-Bericht zur Beschäftigung im privaten US-Gewerbe im September neue Konjunkturdaten auf der Agenda. Sie gelten als ein Indikator für den offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag ansteht und der konjunkturelle Datenhöhepunkt der Woche sein dürfte. Vor diesen Zahlen könnten Anleger also in der Reserve bleiben.

WALL STREET

Anfängliche Gewinne an der Wall Street verpufften zum Start ins vierte Quartal schnell.

Der Dow Jones verbuchte zur Eröffnung noch einen kleinen Aufschlag, den er zwar schnell ausbaute, ebenso schnell aber auch wieder abgab. Im weiteren Verlauf notierte er tief in der Verlustzone. Nachdem der Index im frühen Handel noch die vielbeachtete Marke von 27'000 Punkten überwunden hatte, fiel er in der Folgezeit auf den tiefsten Stand seit Anfang September. Zum Schluss blieb ein Minus von 1,28 Prozent bei 26'573,04 Punkten. Daneben notierte der Techwerteindex NASDAQ Composite zum Start ebenfalls noch im Plus. Doch auch er konnte seine frühen Gewinne nicht halten und bewegte sich anschliessend auf rotem Terrain. Er beendete den Tag mit einem Abschlag von 1,13 Prozent auf 7'908,68 Einheiten.

Die festere Eröffnung der Wall Street am Dienstag hat nicht lange Bestand gehabt. Nach der Bekanntgabe unerwartet schwacher US-Konjunkturdaten ging es rasant abwärts in die Minuszone.

Die Hoffnungen auf eine Annäherung im US-chinesischen Handelsstreit konnten nicht nachhaltig stützen, auch wenn im Oktober die Gespräche fortgesetzt werden sollen. Die Erwartungen an einen "grossen Wurf", also ein umfassendes Abkommen, sind eher gering. Auch könne jederzeit wieder Störfeuer aufkommen, merkte ein Beobachter an.

ASIEN

Die Märkte in Japan und Hongkong weisen eine negative Tendenz aus, während die Börse in China geschlossen bleibt.

In Japan notierte der Nikkei zum Handelsende 0,49 Prozent tiefer bei 21'778,61 Punkten.

Am Montag stand der Shanghai Composite letztlich 0,92 Prozent tiefer bei 2'905,19 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong präsentiert sich zur Wochenmitte zuletzt 0,21 Prozent leichter bei 26'036,58 Indexpunkten.

Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Sog einer schwächeren Verfassung an der Wall Street nachgegeben. Konjunktursorgen bleiben dabei nach enttäuschenden Daten aus den USA bestimmend. Dort war der ISM-Einkaufsmanagerindex als vielbeachteter Indikator für die Stimmung in der Industrie am Vortag auf den tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009 gefallen.

"Ganz offenkundig belastet der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking auch die US-Industrie recht nachhaltig", kommentierte Tobias Basse von der NordLB die Alarmsignale aus den USA. Anleger reagieren darauf nun weltweit verschnupft.

In China pausierte der Handel nach dem 70. Gründungstag weiter. Das internationale Interesse galt hier vor allem der Situation in Hongkong, wo nun wieder gehandelt wurde, während die Protestwellen weiter schwappen. Die Situation zwischen der Polizei und den Demonstranten war am Vortag eskaliert.

