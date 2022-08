Spannungen zwischen China und Taiwan: Heimischer Aktienmarkt dürfte etwas schwächer starten -- DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen mit rot - Kräftige Verluste in China

SCHWEIZ

Der heimische Aktienmarkt steigt nach der gestrigen Feiertagspause erst am Dienstag in die Handelswoche ein.

Der SMI verliert vorbörslich leicht.

Die Nebenwerteindizes SPI und SLI wagen ebenfalls zunächst keine grossen Sprünge.

Angesichts wenig deutlicher Vorgaben aus den USA wird die Berichtssaison den Handel voraussichtlich weiter dominieren. Am Freitag steht mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein wichtiger Konjunkturindikator an, auf den Anleger mit Spannung warten.

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Handel schwächer.

Der Leitindex DAX hatte am Vortag kaum verändert mit einem marginalen Minus von 0,03 Prozent auf 13'479,63 Einheiten geschlossen.

Die Spannungen zwischen den USA und China um Taiwan dürften sich am Dienstag auch am deutschen Aktienmarkt bemerkbar machen. Nach der starken Erholung im Juli konsolidierten die Börsenkurse derzeit weltweit, hiess es von der Credit Suisse. In den Spannungen um Taiwan wird die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nach Angaben aus dem Parlament in Taipeh in der demokratischen Inselrepublik erwartet. Es wäre der ranghöchste Besuch eines US-Politikers seit einem Vierteljahrhundert in Taiwan, das die kommunistische Führung in Peking als Teil der Volksrepublik China ansieht. Pelosi würde sich mit der Visite in Taipeh über Warnungen aus Peking hinwegsetzen, in denen auch mögliche militärische Gegenmassnahmen angedroht wurden.

WALL STREET

An der Wall Street zeigten sich am Montag leichte Verluste.

Der Dow Jones verlor zum Wochenstart 0,14 Prozent auf 32'799,18 Punkte. Auch der technologielastige NASDAQ Composite konnte die Gewinnzone nicht dauerhaft verteidigen und schloss 0,18 Prozent schwächer bei 12'368,98 Indexpunkten.

Am Freitag hatten überzeugenden Geschäftszahlen der Technologie-Schwergewichte Amazon und Apple noch für Aufschläge gesorgt. US-Aktien haben sich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte kräftig erholt, was auf positive Signale aus der Berichtssaison und die Erwartung zurückzuführen ist, dass die US-Notenbank die Zinssätze nicht so stark anheben wird, wie zunächst angenommen.

Der Optimismus stellt eine deutliche Trendwende gegenüber den ersten sechs Monaten des Jahres dar, in der Aktien die schlechteste erste Jahreshälfte seit 1970 verzeichnet hatten. Gleichwohl sind die Sorgen nicht verschwunden. Neben der hohen Inflation und dem Krieg in der Ukraine, sorgt vor allem die Angst, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession abrutschen könnte für grosse Verunsicherung.

Die Blicke der Anleger richteten sich vor allem auf Konjunkturdaten: Die Aktivität in der US-Industrie war im Juli leicht rückläufig, der ISM-Index für Juli ist ebenfalls schwächer ausgefallen.

Aus China kamen indessen schwache Konjunkturdaten. Hier drückten die strengen Corona-Massnahmen weiter auf die wirtschaftliche Entwicklung.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich am Dienstag tiefer.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei im Handelsverlauf zeitweise 1,47 Prozent auf 27'583,23 Punkte.

Der Shanghai Composite rutscht tief ins Minus, hier geht es zeitweise 2,86 Prozent auf 3'166,59 Zähler abwärts. Der Hang Seng notiert unterdessen zeitweise 2,71 Prozent schwächer bei 19'619,86 Zählern.

Andauernde Konjunktursorgen nach jüngsten schwachen Wirtschaftsdaten aus China und den USA dämpfen die Stimmung. Händler berichten überdies von Nervosität wegen der Gefahr sich zuspitzender geopolitischer Spannungen: Die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, befindet sich derzeit auf einer Reise durch mehrere Länder der Region und wird möglicherweise auch Taiwan besuchen. Beobachter fürchten, dass dies die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen den USA und China noch stärker belasten würde.

Vor allem an den chinesischen Börsen geht es mit den Kursen nach unten. Am japanischen Aktienmarkt leiden vor allem Aktien exportabhängiger Unternehmen unter der Aufwertung des Yen. Die japanische Währung gilt als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires